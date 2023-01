por Rachel Grenberg* – Entrepreneurs Handbook

Si no estás satisfecho con tus progresos, aquí tienes 5 fallos que podrían estar hundiendo tus proyectos emprendedores.

Hablemos de sabotaje: Hace años, una de mis primeras startups se alió con una celebridad que resultó ser un estafador, un ladrón y, finalmente, un fugitivo. Cuando se dio a la fuga, desapareció con nuestro dinero y, si hubiéramos lanzado su producto, también podría haber saboteado nuestra reputación. Unos años después, contratamos a un equipo de marketing que nos vació la cuenta bancaria, hundió nuestras conversiones de marketing y paralizó nuestras ventas. Más recientemente, un MLM (multinivel) multimillonario me envió una carta furiosa, amenazándome con sabotear todo mi negocio con una costosa demanda si no me retractaba de un contenido (basado en hechos y opiniones).

En esos tres casos, la amenaza de sabotaje procedía de una fuente externa:

Una asociación fraudulenta

Una contratación inadecuada y poco cualificada

Un contenido que molestó a quien no debía.

Sin embargo, en todos los años que llevo trabajando con miles de emprendedores y escuchándolos, rara vez he visto a uno saboteado por una fuente externa. Sin embargo, he sido testigo de innumerables entrepreneurs que han cometido involuntariamente errores fatales que han hundido sus propias startups o han estado a punto de hacerlo.

De hecho, si considero el hecho de que mis negocios sobrevivieron a esas tres traumáticas amenazas de sabotaje, las únicas veces que he fracasado del todo se redujeron a los errores y acciones de una persona: yo.

Si tu negocio crece más despacio de lo que te gustaría, muestra signos de estancamiento o declive, o parece ir por la vía rápida hacia el fracaso, aquí tienes 5 errores fatales que puedes estar cometiendo sin saberlo. Revierte estos errores y tal vez puedas enderezar el barco que se hunde y que es tu prometedora startup.

1. El buffet de degustación

Uno de los errores más comunes que veo entre los fundadores más ambiciosos es el intento bienintencionado de morder mucho más de lo que pueden masticar porque creen que una estrategia de 360 grados es la única forma de ganar. Estos son los emprendedores a los que se ha alimentado con la mentira de que deben:

Conseguir financiación Crear una marca personal Conquistar todas las plataformas de redes sociales Construir y lanzar en público (documentar su proceso) Contratar rápidamente y delegar todo lo posible Crear cinco fuentes de ingresos adicionales en tándem

¿Cuál es el resultado? No es de extrañar que, al intentar hacerlo todo a la vez, estos emprendedores se muevan a paso de tortuga, avanzando a pasos microscópicos en cada uno de los objetivos y sin conquistar ninguno de ellos.

Como nuevo fundador, probablemente no necesites conseguir financiación de inmediato; demostrar tu concepto y ganar algo de tracción es un precursor mucho más común y sensato. Sin embargo, para ello es necesario crear un producto o servicio real, o al menos un producto mínimo viable (MVP), que es posiblemente más importante que crear tu marca personal, a menos que tu producto sea una extensión directa de tu marca personal dirigida a tus seguidores.

¿Conquistar todas las plataformas de redes sociales? Es una buena idea, una vez que tienes el ancho de banda para conquistar uno o dos canales de generación de leads y captación de clientes, pero dedicar el 100% de tu tiempo al marketing de contenidos diversificado en redes sociales probablemente no sea la mejor jugada si se hace a expensas de tu MVP y de un canal de generación de leads probado.

¿Y construir en público? Si eso te va a distraer de la construcción en privado y obstaculizar su progreso con el enfoque en la documentación sobre el hacer, entonces eso es una mala sugerencia, también.

Cuando eres un fundador en solitario, un emprendedor con pocos recursos o con recursos limitados (como la mayoría de los fundadores noveles), el camino más rápido hacia el éxito es centrar la atención en las cosas que importan. Esparcirse demasiado y probar todas las tareas sugeridas en el buffet empresarial y de marketing es una forma segura de nublar ese enfoque y descarrilar la línea recta hacia el éxito.

Puedes agachar la cabeza y hacer el trabajo no tan sexy del progreso significativo paso a paso o puedes montar un espectáculo, metiendo las manos en todos los cacharros empresariales sexys.

Si te gusta llamar la atención, opta por lo segundo, pero si priorizas la eficacia, el progreso y el impacto, te sugiero lo primero. Ya habrá tiempo de sobra para ampliar tus esfuerzos más adelante, pero morder más de lo que puedes masticar y dar un puñetazo por encima de tus posibilidades en tareas que no moverán las agujas que importan, es una receta para la distracción y el fracaso.

2. La fórmula del imitador

En la actual era de la información, con la llegada del e-learning y el auge de todo tipo de «coach» y «gurú» imaginable, uno de los fallos más frecuentes que inducen al fracaso es la decisión de imitar el modelo de un ídolo. Conozco a muchos gurús de increíble éxito que han ganado decenas de millones de dólares vendiendo una fórmula única para construir un negocio como el suyo.

¿Cuál es el problema? Estos gurús están creando un ejército de aspirantes a competidores de segunda categoría que no competirán con su ídolo, sino entre ellos. Si sigues ciegamente un «sistema probado» que otras diez mil personas están aplicando al mismo tiempo, no te sorprendas cuando te resulte difícil destacar entre la multitud de imitadores.

Eso no quiere decir que no puedas aprender de los fundadores de éxito que te han precedido o entrar en su sector con tu propio producto o servicio. Sin embargo, suponer que puedes seguir ciegamente una fórmula manida y obtener resultados similares en un mercado cada vez más competitivo y sobresaturado es, en el mejor de los casos, poco realista y, en el peor, ignorante.

A diferencia de un trabajo, en el que cualquier empleado puede replicar tu proceso y tú el suyo para obtener el mismo resultado, irrumpir en un sector con un nuevo negocio requiere diferenciación. La fórmula del imitador no es una receta para el éxito, sino más bien un mapa incompleto de una batalla cuesta arriba cada vez más empinada.

3. El mito del «early adopter» te tiene en pánico

Uno de los mitos más alarmistas que circulan por el ambiente empresarial es la idea de que si no eres el primero, estás destinado al fracaso. Los CEOs más influyentes (como Gary Vaynerchuk) han insistido en la idea de que se dispone de un pequeño margen para ser uno de los primeros en adoptar nuevas plataformas y que, si no se aprovecha, se pierde para siempre.

Aunque hay algo de verdad en la idea de que los pioneros pueden tener más facilidad para conseguir publicidad y un gran número de seguidores en las nuevas plataformas, eso no significa que ser un pionero sea la única forma de tener éxito. De hecho, no hay ninguna garantía de que los pioneros vayan a triunfar; del mismo modo, tampoco hay ninguna obligación de que los rezagados estén condenados al fracaso.

Si dejas que el calendario de otra plataforma dicte si, cuándo o si lanzas un nuevo producto o entras en un nuevo mercado, yo diría que estás concediendo demasiado poder a factores externos.

Lanzar demasiado pronto existe. Existe algo así como no estar preparado, precipitarse y, por tanto, sabotearse a sí mismo para cumplir un calendario arbitrario. La debacle del Festival Fyre es un buen ejemplo de que lanzarse demasiado pronto y demasiado rápido puede ser contraproducente y mucho más perjudicial para el éxito y la reputación de tu empresa que un retraso en los plazos.

Por otro lado, es igual de fácil disuadirse de lanzar o embarcarse en una nueva plataforma, ya que crees que llegas demasiado tarde para ser considerado un early adopter. Con esa mentalidad, se pueden cortar innumerables ideas y nuevas empresas de raíz, todo porque la sincronización divina perfecta entre el progreso de su empresa y una plataforma elegida no se alinearon.

Aunque entrar en un nuevo mercado o plataforma como early adopter puede tener sus ventajas, no es la solución definitiva. En realidad, la calidad y la persistencia pueden triunfar sobre ser un pionero, y demasiados emprendedores permiten que el mito del pionero dicte lo que van a perseguir o no, incluso si eso significa abandonar oportunidades prometedoras.

4. Fechas objetivo equivocadas

Hace poco me embarqué en una nueva empresa, y no fue hasta escuchar la queja de una empresaria primeriza cuando me di cuenta de que mi error era el mismo que el suyo: No llevábamos ni tres meses en nuestras respectivas empresas y ya estábamos juzgando nuestros progresos.

La diferencia es que ella se preguntaba si debía dejarlo, mientras que yo me preguntaba a mí misma y a mi equipo cómo podíamos acelerar las cosas. En cualquier caso, la respuesta era similar: si te centras en objetivos semanales o mensuales, estás siendo demasiado miope y corto de miras.

Construir empresas de éxito y duraderas lleva tiempo, y el verdadero progreso se revela en los objetivos y resultados a dos, cinco y diez años, no sólo en las actualizaciones trimestrales.

Bill Gates dijo que «la gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en diez años», y si miro hacia atrás en la última década en contraste con mi primer año como empresario, no podría ser más cierto.

En el primer año, estaba a dos tercios de fracasar en mi primera startup fundada en solitario, lo que en última instancia se sentiría como 18 meses de ningún progreso. Una década después, las habilidades, los negocios, los logros y los marcadores de progreso que he conquistado son comparativamente asombrosos, aunque nunca lo sentí así en ningún punto aislado del camino.

La cuestión es que la mayoría de los aspirantes a empresarios son demasiado agresivos con sus objetivos a corto plazo y demasiado oscuros y confusos con los de largo plazo. Ser corto de miras y abandonar demasiado pronto, cuando llevas seis meses y te sientes insatisfecho con tu ritmo de progreso, suele crear abandonos en serie, en lugar de emprendedores en serie.

No te precipites, no tomes atajos, no hagas malabarismos con diez bolas en el aire si aún no dominas una. El éxito lleva su tiempo, y todos somos impacientes y estamos insatisfechos con nuestro ritmo de progreso; pero los que aguantan y siguen adelante pueden ver la luz al final del túnel.

5. El «por qué» es demasiado débil

Algunas personas dicen que tienes que construir un negocio en torno a algo que amas o un producto o servicio que usarías; yo no estoy de acuerdo. Aunque amar tu industria, producto o servicio es una gran ventaja, definitivamente no amarás cada minuto de la construcción del negocio. Por lo tanto, necesitarás algo más fuerte que la afinidad por el sector, el producto o el servicio para superar las tareas aburridas, repetitivas y frustrantes que, al principio, pueden suponer una parte desproporcionada de tu tiempo.

En lugar de crear una empresa en torno a algo que te encanta, por lo que tu afinidad podría desaparecer con cada molestia y contratiempo que te encuentres en el camino de la puesta en marcha, yo sugeriría crear una empresa con un «por qué» lo suficientemente fuerte como para mantener tu atención y dedicación.

En pocas palabras, muchos wantrepreneurs y fundadores efímeros que revolotean de empresa en empresa carecen de un «por qué» lo bastante sólido como para mantener su compromiso con una sola idea. Un «por qué» débil podría ser el beso de la muerte en el espíritu emprendedor, ya que es un gran indicador de que cuando los tiempos se pongan difíciles -como es probable que ocurra- te costará convencerte a ti mismo de mantener el rumbo.

Un «por qué» sólido te conmoverá emocionalmente, te recordará el impacto que persigues y superará con creces las frustraciones diarias, los escollos y las incertidumbres que te infundirán miedo. Si no sabes cuál es tu «por qué», te animo a que te detengas y te preguntes qué es lo que realmente quieres conseguir con todo este asunto del emprendimiento y a que te plantees honestamente si conseguir ese resultado será tan satisfactorio como pensabas.

La palabra «d» no desaparece

Un tema común que escucho entre los fundadores que están a punto de renunciar o de buscar un nuevo plan de negocio B, C o D es una gran insatisfacción y una clara decepción con sus empresas. Estos fundadores abatidos suelen expresar que su realidad contrasta fuertemente con sus expectativas y las defrauda. Dicho esto, no creo que su realidad fuera el problema.

Como fundador que ha logrado algunos de los llamados éxitos entre múltiples empresas diversas (así como algunos fracasos en el camino), puedo asegurarles que incluso con mis empresas más exitosas, la palabra con «d» no desaparece.

A menudo me siento insatisfecho con lo mucho -o lo poco- que conseguimos hacer en un día, una semana o un mes determinado. Rara vez cumplimos todos los objetivos que nos fijamos, y eso es decepcionante. Sin embargo, eso no significa que estemos fracasando y, desde luego, no es una señal para dejarlo todo y abandonar. Por el contrario, es una señal de que sí, nuestros objetivos y aspiraciones son elevados y agresivos, y no, puede que no siempre sean realistas.

El éxito no consiste en poner el listón bajo y encestar siempre. Yo diría que el éxito como fundador consiste en apuntar hacia un objetivo en constante movimiento y cada vez más desafiante, con la certeza de que cualquier meta que alcances probablemente se fijó demasiado baja. Si estás a punto de abandonar o de cuestionar tu competencia empresarial y tu progreso, yo echaría un vistazo a estos cinco defectos y me preguntaría si eres el saboteador secreto que se esconde en las sombras.

*Rachel Greenberg – Banquera de inversiones de Wall Street – Emprendedora y consultora de startups. Nombrada dentro de «Los 10 mejores emprendedores de 2020» Yahoo Finanzas. Directora ejecutiva de Beta Bowl.