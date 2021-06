Los emprendedores que siguen un camino más modesto para construir un negocio son los que vemos a menudo rompiendo las llamadas reglas o el dogma que ha sido establecido a lo largo de los años por los VCs más influyentes y exitosos.

Como alguien que ha ayudado a liderar una ronda de financiación exitosa para una startup respaldada por un VC, tengo una idea bastante clara de lo que se necesita para que una empresa de capital de riesgo compre tu visión y te haga un cheque.

Sin embargo, para mi proyecto actual, Epilocal, decidí que ni siquiera quería seguir ese camino. De hecho, comencé a romper reglas y descarté la financiación de capital de riesgo desde el momento en que empecé

Esto no quiere decir que tenga nada en contra del capital de riesgo. Creo que los fondos cumplen una función necesaria, pero esa función es muy específica. Los fondos de capital de riesgo existen para encontrar y financiar las empresas que necesitan capital para competir en un mercado enorme.

En mi caso, no he necesitado dinero para empezar: actualmente soy capaz de hacer todo el trabajo en mi negocio y he construido una pista de aterrizaje personal a lo largo de los años que me da la libertad de trabajar durante algún tiempo antes de conseguir ventas significativas. Y no estoy tratando de apuntar a un mercado enorme – de hecho, mi mercado es bastante nicho (sitios de noticias locales y otros pequeños editores en línea).

Una vez que me quité de la cabeza la idea de la financiación del capital riesgo, lo que descubrí es que me permitió pensar de forma diferente a como la mayoría de la gente piensa en las startups. Esto se debe a que la mayor parte de la información que se lee en Internet sobre las startups está orientada a los aspirantes a convertirse en unicornios que dominan el mundo.

Mientras que hay muy poca información para las personas que siguen un camino más gradual y modesto para construir un negocio.

Lo que esto significa es que a menudo te encontrarás rompiendo las llamadas reglas o el dogma que ha sido establecido a lo largo de los años por los VCs más influyentes y exitosos.

No me malinterpretes, sus reglas siguen siendo muy válidas si estás intentando ser el próximo Mark Zuckerberg.

Pero si no lo eres, y creo que más gente de la comunidad de startups debería darse cuenta de que no lo son, entonces no tienes que seguir las reglas. De hecho, seguir sus reglas puede llevarte por el camino exactamente opuesto a donde quieres ir.

Sigue leyendo para ver algunos ejemplos de reglas que he roto personalmente y por qué no deberías tener miedo de romperlas también.

No necesitas un equipo

Como fundador solitario, empecé rompiendo una de las reglas cardinales del capital riesgo que dice que no puedes construir una startup de éxito por ti mismo. No importa la investigación que dice que las empresas fundadas en solitario tienen el doble de probabilidades de ser rentables que las empresas con múltiples fundadores. No, lo que esta regla significa realmente es que las empresas de capital de riesgo no financiarán a las startups con un solo fundador.

Esto se debe a que las empresas de capital de riesgo no sólo se preocupan por si se pueden hacer las cosas. La presencia de varios cofundadores demuestra a la empresa de capital riesgo que esta persona puede vender su visión a otras personas y le da un seguro en caso de que uno de los fundadores se agote y decida marcharse.

Pero si no te interesa la financiación del capital riesgo, no tienes que hacer cosas sólo para impresionar a los fondos inversores, sólo quieres hacer cosas que hagan el trabajo. Y añadir fundadores a la mezcla añade reuniones que te ralentizan y añade el riesgo de conflicto que puede hacer descarrilar tu progreso.

Si puedes hacer el trabajo por tu cuenta, no hay razón por la que no puedas empezar por tu cuenta. Por favor, no seas una de esas personas que van buscando cofundadores en los foros: ¿realmente quieres meterte en una relación que mucha gente equipara a un matrimonio como ese? La falta de un fundador no tiene por qué frenarte

Hazlo tú mismo.

No necesitas un gran mercado objetivo

Una de las principales cosas que buscan las sociedades de capital de riesgo es un enorme mercado objetivo, normalmente de al menos 1.000 millones de dólares, al que puedas dirigirte con tu startup. La razón es sencilla: invierten en varias empresas, sabiendo que algunas de ellas fracasarán, otras no crecerán mucho y un par de ellas triunfarán.

Dado que las sociedades de capital de riesgo necesitan proporcionar a sus inversores unos rendimientos mucho mejores que los del mercado de valores para justificar su valor, necesitan que esos pocos ganadores lleguen a ser muy grandes. Como resultado, la estrategia estándar de los fondos de capital riesgo es buscar startups en las que invertir que puedan “devolver su fondo”.

Esto significa que todas las empresas en las que invierte un fondo de capital de riesgo deberían, en teoría, ser capaces de crecer lo suficiente como para generar los beneficios de todo el fondo.

Así que vemos muchos fondos que persiguen el pequeño número de empresas que realmente pueden competir en estos enormes mercados. También se ven muchas empresas emergentes que exageran la verdad y tratan de demostrar que pueden crear estos enormes rendimientos cuando nunca van a ser capaces de hacerlo en la realidad.

No caigas en esta trampa. Evita los mercados enormes: tendrás una gran competencia y te costará abrirte paso. Como pequeña empresa, se trata de nichos y de encontrar el pequeño mercado objetivo que puedas poseer.

Y no cometas el error de pensar que eres uno de los grandes: si aún no has recibido varias rondas de financiación de capital de riesgo, todavía no estás ahí.

No necesitas “salir del edificio”

Una de las cosas que más me molestan en lo que respecta al ecosistema de las startups es la cantidad de entrenadores de startups que sueltan la misma sabiduría reciclada de Steve Blank o del Lean Startup sobre cómo tienes que “salir del edificio” y hablar con X clientes potenciales antes de empezar a construir tu idea.

Lo que me frustra de este consejo es que he visto que disuade a mucha gente de avanzar realmente en sus ideas. A menudo se rinden por completo porque piensan que, como no pueden encontrar suficientes personas a las que entrevistar, el espíritu empresarial no es para ellos.

Permítanme ser 100% claro al respecto: hablar con la gente y escribir sus comentarios en notas adhesivas no es una parte obligatoria del espíritu emprendedor. Es un proceso que se utiliza para conocer a los clientes antes de saber cómo se relacionan con el contenido y el uso de los productos.

Se aplica a las empresas emergentes que buscan financiación inicial y previa, ya que en estas fases no tienen tracción y quizá no tengan todavía un producto real. Como resultado, necesitan mostrar alguna prueba en forma de hablar con la gente, para mitigar el riesgo de que el VC invierta mucho dinero para resolver un problema que no existe.

Pero si no estás buscando financiación de VC, ¡no tienes este riesgo! Lo único que arriesgas es tu tiempo. Y mientras no estés construyendo algo en secreto durante un año antes de lanzarlo, no estás arriesgando mucho.

En mi proyecto, he creado muchos productos pequeños y he producido mucho contenido en torno al mismo tema. Si uno de los productos falla un poco, no pasa nada, ya que sólo me ha llevado un par de semanas desarrollarlo y siempre se puede convertir en algo gratuito que haga más popular mi contenido.

Mientras hago esto, he atraído a clientes potenciales que están ansiosos por hablar de los retos en su espacio de los que puedo aprender. Al hacer algo de trabajo por adelantado, he podido demostrar que estoy dispuesto y soy capaz de resolver sus problemas para que confíen en mí, a diferencia de alguien que “salió del edificio” sólo con una idea y no puede mantener una conversación inteligente con sus clientes potenciales.

En resumen: el propósito de las entrevistas con los clientes por adelantado es reducir el riesgo de las ideas que necesitan mucho capital para empezar. Si no es tu caso, empieza a construir y sigue aprendiendo sobre tus clientes mientras lo haces.

No tiene por qué ser un boom o un fracaso

Como ya se ha dicho, las sociedades de capital de riesgo buscan financiar empresas que puedan captar grandes mercados. En consecuencia, no les interesa crear empresas que puedan mantener cómodamente a sus fundadores y empleados.

Si no pueden conseguir una salida que contribuya a sus beneficios en un periodo de tiempo determinado, entonces es un fracaso. Y punto.

En consecuencia, los CR prefieren que una empresa nueva quiebre pronto si no tiene la posibilidad de convertirse en una gran ganadora. De este modo, pueden centrar su atención en las startups que sí tienen posibilidades de hacerles ganar dinero.

Esto crea una opción binaria para la mayoría de las startups financiadas por VC: o lo haces a lo grande o lo pierdes todo. Pero si no aceptas fondos de capital de riesgo, no tienes que pensar de esta manera. Puedes tomarte todos los años que quieras para crecer lentamente y mantenerte a ti mismo y a unos cuantos empleados por el camino.

En algún momento, es posible que quieras vender tu empresa y pasar a lo siguiente. Pero las salidas ya no son algo exclusivo de las startups financiadas por capital riesgo: en realidad hay un mercado creciente para las empresas más pequeñas, especialmente los productos SaaS. Puedes ver muchos ejemplos en Indie Hackers de personas que vendieron proyectos secundarios o pequeños productos en el rango de 10.000 a 500.000 dólares.

Puede que un día de pago así no te convierta en el próximo Zuckerberg, pero supondría una gran diferencia para el resto de nosotros.

Y al final, no sólo es alcanzable, sino que es posible hacerlo manteniendo intactas otras prioridades en tu vida, como tener tiempo para la familia y para ti mismo. No hay ninguna regla que diga que el espíritu empresarial tiene que ser un ajetreo incesante y una cosa de 24 horas al día.

A menudo, con el dinero del capital de riesgo, el estrés de las expectativas lo convierte en eso. Pero si no tienes ese estrés por parte de un inversor, ¿por qué crearlo para ti?

Está bien ir despacio, está bien romper reglas, está bien tener objetivos modestos. Puedes crear algo pequeño que te haga ganar una gran vida. No intentes ser algo que no eres sólo porque otras personas lo están haciendo.

Greg Dickens – Epilocal