por Brett Fox*

Parece imposible crear una empresa tecnológica de éxito si no eres técnico. Sin embargo, Apple, Airbnb, Alibaba, Pinterest y Snap son ejemplos de startups tecnológicas de éxito fundadas por alguien que no era técnico.

Yo también fui un fundador no técnico que fundó una empresa tecnológica. Aunque tengo un BSEE (Bachelor of Science in Electrical Engineering) y algunas patentes, había estado en el lado de los negocios de una empresa de tecnología, durante años. Sabía que no iba a ser el alma técnica de la empresa que estaba creando.

Así que los retos a los que me enfrentaba eran similares a los que tendría un director general sin conocimientos técnicos. Creo que hay tres retos únicos a los que se enfrentan todos los CEO no técnicos:

A. Tienes que contratar a un gran vicepresidente de ingeniería

«¿Quién va a ser tu vicepresidente de ingeniería?». Esa fue la pregunta que me hizo Jack, un inversor que se disponía a hacernos una oferta.

El Vicepresidente de Ingeniería fundador de mi empresa, «John», había dimitido casi un año antes. Yo dirigía la ingeniería de forma interina, así que le dije a Jack la verdad. «Por ahora dirijo ingeniería hasta que encontremos un sustituto».

«Eso es lo que pensaba que me dirías», dijo Jack. «Sin embargo, hay demasiado riesgo para que invierta hasta que encuentres un vicepresidente de Ingeniería a tiempo completo».

No discutí con Jack porque tenía razón. Además, estaba muy cerca de incorporar a Jeroen al equipo como nuevo Vicepresidente de Ingeniería. Dos semanas después, le envié a Jack un correo electrónico para comunicarle que habíamos incorporado a Jeroen al equipo. Incluí su currículum.

Jack respondió al instante. «Estupendo. Su currículum es impresionante. Organízame una reunión con él. Te daré una hoja de condiciones si la reunión va bien». La reunión entre Jeroen y Jack fue bien, así que recibimos una hoja de condiciones.

La realidad es que, como director general no técnico, los inversores no te considerarán lo suficientemente fuerte desde el punto de vista técnico.

No intentes ser algo que no eres. En su lugar, contrata a un gran vicepresidente de ingeniería que pueda ayudarte. Esto nos lleva directamente al punto número dos…

B. Necesitas reclutar grandes talentos técnicos

Has contratado a un gran vicepresidente de ingeniería. Y sí, tu gran Vicepresidente de Ingeniería va a liderar el esfuerzo de reclutamiento técnico.

Sin embargo, ¿adivina quién es el otro líder de reclutamiento técnico? Exacto, eres tú.

En mi caso, aproximadamente la mitad del equipo de ingenieros fundadores procedía de mis esfuerzos, y la otra mitad de los esfuerzos de Jeroen. Eso no significa que yo no entrevistara a los ingenieros que contrató Jeroen.

Tendrás que entrevistar a todos los primeros ingenieros que contrate tu empresa. De hecho, querrás entrevistar al menos a los primeros cincuenta empleados que contrates. De nuevo, la clave es que no intentes ser algo que no eres.

Recuerde lo que le digo. Fracasarás si intentas demostrar tu fortaleza técnica. Los grandes ingenieros te verán inmediatamente como un fraude.

Tu primer trabajo es evaluar a los ingenieros potenciales para ver si encajan culturalmente en la empresa. Su segundo trabajo es vender a los ingenieros potenciales su visión de la empresa.

Para ello, no hace falta ser un mago de la técnica. Lo que sí necesita es hacer buenas preguntas, escuchar bien y articular claramente la visión de la empresa.

Ahora que ya tienes un gran equipo técnico, no puedes ignorar la parte técnica. Al contrario…

C. Tienes que seguir participando en la parte técnica de la empresa

Tienes que seguir participando, y mucho, en la parte técnica de la empresa. Sé que esto parece lo contrario de lo que he estado diciendo, pero no lo es. Me explico.

Estar muy involucrado en la parte técnica de la empresa no significa que vayas a intentar resolver los problemas técnicos a los que se enfrente tu equipo. Estar muy involucrado en la parte técnica de la empresa significa que vas a utilizar tu sentido común para hacer preguntas.

El mejor CEO no técnico que he visto fue Jack Gifford en Maxim Integrated Products. Gifford tenía un BSEE, pero había trabajado en marketing y ventas durante años antes de fundar Maxim.

Eso no le impedía hacer preguntas lógicas e inquisitivas al equipo técnico cuando las cosas iban mal. «¿Por qué no preguntamos eso?», era un tema constante que se oía al salir de una reunión con Gifford.

Además, hay que estar muy involucrado en la dirección del producto y las características de la empresa. De nuevo, esto requiere sentido común.

Le pondré un ejemplo. Para mantenernos a la cabeza en un área de producto clave, necesitábamos desarrollar un producto que pudiera funcionar con +2,7 V, pero duplicando la tensión de una parte clave del dispositivo hasta +5 V.

Existen técnicas de circuito bien conocidas que utilizan un inductor y un condensador fuera del chip para conseguirlo. Sin embargo, nuestros clientes no querían utilizar inductores caros. Sólo querían que utilizáramos condensadores baratos.

Chuck, un brillante ingeniero con el que trabajaba en el producto, me dijo que no se podía hacer. Desafié a Chuck y le dije: «¿Por qué no? A mí me parece posible».

Chuck se enfadó. Era viernes por la tarde, salió enfadado de la reunión y, presumiblemente, se fue a casa.

El lunes por la mañana, Chuck entró en mi despacho y dejó un papel sobre mi mesa. No, no era su dimisión. Era una nueva técnica de circuitos que nos permitiría hacer lo que queríamos. Por cierto, ¡también acabamos patentando la idea de Chuck!

No intentaba ser algo que no era. Tú puedes hacer lo mismo. Sólo tienes que ser lógico y no tener miedo de hacer las preguntas difíciles a tu equipo técnico.

Una última reflexión:

No intentes ser algo que no eres. En lugar de eso, siéntete cómodo con lo que eres y con lo que aportas.

Los grandes tecnólogos reconocen el valor que aportan las personas no técnicas.

Jeroen, que sustituyó a John como Vicepresidente fundador de Ingeniería, y yo solíamos tener la siguiente conversación todo el tiempo:

Yo le decía: «Creo que lo más difícil de encontrar es talento realmente bueno en ingeniería».

Jeroen decía: «Creo que lo más difícil de encontrar es talento de marketing realmente bueno».

Yo estaba asombrado de la destreza tecnológica de los grandes ingenieros. Jeroen estaba asombrado de la habilidad necesaria para hacer un buen marketing.

Nunca me declaré un genio técnico ante el equipo. Me sentía cómodo con lo que era y con lo que no era.

El equipo me respetaba por lo que aportaba. Sospecho que si hubiera intentado ser algo que no era habríamos tenido una gran rotación en nuestro equipo de ingenieros.

Recuerda: sé fiel a ti mismo y te irá bien.

*Brett Fox. Trabaja con CEOs de startups para ayudarlas a hacer crecer sus negocios. Construyó varias empresas de $0 a >$100M.