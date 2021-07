Kernel Mycofoods, una startup de proteínas alternativas, fue seleccionada entre un grupo de cientos de emprendimientos innovadores para desarrollar alimentos para las próximas generaciones.



XPRIZE, descrito como los Juegos Olímpicos de la Ciencia, recompensará a los equipos capaces de crear un producto análogo a una pechuga de pollo o un filete de pescado, con propiedades sensoriales similares pero con un menor impacto ambiental.



El equipo de Kernel confía en que pueden ofrecer no solo un producto tan sabroso y versátil como el original, sino potencialmente más saludable, mientras tiene un impacto menor en el uso de la tierra, el consumo de agua y de energía que el requerido para la crianza de aves de corral.



En referencia al aumento de la presión de los consumidores para ofrecer una forma ética de alimentar a miles de millones de personas, Miguel Neumann, director financiero de Kernel, mencionó: “Sabemos que no es posible alimentar a miles de millones de personas con vacas, o con cualquier animal. Solo a través de la tecnología podemos reinventar la industria alimenticia para hacer de la sustentabilidad su base y no sólo un elemento adicional”.



Peter H. Diamandis, fundador de XPRIZE, declaró: “Miles de millones de personas desean proteínas de mayor calidad como fuente de alimento, pero la tierra es incapaz de proporcionar esto con el ganado tradicional. Se requiere una metodología mucho más sostenible y escalable”.



Para 2050, la población de la Tierra será de 9,7 mil millones. La demanda de productos ricos en proteínas está aumentando y el impacto de las fuentes de proteínas tradicionales está teniendo un efecto devastador en el medio ambiente.



Al crear un ingrediente rico en proteínas de alta calidad que es totalmente sostenible y asequible, el producto de Kernel respalda una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



La ambición de la empresa es liderar la lucha a través de una alternativa viable, rentable y altamente sustentable.