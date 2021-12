Cómo separar las oportunidades de inversiones turbias de las reales, es lo que plantea el autor en esta nota y da la pista para descubrirlas.

«¿Este inversor es real?»

Me hacen esa pregunta a menudo. Definitivamente, más de lo que debería. Porque mi respuesta es siempre la misma y es siempre alguna forma de «no lo sé».

Todo el mundo quiere que el sueño le suceda. Y todo emprendedor -no me importa quién sea o cuánto tiempo lleve en esto- anhela ese día en el que el interés de un inversor no solicitado llama a la puerta y, de repente, una idea que cambia el juego se convierte en una realidad financiada.

Claro, eso ocurre en la vida real, muy pocas veces. Pero parece que ocurre a menudo. Todo lo que se necesita es una rápida lectura de un día del feed de Twitter de TechCrunch para que parezca que cualquiera puede atraer un poco de interés de Sand Hill Road y convertirlo en unos pocos millones de dólares de pista de aterrizaje.

Pero lo que ocurre más a menudo es sólo un espejismo. Las oportunidades de inversión turbias pueden venir en todas las formas y tamaños, y pueden golpear cualquier tipo de empresa en cualquier momento.

Últimamente, se están volviendo más sofisticadas. Tanto es así que a veces ni siquiera yo puedo distinguir las oportunidades de ganso salvaje de las honestas.

Pero tú sí puedes. He aquí cómo hacerlo.

La investigación adecuada de los inversores no siempre es suficiente

Mira. No tienes tiempo para perseguir inversiones. Incluso las oportunidades reales, respaldadas por inversores acreditados, requieren toneladas de tiempo y energía mental para cruzar la línea de meta.

Es tiempo y energía que no se invierte en construir un producto mejor, en forjar un mercado más amplio o en mantener la ventaja sobre tu inevitable competencia.

En la edición de esta semana de Teaching Startup (#85), respondí a una amplia pregunta sobre la búsqueda de inversores y la forma correcta de empezar a recaudar fondos, cubriendo todo, desde las herramientas de seguimiento hasta las tablas de capitalización y el asesoramiento sobre relaciones.

En la respuesta, conté una rápida anécdota sobre el hecho de que acababa de recibir una oportunidad de inversión para la propia Teaching Startup (y desde que escribí esa respuesta, otra oportunidad completamente diferente apareció en mi bandeja de entrada). Y no podía decir, ni siquiera después de 15 minutos (desperdiciados), si estas solicitudes de reunión eran reales o no.

Sé cómo son las estafas. Sé cómo son los programas que se presentan como VC y que no son exactamente estafas. Pero también conozco a emprendedores inteligentes que han caído en estafas y a otros que han perdido meses persiguiendo a inversores que acabaron no teniendo los recursos que decían tener.

La tendencia que estoy viendo últimamente -marcada por todos los correos electrónicos que se han cruzado en mi radar en los últimos meses- es algo nuevo.

Lo que estoy viendo ahora me hace pensar que se está construyendo una máquina de outbound marketing para atraer a todas estas nuevas startups post-pandémicas que están surgiendo en el último año. Estoy luchando todo lo que puedo para hacer llegar información real a los recién llegados, pero no es fácil.

La honestidad lleva tiempo. Las estafas requieren un par de clics.

Algunas señales de advertencia

Una de las señales comunes que estoy viendo es el énfasis en la palabra «asociación». Ahora bien, he oído el término «asociación» utilizado por inversores de renombre para describir cómo quieren pintar la relación de inversión, pero llega a ser exagerado en este mensaje. Me hace pensar que lo que se está presentando es más el viaje para conseguir la financiación que la financiación.

Las personas que envían los correos electrónicos no son socios generales ni asociados, son vicepresidentes, ejecutivos de desarrollo, analistas o algún otro título vago que parece que podría llevar aparejada la autoridad para firmar cheques, pero que en un tribunal de justicia probablemente se podría negar.

Casi siempre hay alguna insinuación (normalmente no se habla directamente) de un programa. Puede ser algo que tenga que ver con la incubación, las conexiones, la creación de redes, las presentaciones, el coaching, lo que sea, simplemente algo para acabar entrando en mi cartera. Pero como dije, es insinuado, no directo.

Esta es tu mejor defensa

Como el 98% de las veces, creo que el interés de inversión entrante es una mala noticia, pero ¿qué hay de ese otro 2%, verdad? ¿Cómo puede protegerse sin tirar el proverbial bebé de la inversión con el agua sucia de la bañera?

Empiece a hacer preguntas. Probablemente pueda alcanzar la máxima eficacia haciéndose esta pregunta en primer lugar:

¿Por qué yo?

¿Qué es exactamente lo que tiene mi empresa que la hace tan atractiva para ellos y su equipo?

Y eso es todo. Si les envías esa pregunta y un rápido agradecimiento, pueden ocurrir un par de cosas

Nunca recibirás una respuesta porque es un juego de volumen y simplemente pasarán al siguiente imbécil… eh, empresario.

Te dirán algo que no tiene nada que ver con lo que tu posicionamiento y tus mensajes dicen al mundo, lo que significa que no tienen ni idea de lo que haces.

Recibirás comentarios sobre tu startup.

Todo eso es bueno. Te ahorran tiempo y pueden incluso ofrecerte una ventana a tu negocio por la que aún no estabas mirando.

Si todavía tienes problemas para averiguar su legitimidad Hazte estas dos preguntas a continuación:

¿Cuál es su plazo de inversión?

¿Cuál fue su inversión más reciente?

Estás buscando pistas sobre su proceso y su historial reciente. Esto debería ayudar a ahuyentar a las pseudoincubadoras y a esa extraña pandilla de personas a las que les gusta jugar a ser ángeles pero que no extienden cheques.

Mira, hay una razón por la que llaman a ese programa Shark Tank (y por favor, no aceptes ningún consejo empresarial de Shark Tank). La inversión en startups es un negocio despiadado que no es propenso a descubrir joyas ocultas.

Pero toda estafa requiere de dos partes para llevarse a cabo: La persona que inventa las mentiras y la persona que quiere que esas mentiras sean verdaderas.

Asegúrate de llegar a la verdad antes de aceptar la reunión.