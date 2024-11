por Joe Procopio* – EHandbook

Llevados al límite, los trabajadores tecnológicos están devolviendo el golpe, y es un volcán esperando a estallar.

“No me gusta mi trabajo. Y creo que ya no voy a ir más», esa es quizás la mejor frase de la película de 1999 de Mike Judge, Office Space, la precursora de la más directa, Silicon Valley.

Pero mira el número de cuatro dígitos en esa oración otra vez. Esa frase se dijo (mira el reloj) hace 25 años.

¿Fue el primer disparo en la gran revolución de los trabajadores tecnológicos? Probablemente no. Me imagino a tipos (todos hombres) con camisas de manga corta, corbatas de clip y gafas de montura gruesa teniendo ataques al estilo Falling Down (¡1993!) en IBM y Honeywell en los años 60 y 70, pero manteniéndose en silencio durante el día y gritando sobre sillas incómodas y grapadoras perdidas en la cena. Probablemente de ahí sacó Judge a su personaje Milton Waddams.

Así que la gran revolución de los trabajadores tecnológicos lleva décadas ocurriendo, solo que… no con mucha intensidad.

Eso podría haber cambiado.

Venti Hipocresía

En agosto de 2024, el recién nombrado CEO de Starbucks le dijo a todos que volvieran a la oficina y, para demostrar que él también apoyaba el mandato, se anunció que volaría en jet privado desde su casa en el sur de California hasta la sede en Seattle para unirse a las filas trabajadoras — a veces incluso más de los tres días requeridos a la semana.

Me parece gracioso que la mayoría de los artículos de noticias sobre este anuncio se centraron en el impacto ambiental de la situación y no en el hecho de que fue un movimiento totalmente detestable.

El alboroto murió en la prensa, supongo que por las elecciones.

Pero ese, ese movimiento detestable justo ahí. Probablemente, será visto por futuros historiadores de IA como el primer disparo en la gran revolución de los trabajadores tecnológicos.

Es hora de elegir un lado.

Aquí tienes algo de propaganda.

Renuncio en cuanto pueda

Esa no es una línea de una película.

Es algo que escucho casi todos los días de trabajadores tecnológicos. Y aquí está el detalle.

No viene de nuevos empleados. No viene de adictos a TikTok de la generación Z. No viene de vagos o trabajadores remotos en pijama en Bali.

Viene de desarrolladores talentosos y otros talentos técnicos clave. Viene de jugadores clave, gerentes de confianza e incluso ejecutivos frustrados. Viene de las mismas personas que la empresa intenta proteger mientras intenta reducir la plantilla de todos los quejosos, vagos y trabajadores remotos en pijama que contrataron cuando el mercado laboral favorecía a los buscadores de empleo.

Las empresas tecnológicas están intentando corregir un error cometiendo el mismo error, pero al revés. Como Ferris Bueller intentando quitarle kilómetros al Ferrari poniéndolo en reversa.

Sí, está bien. Yo estuve ahí en 2021 y 2022. Era casi imposible contratar personas talentosas, ciertamente no a salarios y beneficios razonables. Pero en lugar de bajar las expectativas y hacer una pausa en el crecimiento mientras el crecimiento era prohibitivo, las empresas tecnológicas simplemente no pudieron contenerse. Había demasiado dinero volando, gracias a las bajas tasas de interés y a las maniobras de alivio por COVID.

Lo que deberían haber hecho, lo que siempre han hecho en tiempos en que el mercado laboral estaba en su contra, es contratar a las mejores personas a las tarifas que pedían, dejarlas trabajar donde querían y resolverlo después.

En su lugar, lo que hicieron fue contratar a cualquiera que se presentara a la entrevista, a las tarifas que pedían, dejarlos trabajar donde querían y resolverlo después.

¿Ves qué tan similares son esas dos estrategias? Es un error fácil de cometer, ¿verdad?

Arreglando el error

El problema ahora es que las empresas tecnológicas han llegado tan lejos en el territorio de los movimientos detestables que han debilitado a sus mejores, al menos a los que no han echado con el agua de la bañera. ¿Y qué hace uno cuando tiene que admitir una derrota absoluta y aplastante?

Uno se exilia.

Los mejores de los mejores en la industria tecnológica se han relegado a esconderse a plena vista. No están renunciando en masa. No están iniciando ese emprendimiento del que siempre hablaron. No están organizando protestas en Slack o reuniones de votación sindical o, tomando una página de Mike Judge, planeando venganzas al estilo Superman 3.

Ni siquiera están quejándose. Esto los ha golpeado tan profundamente en su esencia que su «robot interior» — esa parte de ellos que los hace tan buenos para lograr una mayor productividad en las máquinas, en primer lugar — ha tomado el control.

Están manteniendo la compostura. Están haciendo su trabajo. Están esperando su momento.

He hablado con ellos. Muchos de ellos. Esto es lo que piensan.

Tienes IA, yo tengo acceso a tu número de seguridad social

Los desarrolladores de software no tienen miedo de que la IA les quite el trabajo, al menos los buenos y al menos no permanentemente. Están dispuestos a esperar a que pase el brillo de este último objeto brillante, y están tomando notas mentales sobre cuán profundamente está dispuesto su empleador a contemplar su reemplazo por lo que es esencialmente una acumulación impulsada por el dinero de mucho código robado de otros desarrolladores de software.

¿Por qué? Porque saben cómo desconectar la IA.

Metafóricamente.

Pregúntale a cualquier buen desarrollador de software y te dirá que el resto de los desarrolladores son unos idiotas. Ahora, esta es la bravata necesaria de cualquier atleta de élite, pero en este caso, lo que indica es que, a diferencia del béisbol, donde las reglas son las mismas en todas partes, los mejores desarrolladores de software son los que son más conscientes de la complejidad del problema de la empresa y la elegancia de la solución de la empresa.

Pero, repito, la revolución no se tratará de robar fracciones de centavos o dejar puertas traseras de seguridad abiertas o cualquiera de esos trucos. Recuerda, al igual que sus predecesores de camisa de manga corta, a estas personas no les gusta hacer un gran escándalo. No a los buenos.

Están esperando. El momento adecuado.

Esto ya ha sucedido antes

Y nuevamente, los buenos, los que son lo suficientemente buenos como para no haber sido enviados a ventas o soporte u otro pasto cuando se volvieron demasiado caros, conocen su historia.

Como cualquier atleta de élite.

No sé por qué estoy atrapado en esta analogía. Solo me gusta imaginar a los geeks de software haciendo clavados o salto con pértiga o lo que sea.

De todos modos, es una historia que se remonta a IBM, Honeywell, Hewlett-Packard y UNIVAC. Es una historia que, en este nivel de penuria, se parece mucho al estallido de la burbuja puntocom que ocurrió (mira el reloj), hace 25 años.

Es Hooli otra vez

Cuando la Gran Fiebre del Internet con mayúscula se convirtió en una purga de aprendices de guion y empresas de moda en tecnología. Generó un cambio completo en la guardia de la tecnología.

¿Y realmente crees que Mark Zuckerberg codificó Facebook por su cuenta? ¿O que Sergey y Larry construyeron el motor de búsqueda en la mayor empresa de publicidad del mundo ellos solos? ¿O que Jeff B construyó Amazon de un boceto en una servilleta?

Tuvieron ayuda. Ayuda muy talentosa.

Sí, empresas tecnológicas, tienen talento ahora, lo que queda de él de todos modos, y pueden seguir diciéndoles que pueden renunciar si no les gustan sus reglas. Pero el disparo ya fue hecho. Los trabajadores tecnológicos, los buenos, no se rebelan.

Pero eventualmente se van a donde están los ganadores.

*Joe Procopio. Emprendedor con múltiples salidas y fracasos. Pionero en IA. Tecnólogo. Innovador. Humanista. Escribe en Inc.com y BuiltIn.com.