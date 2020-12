Compartimos los seis obstáculos que deben enfrentar todos los emprendedores

Los emprendedores pueden tener las mejores ideas para iniciar negocios que pueden ser brillantes. Hay emprendedores con pasta de buenos empresarios. Ahora, si tienen cualidades e ideas, ¿porque no todos lo logran?

Los miedos y dudas que todos experimentan en los inicios del emprendimiento pueden convertirse en un ancla que los deja inmóviles frenando su camino al éxito.

Una de las características esenciales de un emprendedor que triunfa es su capacidad de asumir riesgos. Para convertir ideas geniales en buenos negocios se necesitan valentía y también capacidad de planificación. Aquellos que no logren superar los obstáculos podrán ver como el temor comienza a crecer y en consecuencia, su emprendimiento tiene destino seguro de fracaso.

Esta es una lista con seis obstáculos que deben enfrentar todos los emprendedores:

1. Dificultad para consolidar el equipo

El equipo de trabajo es una de las principales variables en las que se debe soportar el desarrollo del proyecto. Sin embargo, es una de las mayores barreras a la hora de crear una empresa. La gente desea arrancar un proyecto, ganando de una vez dinero y no quieren asumir el riesgo sobre algo que no ha sido demostrado o que no tiene resultados inmediatos.

2. No estar dispuesto a ceder participación accionaria

Una vez que tienen una idea, los emprendedores líderes quieren ser los únicos dueños de su negocio. El problema está en que, incluso, prefieren tener el 100% de un negocio miserable, en lugar de buscar socios estratégicos para aumentar su capital.

3. Muchos proyectos no se ajustan a las reales necesidades del mercado



Una cosa es lo que el emprendedor desea, y otra muy distinta es encontrar la necesidad existente en el mercado. Los emprendedores deben identificar oportunidades, buscar soluciones a problemas que se pueden presentar y hacerse cargo de su solución.

4. Dificultad para hacer redes de contacto



Partiendo del hecho de que el posicionamiento de una marca no es tarea fácil, las redes de contacto se convierten en una herramienta clave en el medio empresarial que les permite despegar y tener una cuota en el mercado. Los que no consiguen armar esa red de contactos, son los después de seis o siete meses sin generar flujo de caja, desisten de su proyecto.

5. Falta de ambición

La falta de pasión y de convencimiento sobre lo que se está haciendo puede resultar un gran muro en el camino del emprendedor.

Lamentablemente, son muchos los que se conforman con lo que tienen y prefieren ir despacio. La falta de ambición es la que hace que muchos se conformen con escasos resultados.

6. Conseguir financiamiento



Contrario a lo que muchos creen, la financiación no es la principal razón por la que los proyectos se quedan a mitad de camino. El problema aquí es que muchas veces los emprendedores no saben buscar el dinero para financiar su proyecto, o piensan que no pueden encontrarlo. Por ende, este factor se convierte en un obstáculo mental; un miedo que lamentablemente espanta a muchos.