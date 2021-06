Un nuevo y sorprendente estudio de la Universidad de Nueva York y la Wharton School muestra que los empresarios que inician un negocio en solitario tienen más probabilidades de éxito que los que lo hacen con uno o más socios.

Esto es prácticamente lo contrario de lo que la mayoría de los aspirantes a fundadores supondrían. Después de todo, no se puede ser bueno en todo. Puedes ser un experto en marketing pero no saber gestionar el flujo de caja. O puedes ser bueno en la creación de grandes productos pero malo en la fijación de precios. Así que te asocias con alguien que es fuerte en las áreas en las que tú eres débil y empiezan el negocio juntos.

Este razonamiento parece lógico y es la forma en que la mayoría de la gente, incluso los expertos, ven el espíritu empresarial. De hecho, es una creencia tan arraigada que las sociedades de capital de riesgo y otros inversores eligen habitualmente financiar empresas fundadas por equipos en lugar de aquellas con un fundador en solitario. Pero también es totalmente errónea.

En un interesante proyecto de investigación, Jason Greenberg, de la Universidad de Nueva York (NYU), y Ethan Mollick, de la Wharton School, enviaron encuestas a más de 65.000 startups lanzadas en Kickstarter durante un período de siete años.

Más de 10.000 completaron la encuesta. Los investigadores se centraron en los proyectos que buscaban una cantidad significativa de financiación, del tipo que podría utilizarse para iniciar un negocio real, y terminaron con 3.526 empresas iniciadas con un solo fundador o con dos o más socios.

En consonancia con la preferencia de los inversores por los equipos en lugar de los fundadores en solitario (y quizás por el hecho de que varias personas tienen más amigos y familiares que una sola), descubrieron que las empresas con varios fundadores podían recaudar más dinero que las dirigidas por un empresario en solitario.

Se podría pensar que esto daría a los equipos de fundadores una ventaja sobre los fundadores en solitario, pero estaríamos equivocados.

A pesar de empezar con una participación menor, las empresas con un solo fundador tenían más probabilidades de seguir en el negocio que las que tenían dos o más. Y aunque los equipos pudieron recaudar más dinero inicialmente que los empresarios individuales, las empresas con un solo fundador también obtuvieron mayores ingresos que las que tenían dos o más.

Para ver si estas conclusiones se mantienen en el mundo no relacionado con Kickstarter, los investigadores ampliaron su alcance, examinando los datos de Crunchbase, el Panel Study of Entrepreneurial Dynamics de la Universidad de Michigan y una encuesta de graduados de Wharton. Aunque esta investigación aún no se ha completado, Greenberg declaró al Wall Street Journal que los resultados preliminares coinciden con el estudio de Kickstarter: Las empresas con un solo fundador obtienen mejores resultados con el tiempo que las que tienen varios fundadores.

Por qué un solo fundador es mejor

¿Por qué las empresas con un solo fundador tienen más probabilidades de sobrevivir?

Los resultados sugieren una explicación. Los ingresos de las empresas con múltiples fundadores son menores que los de las empresas con un solo fundador. Sin embargo, dos o más personas cuestan más que una, especialmente si los fundadores cobran un sueldo. Incluso si no lo hacen, el espacio de oficina, el servicio telefónico, los viajes, etc., cuestan más para dos fundadores que para uno.

Los investigadores también señalaron algunas verdades sobre la dinámica del liderazgo

Crear una empresa con varios fundadores puede suponer una ventaja en términos de experiencia más amplia, pero un fundador en solitario también puede contratar a otros para que aporten la experiencia de la que carece. Por otra parte, es mucho más fácil y rápido para un solo fundador pensar en las cosas y luego tomar una decisión que para dos personas discutir un problema u oportunidad y acordar un curso de acción. Con tres o más fundadores, la toma de decisiones puede llevar aún más tiempo.

Y luego está el riesgo

Para empezar, crear una empresa es una empresa arriesgada. Pero una vez que han dado el salto, muchos fundadores prefieren ser conservadores y cubrir sus apuestas. Dos o más personas que toman decisiones juntas son menos propensas a hacer movimientos audaces y a correr riesgos que una sola persona que actúa de forma independiente.

Por supuesto, puede ser difícil distinguir la causa del efecto en estudios como éste

Por ejemplo, es cierto que dos o más personas que toman una decisión juntas tienen más probabilidades de evitar el riesgo que una persona que decide sola. Pero es igualmente cierto que un emprendedor en solitario que decide montar un negocio por su cuenta es probablemente más arriesgado que alguien que quiere montar un negocio pero anhela la comodidad de un segundo fundador para compartir la carga de la responsabilidad.

Y alguien que se preocupa lo suficiente por un nuevo producto o idea como para estar dispuesto a crear una empresa por su cuenta puede tener más pasión por el producto o el concepto de negocio que un equipo de fundadores. Los equipos de fundadores pueden estar tan motivados por la idea de trabajar juntos como por su nueva empresa o producto.

Las investigaciones posteriores podrán explicar mejor por qué los empresarios en solitario tienen más éxito que los equipos. Mientras tanto, el mensaje es claro. Si quieres que tu nueva empresa tenga éxito, es mejor que la inicies tú solo.

Minda Zetlin – INC