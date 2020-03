8 películas que aumentan tu coeficiente intelectual

Compartir Facebook

El cine nos permite soñar, reir, llorar, viajar pero también aprender, crecer y expandir nuestro coeficiente intelectual. Estas 8 películas lo logran

Si busca aumentar su inteligencia, siempre puede leer un libro, rodearse de personas educadas, aprender una nueva habilidad y cuidar su salud haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente y comiendo “alimentos para el cerebro”.

Incluso puede aumentar su inteligencia viendo televisión y películas de vez en cuando.

Por supuesto, debe discriminar qué programas y películas ver. El contenido educativo, como los documentales y los programas de actualidad, son sus mejores opciones, ya que pueden mejorar su conocimiento general y su repertorio conversacional.

A veces, este tipo de contenido puede incluso ayudarlo a descubrir un nuevo interés que tal vez quiera convertir en un pasatiempo.

Además de documentales y programas como las noticias, puede ver películas ocasionales como las siguientes ocho películas. Descubrí que estas películas no solo han despertado mi interés en nuevos temas, sino que también han brindado algunas lecciones valiosas de vida y negocios.

1. Intensa-mente (2015)

Si. Esta es una película de Pixar. Pero, como explica Charlie Jane Adams, uno de los fundadores de i09 y autor del best-seller All The Birds in the Sky, esta historia sobre una joven llamada Riley luchando por adaptarse para mudarse a una nueva ciudad “es una metáfora extendida para los cambios que ocurren en tu corazón y mente a medida que creces: las emociones en duelo muestran los estados emocionales de un niño, siendo suplantado y reorganizado a medida que aprendes la madurez “.

La película también explora “la complejidad de las formas en que las diferentes emociones interactúan entre sí”.

Durante el transcurso de la película, las emociones de Riley, Alegría, Miedo, Tristeza, Disgusto y Ira, descubren “cómo manejar situaciones más difíciles y abandonar sus viejas suposiciones sobre qué tipo de estado emocional es el mejor”. Además, “Intensa-mente” también explora “las formas en que los recuerdos se almacenan en el cerebro y cómo los recuerdos pueden cambiar con el tiempo a medida que los revisas”.

A pesar de que esta es una película para niños, esas son lecciones invaluables que los empresarios deben aprender durante el transcurso de su viaje empresarial.

2. Sin límites (2011)

Este thriller protagonizado por Bradley Cooper sigue a Edward Morra, un escritor en apuros, a quien le presentan una droga nootrópica llamada NZT-48. Esta misteriosa píldora le otorga la capacidad de utilizar completamente su cerebro, lo que a su vez mejora drásticamente su vida.

Si bien no existe tal droga, al menos no legalmente o en este nivel, “Ilimitado” lo preparará para pensar de manera más inteligente. La preparación, según Psychology Today, “es una forma no consciente de memoria humana relacionada con la identificación perceptiva de palabras y objetos”.

“Se refiere a activar representaciones o asociaciones particulares en la memoria justo antes de llevar a cabo una acción o tarea “. Por ejemplo, si ve la palabra “amarillo”, podría ser un poco más rápido reconocer la palabra “plátano”. Esto es “porque el amarillo y el plátano están estrechamente asociados en la memoria”.

3. El código enigma (2014)

Esta película cuenta la historia del matemático Alan Turing, también conocido como el padre de la informática moderna, mientras asistía en una operación británica de descifrado de códigos que ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial.

Además de aprender la historia de Turning y cómo sentó las bases para las computadoras y la inteligencia artificial al inventar una “máquina universal”, “El Código Enigma” también celebra el ingenio humano, lo alienta a pensar en grande y lo inspira a aprender más sobre Turing y la máquina y la prueba que llevan su nombre, lo que sería útil si estás involucrado en la industria de la tecnología.

4. Memento (2000)

La fascinante historia de detectives de Christopher Nolan sigue a Leonard (Guy Pierce), un hombre que es incapaz de formar nuevos recuerdos, mientras intenta encontrar al asesino de su esposa.

La película comienza en el medio y funciona desde el principio hasta que el espectador experimente las mismas emociones que Leonard.

El malabarismo entre estas narraciones no lineales puede mejorar su atención e imaginación, ya que lo obliga a sacar su propia conclusión. Pero, lo que es más importante, “Memento” ilustra la importancia de las técnicas de memoria.

5. Una mente indomable (1997)

Esta película ganadora del Premio de la Academia sigue a un conserje con intelecto de nivel genio que trabaja en el MIT con un pasado problemático.

Good Will Hunting realmente trajo a un profesor del MIT para las complejas ecuaciones matemáticas, y también hay muchas excelentes discusiones literarias y filosóficas entre Will y el Dr. Sean Maguire (Robin Williams), las lecciones más valiosas de “Good Will Hunting” son la comprensión que la educación puede venir de cualquier parte, no existe tal cosa como “perfecta” y la importancia de las emociones y las relaciones.

6. Primer (2001)

Escrita, dirigida y protagonizada por Shane Carruth, que tiene un título universitario en matemáticas y trabajó anteriormente como ingeniero, “Primer” es un drama de ciencia ficción sobre dos ingenieros que descubren accidentalmente cómo viajar en el tiempo. La película, al igual que Memento, tiene una estructura no lineal, explora las implicaciones filosóficas del viaje en el tiempo y discute complejas teorías físicas y científicas sobre el efecto Meissner y los diagramas de Feynman.

Esta película también se puede comparar con un cubo Rubic, ya que requiere múltiples visualizaciones para reorganizar la trama hasta que resuelva este complicado rompecabezas.

7. Una mente brillante (2001)

Inspirada en la biografía del economista y matemático ganador del Premio Nobel, John Forbes Nash Jr., esta película ganadora del Premio de la Academia se centra en el descubrimiento del Equilibrio de Nash, que, como explica Investopedia, “es un concepto de teoría de juegos donde el resultado óptimo de un juego es aquel en el que ningún jugador tiene un incentivo para desviarse de su estrategia elegida después de considerar la elección de un oponente “.

Eso puede sonar confuso, pero los economistas han utilizado esta teoría para “determinar cómo las empresas competidoras fijan sus precios, cómo los gobiernos deberían diseñar subastas para exprimir al máximo a los licitadores y cómo explicar las decisiones a veces autodestructivas que toman los grupos”. Además, el “equilibrio de Nash ayuda a los economistas a comprender cómo las decisiones que son buenas para el individuo pueden ser terribles para el grupo”.

8. PI (1998)

Esta película surrealista de suspenso psicológico, escrita y dirigida por Darren Aronofsky, sigue a un teórico de números desempleado llamado Max que sufre de dolores de cabeza en racimo, paranoia, alucinaciones y trastorno de ansiedad social.

La película es notable por cubrir temas que van desde la religión, el misticismo y la relación del universo con las matemáticas. Max se obsesiona con estos temas para encontrar la clave del caos que nos rodea en todas partes, que puede usar para predecir cualquier cosa, como el mercado de valores.

Una introducción a estos temas es extremadamente interesante, pero he descubierto que la verdadera conclusión de esta película es el peligro de buscar constantemente algo que puede no estar allí. No importa cuán educado e informado esté, no siempre puede predecir lo que vendrá después.