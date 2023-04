por Christine Lagorio-Chafkin* – INC

Para Chopra, si más del 10% o el 12% de la felicidad diaria proviene del dinero, debería replantearse cómo emplea su tiempo.

Pionero de la medicina integrativa y apóstol del movimiento de Meditación Trascendental, Deepak Chopra es un conferenciante habitual y un prolífico autor (93 libros, eso es, ¡93!) sobre transformación física y mental. Acaba de vender su empresa de productos y servicios para el bienestar, Chopra Global, a la neoyorquina The Healing Co. Su libro más reciente es una guía sobre la filosofía y la práctica del yoga titulada Vivir en la luz. Le preguntamos cómo él -y otros fundadores- pueden alcanzar la alegría y la longevidad dentro de la rutina.

Usted es médico, científico, profesor y escritor, pero también empresario. ¿Cómo encaja ser emprendedor en su identidad y mentalidad?

Para mí, un emprendedor es alguien dispuesto a arriesgarse para hacer realidad su visión. Durante 30 años he tenido la visión de un mundo más pacífico, justo, sostenible, sano y alegre. Y solo me interesan esos ámbitos. Si puedo ver que hay una oportunidad de negocio que resuelve conflictos, que nos ayuda con una biología sostenible, un medio ambiente que tiene justicia social y económica, que realmente mejora la salud y el bienestar de las personas, y que trae alegría al mundo, ese es un buen negocio para mí.

Pero dirigir una empresa puede ser estresante. ¿Cómo gestionarlo todo?

Si dedicas tu tiempo en el momento presente a lo que estás haciendo, no hay problema. Hay tiempo para las relaciones. Hay tiempo para dormir. Hay tiempo para meditar. Hay tiempo para hacer ejercicio. Y hay tiempo para los negocios. También hay tiempo de inactividad, tiempo de ocio y tiempo social. Y no dejes que uno interfiera con el otro. Si divides tu día de manera que lo que estés haciendo sea tu centro de atención en ese momento, no hay estrés. Solo hay estrés cuando estás pensando en otra cosa. Ser íntegro es no tener resistencia a la existencia. Seguir la corriente.

El estrés significa cosas distintas para cada persona. ¿Hay alguna forma de que alguien pueda hacer ese juicio sobre qué empresa merece la pena trabajar para crearla?

Cuando tienes causas que merecen la pena y cuentas con gente competente y que cree en la visión, entonces en realidad no debería ser estrés. Debería ser alegría. Si no tienes alegría, has desperdiciado tu vida. ¿Quieres terminar tu vida diciendo: Fui multimillonario con cinco salidas, ¿pero nunca tuve alegría?

También escribe sobre los patrones limitantes que pueden bloquear el bienestar óptimo. ¿Cuál es el factor limitante que afecta a las personas que trabajan muy duro, como los fundadores?

El factor más limitante es centrarse siempre en el resultado. Hay que centrarse en el proceso. Mientras estés comprometido con el proceso y tu motivación sea disfrutar, disfrutar con la gente con la que trabajas y aliviar el sufrimiento de las personas -ya sea físico, emocional o mental-, todo lo que hagas recibirá mucho apoyo. Y si vives el momento presente, tu cuerpo cuidará de sí mismo.

¿En qué medida la riqueza está relacionada con la felicidad?

Necesitas cierto grado de riqueza para sentirte cómodo. Pero si tienes riqueza y generosidad de espíritu, es una combinación increíble. Los datos sobre la felicidad muestran que entre el 10 y el 12 por ciento de la felicidad diaria proviene del dinero; el 40 por ciento, de las decisiones que tomamos y del placer personal. Pero el 50 por ciento proviene de la actitud: ¿Es tu vida un problema o una oportunidad?

Para muchos fundadores, el crecimiento es el objetivo: están más orientados al futuro. ¿Qué consejo les daría?

El noventa por ciento de las personas que ponen en marcha una iniciativa empresarial fracasan. Cuando vienen a pedirme consejo, primero les pregunto a ellos: Sea cual sea el producto o servicio que quieren ofrecer, ¿es único o ya existe? Segundo: ¿Tienes los conocimientos necesarios? Número tres: ¿Cuenta con un equipo de personas de diversos orígenes que complementen los puntos fuertes de los demás, y está el equipo vinculado emocional y espiritualmente? Cuarta pregunta: ¿Estás haciendo esto de una manera que es única para ti, y que de alguna manera va a aliviar el sufrimiento o proporcionar un servicio que es necesario en el espíritu de la época actual? Por último: ¿Te diviertes mientras marcas la diferencia? La diferencia entre un equipo de fútbol ganador y uno perdedor no es necesariamente quién chuta mejor el balón, sino su diversidad, talento, fuerza y experiencia. Se apoyan unos a otros. Se apoyan mutuamente.

Usted ha enseñado en escuelas de negocios. ¿Cuál es la lección más importante que aprenden los aspirantes a líderes?

Que, en última instancia, el mayor éxito lo tienen quienes saben realmente en qué son buenos y quién lo necesita. Eso es. Pregúntense a sí mismos: ¿Cuáles son mis habilidades únicas y quién las necesita? Empiecen por ahí.

*Christine Lagorio-Chafkin – Editora general de INC