por Tarek Arafat* – Ehandbook

El autor fracasó con «Den», su primera startup y comparte las razones con la esperanza de que pueda ayudar a alguien que pueda estar donde él estaba hace solo 18 meses.

Estoy muy orgulloso de escribir esto como CEO a tiempo completo de mi propia empresa, TableOne (dejé mi trabajo el lunes pasado). Todavía tenemos un largo camino por delante, pero todo eso y cómo hemos llegado hasta aquí es una historia para otro post.

Quiero destacar mi primera startup, Den, que fracasó. Sé que hay millones de fundadores ahí fuera, con opiniones y lecciones aprendidas. Aun así, pensé en compartir las razones por las que fracasó con la esperanza de que pueda ayudar a alguien que pueda estar donde yo estaba hace solo 18 meses.

En primer lugar, ¿qué era Den? Éramos 5 chicos que queríamos crear una red de almacenamiento temporal para tus cosas (mochilas, chaquetas, bolsas de deporte, equipaje, lo que se te ocurra) en las grandes ciudades utilizando el espacio extra de los hoteles. Piensa en Airbnb para tu chaqueta cuando estás en un bar y no quieres sujetarla o atártela a la cintura. Si alguna vez has oído hablar de Bounce o LuggageHero, queríamos ser ellos. La única diferencia es que utilizaban escaparates de tiendas como lugares de almacenamiento, como tiendas de conveniencia al azar y tiendas de UPS.

Nuestra tesis era que este tipo de servicio era necesario, pero no estaba muy extendido por la desconexión psicológica que supone dejar tus objetos de valor en un lugar que normalmente no asocias con seguridad. En contraste con los puntos que utilizaban, los hoteles también estaban abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana.

En aquel momento (verano de 2022), los hoteles aún estaban saliendo de COVID-19 y funcionaban a capacidad parcial con montones de espacio sin utilizar. Pensamos que podría ser una combinación perfecta emparejar a viajeros y residentes con estos hoteles y crear una versión mejorada de una experiencia ya existente: la gente tendría acceso a un almacenamiento temporal en el que confiar, los hoteles crearían una fuente de ingresos secundaria para complementar sus resultados en un mundo post COVID, y bing-bang-boom todo el mundo estaría encantado.

Construimos Den durante 9 meses, 16 hoteles se comprometieron verbalmente a llevar a cabo nuestro proyecto piloto, mantuvimos un par de conversaciones sobre financiación e incluso conseguimos una entrevista con YC. Desgraciadamente, no íbamos a ninguna parte y supe que había llegado el momento de tirar del enchufe y dedicarme a otras cosas (haz caso a tus instintos si tienes esta sensación). Fue difícil aceptarlo; al fin y al cabo, es una idea tuya y le has dedicado mucho tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, lo que aprendí de todo ello me cambió la vida y me ha ayudado a construir con éxito mi segunda startup:

1. Hasta que lo que estás construyendo no está delante de la gente, no es más que una idea

Sé que todo el mundo lo dice, pero envía. Envíalo rápido, envíalo a menudo, envíalo todo. El ímpetu es algo tan tangible cuando se construye una startup, y la única manera de mantener viva esa chispa en tu equipo es enviando tus versiones a usuarios potenciales, reales e imparciales. En el caso de Den, nos enviamos las versiones de TestFlight a nosotros mismos. Acabamos creando una cámara de eco de confusión como resultado. Algunos días, nos encantaba el producto que estábamos viendo; otros días, lo odiábamos.

Íbamos y veníamos durante semanas sobre cómo debían ser las iteraciones, pero ¿saben a quién no preguntábamos nunca? A las personas que aparentemente iban a utilizarlo.

Si pudiera volver a hacerlo con Den, antes incluso de intentar crear una aplicación, habría pasado un día creando una página de aterrizaje que dijera «Airbnb para tu chaqueta». Habría creado un sencillo flujo de registro en la página y habría dejado mi número para que la gente se pusiera en contacto conmigo o con ellos.

Tal vez publicaría uno o dos anuncios en Instagram, pediría a algunos amigos que corrieran la voz, y luego acamparía un viernes de octubre por la noche en el apartamento de mi amigo en el West Village, recogiendo chaquetas de la gente en los bares para ver si esto es algo que la gente realmente quiere usar. Y adivina qué, ¿si nadie lo usa?

Probablemente, significa que no es algo que deba perseguir.

2. Construir soluciones, no productos

La primera lección enlaza perfectamente con la segunda: crear una solución a un problema en lugar de simplemente presentar un producto como una posible solución.

Ahora me doy cuenta de que, con Den, sí, querer dejar mi chaqueta en algún sitio es un deseo que he tenido algunas veces, pero ¿era una solución por la que pagaría unos 20 dólares?

Sinceramente, probablemente no. Ese era mi problema, y aunque en el fondo lo sabía, quería mantener vivo el sueño. Quería seguir construyendo un producto.

En retrospectiva, la forma en que manejé esto en mi cabeza fue que traté de hablar de Den solo con amigos cercanos y familiares. Si me querían, nunca me habrían echado en cara mi idea (aunque, de todos modos, agradezco a mi madre que haya sido sincera conmigo).

Tu idea tiene que ser escrutada para que se haga más fuerte. Tienes que ponerla delante de la gente y hacer que la destrocen para que mejore. Nada bueno, efectivo o útil se construye con un ego frágil.

3. Intenta hacerlo todo tú mismo antes de contratar a nadie

Este es el que más me apasiona y, francamente, es el error que veo cometer a otros fundadores con más frecuencia. Tanto si eres técnico como si no, si no estás haciendo un wireframe, intentando crear una página de aterrizaje, o no intentas hacer ninguna de las piezas necesarias para construir tu startup ANTES de subcontratar, entonces no te importa una mierda lo que estás construyendo.

La fase de idea de una startup debería ser como un virus dentro de ti. Es todo en lo que puedes pensar, hablar, y harás lo que sea necesario para sacarlo de tu cuerpo y darle vida. No intentar hacer ninguna de estas cosas significa que no tienes una imagen lo suficientemente clara en tu mente de lo que quieres crear o qué problema estás resolviendo. Y si te cuesta sacar esas ideas de ti, ¿cómo vas a comunicárselas a otra persona para que lo haga por ti?

Mi experiencia se centra en el producto, así que para Den hice esquemas básicos y creé una plataforma de presentación al principio. A partir de ahí, cedí acciones de mi empresa para que viniera gente a hacer todo lo demás. Desarrollo técnico, diseño, operaciones, asociaciones… todo porque pensé: «Soy un tipo de producto, no puedo hacer ninguna de esas otras cosas». Mentira. La realidad era que no quería hacer las otras cosas; no quería ensuciarme las manos porque tenía miedo y una idea tan rígida de lo que era capaz.

4. Un equipo más grande NO indica éxito

Voy a ser sincero con todos ustedes. Quería ampliar el equipo de Den para sentirme menos solo, así que llamé a algunos de mis amigos con talento. Cuando tienes a otras 4 personas trabajando contigo, la tarea da mucho menos miedo, pero también es mucho más difícil. Más cocineros en la cocina = más burocracia.

Todo el mundo tenía que estar de acuerdo con las decisiones, siempre tenía que haber un debate, y eso mermaba el impulso como nunca había visto. Éramos una startup con la agilidad de una agencia gubernamental.

Para mí, tener un gran equipo enviaba una señal de virtud a todo el mundo de que tú, como fundador, tenías éxito. Pero honestamente, era completamente innecesario y no hizo nada excepto acariciar mi ego. Cuando regalas capital, a quien contratas debe aportar algo y tener su propio superpoder. La serie Silicon Valley tocó bien este tema cuando Richard tuvo que despedir a Cabezón por ser un autoproclamado «maestro de nada».

Piensa en quién y qué necesitas y comunica esas expectativas desde el principio. No contrates solo para llenar el silencio.

5. Deja de perseguir la validación

Sabes perfectamente de lo que hablo porque todos somos culpables de quererla: Conversaciones sobre financiación, solicitudes de YC, Forbes 30 under 30, etcétera, y lo que sea. Cualquier cosa que te haga pensar (a ti y a los que te rodean) que estás avanzando con tu startup cuando en realidad no es así.

Creo que lo más irónico fue estar tan preocupado por conseguir que esa gente se fijara en mí, que no estaba haciendo lo único que realmente conseguiría que se fijaran en mí: Construir la maldita solución.

*Tarek Arafat – Co-Founder & CEO @ TableOne