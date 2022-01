por Desiree Peralta – The Startups

15 principios para escalar tu startup y crecer exponencialmente a lo largo de los años, para que no te quedes estancado con las mismas ganancias que el salario

Todos hemos sentido que nuestro negocio está estancado en algún momento de nuestra trayectoria. Pero aunque puede ser positivo para nosotros tener unos ingresos estables y hacer planes con lo que ya tenemos, no creamos un negocio para tener un sueldo de empleado.

Creamos un negocio para crecer exponencialmente a lo largo de los años.

Por eso, cuando estás en una posición estable en la que sientes que puedes vivir cómodamente y hacer planes con los mismos ingresos todos los meses, es una señal de que estás estancado y debes crecer.

El problema es que muchas personas no están ahí por comodidad o estabilidad; están ahí porque no saben cómo seguir creciendo. Han encontrado un punto en el que pueden ganar dinero con lo que saben, pero no pueden seguir creciendo aunque se esfuercen más.

Entonces, ¿Cómo llegar al siguiente nivel?

Aquí hay 15 principios para escalar tu negocio y crecer exponencialmente a lo largo de los años, para que no te quedes estancado con las mismas ganancias que el salario.

Dedica tu mejor tiempo a las mayores oportunidades, no a los mayores problemas

El otro día estuve en un seminario de liderazgo en el que hablamos del síndrome de «castigo por buen rendimiento», que es cuando un jefe pone más y más tareas difíciles al mejor empleado sólo porque es el bueno.

Esto hace que el empleado se sienta desmotivado porque siente que ser bueno es más un problema que una solución porque tiene más trabajo del que debería.

También lo hacemos con nuestro tiempo.

A menudo utilizamos nuestras mejores o más productivas horas para resolver nuestros problemas en lugar de encontrar nuevas posibilidades. Al final del día, terminamos todas las tareas o problemas difíciles que tiene nuestro negocio, pero no tenemos nuevas oportunidades para crecer.

Cuando utilizamos nuestros mejores recursos (empleados, tiempo, herramientas) para crear en lugar de mejorar, nos centramos en crecer en lugar de mantener.

La experimentación supera a la especulación

Estuve dos años seguidos intentando aprender una nueva tecnología para cambiar mis habilidades de desarrollo de software. Sin embargo, nunca me sentí lo suficientemente buen a o preparada.

Sin embargo, este año cambié de trabajo sin tener ni siquiera el 10% de los conocimientos técnicos que pensaba que necesitaba, y ahora tengo seis meses creando cosas nuevas y dominando mis habilidades.

Por mucho que leas y practiques para aprender, no serás lo suficientemente bueno hasta que trabajes en problemas reales.

Saber cuándo cambiar la cantidad por la calidad

La cantidad supera a la calidad cuando ya sabes lo que es la calidad.

No puedes esperar tener los mismos resultados haciendo un montón de trabajos mediocres cuando la gente está publicando buenas historias y productos. Así que, primero, aprende lo que significa la calidad en el negocio que estás haciendo para que la cantidad que hagas se parezca a lo que la gente espera de ti como emprendedor.

Haz inversiones estratégicas que puedan tener impacto incluso si el producto inicial no es lo que esperabas

El año pasado compré un curso que no cumplía mis expectativas de aprendizaje (porque ya sabía lo suficiente como para aprender desde cero). Sin embargo, el curso tenía una comunidad y sesiones de coaching constantes que valían más que el propio curso.

De este modo, aprovecho al máximo mi inversión incluso cuando el producto inicial no era lo que esperaba.

Intento hacer lo mismo con cada compra que hago de mi negocio: que tenga más de un sentido. De esta manera, si no me sirve para algo, puedo utilizarlo para crecer en otras áreas.

Otro ejemplo fue comprar un teléfono caro y un iPad en lugar de una cámara y una computadora para mi canal de Youtube. Ya no estoy creando vídeos, pero estoy utilizando esos dispositivos para mi carrera de escritora.

Deja de usar las redes sociales de forma equivocada

Los medios sociales no sirven para vender. Las empresas tienen que dejar la mala costumbre de intentar vender allí constantemente. El marketing y las ventas son dos conceptos diferentes, y una estrategia de venta únicamente en los medios sociales hace que la gente renuncie a tu marca.

Tus seguidores no entran en una lista de correo ni te siguen en LinkedIn, Twitter o Instagram para comprar tus productos, sino para entretenerse o encontrar algo valioso para ellos. Si no les das ningún valor, no te seguirán mucho tiempo.

Ofrece a la gente al menos lo básico que esperan de las redes sociales. Si es Instagram, dales buenas fotos o vídeos útiles de tu marca. Si es Twitter, un boletín de noticias o una publicación en LinkedIn que enseñe algo.

De esta forma, acabarán convirtiéndose en clientes potenciales que querrán comprar porque sienten que te conocen como un amigo.

No te centres en más clientes; céntrate en las fuentes de ingresos más consolidadas

En lugar de adquirir nuevos clientes, dirige tu atención a los consumidores principales que ya tienes.

No necesitas miles de clientes que te compren un libro. Sólo necesitas algunos seguidores fieles dispuestos a comprarte una serie de libros, un curso, un seminario o una sesión de coaching. No hagas un solo producto para millones de personas; haz varios productos para tu gente.

No intentes vencer a la competencia; alíate con ella

Mucha gente piensa que necesita vencer a la competencia para tener éxito. Sin embargo, no todas las empresas tienen el poder de lograrlo, y no es necesario hacerlo. En primer lugar, porque puedes tener el mismo concepto que otras empresas y aun así tener éxito, y en segundo lugar, porque puedes asociarte con ellas.

Las colaboraciones entre empresas permiten crear un producto o servicio para ambos públicos y compartir clientes y beneficios.

Un ejemplo de este tipo de negocio es el newsletter «escribe tu futuro» de Sinem, Amardeep y Zulie, donde los 3 dan consejos a sus seguidores y comparten más de +50.000 seguidores.

Todos ellos son escritores de desarrollo personal, pero en lugar de ser mejor que el otro, decidieron mezclar sus conocimientos y crear un producto para una audiencia masiva.

Normalizar no ser un experto

El error número uno que cometen casi todos los principiantes cuando empiezan a trabajar en algo es intentar parecer un experto delante de todo el mundo.

Esto es un error por muchas razones. Primero, porque mucha gente intenta decir a los demás cuál es la forma correcta de hacerlo sin que ellos hayan conseguido algo primero, por lo que al final tendrán un grupo de personas siguiendo el camino equivocado.

Y segundo, porque tratar de fingir ser un experto te desdibujará de la realidad. Es mejor entender en qué etapa está tu negocio para saber qué necesitas para seguir mejorando.

Deja de lado la mentalidad de casino

El otro día estaba hablando de una oportunidad de negocio con un grupo. Les decía que podemos ganar un 1% al mes (sin perder el capital) si invertimos en algo. Uno de ellos me dijo que si no tenía una idea que pudiera duplicar su dinero en un mes, no la quería.

«Todo o nada» es una mentalidad común que hace que la gente crea que debe recuperar su dinero en un mes o que un negocio no funciona en absoluto. Como si la vida fuera un casino.

La mayoría de la gente incluso deja de regar sus sueños porque no ve resultados instantáneos.

Pero todas las cosas buenas de la vida llevan tiempo.

Como dijo una vez Anthony Moore: «La constancia supera al talento, la suerte, las buenas intenciones e incluso la calidad».

Analiza siempre las tendencias, aunque no estés de acuerdo con ellas

No pasa nada si no quieres usar TikTok porque crees que son «medios sociales ridículos», pero tiene unos 80 millones de usuarios activos mensuales sólo en Estados Unidos.

Cuando empecé a escribir, me negué a hacer un post sobre la pandemia. Pensaba que el virus acabaría pronto y que no era necesario hablar de su impacto en todo el mundo. Resulta que esos artículos eran todo lo que la gente leía esos días.

Desde el punto de vista empresarial, las tendencias son importantes por tres razones principales:

Las tendencias de consumo que determinarán la viabilidad de un determinado negocio.

Las tendencias pueden determinar la oferta de una industria concreta en términos de adopción de tecnología, tipos de talento necesarios, suministro de materias primas, etc.

Las tendencias pueden influir en las decisiones de inversión.

Aunque no te gusten las tendencias, son importantes para el crecimiento de tu negocio y merece la pena analizar su impacto en tus ganancias. Esto significa estar atento a los posibles cambios en tu zona y descubrir oportunidades en las que tu negocio pueda crecer.

La ubicación lo es todo

Cuando hablo de un lugar, no me refiero sólo a un sitio físico donde se decide poner un negocio; también son las redes sociales, la plataforma, la página web de dropshipping o la aplicación.

La gente decide usar un lugar para su negocio por muchas razones: les gusta, están acostumbrados, les resulta fácil, o simplemente no han analizado las posibilidades de moverse.

Pero una buena ubicación puede influir significativamente en el rendimiento de una empresa a largo plazo. Por ejemplo, si quieres escribir sobre ficción, el lugar es importante porque nadie quiere leer una novela en LinkedIn.

Dar dos veces, pedir una

La gente siempre me pregunta cómo he sido amigo de muchos escritores famosos. La respuesta es sencilla: he demostrado que puedo darles antes de pedirles algo a cambio.

Muchos escritores quieren consejos o ayuda y ni siquiera se han tomado la molestia de presentarse. Pero cuando uno se hace presente primero, será imposible que los demás le ignoren cuando tenga que pedir algo.

Acostúmbrate a dar más de lo que recibes.

¿Necesitan un programador web? Conéctalos con grandes programadores, ya sabes. ¿Tienen un problema que tú has experimentado? Hazles una llamada y ayúdales gratis.

Gana ventaja como dador, y pronto todo el mundo conocerá tu nombre. Cuando estén contentos contigo, pide lo que quieres y te lo darán.

Ten claro lo que ofreces

No te limites a ser el chico del «marketing». Sé el escritor que trabaja con empresas con experiencia en ventas. Mi definición es «Experta en emprendimiento, en startups y escritora de consejos de autodesarrollo», y trabajo para facilitar tus sueños.

Sé específico y la gente te recordará exactamente por lo que trabajas. Pero tienes que saber quién eres ahora y en quién quieres convertirte.

Pide referencias

Cuando la gente esté satisfecha con tu trabajo, pide que te recomienden.

Todo el mundo conoce a alguien que podría beneficiarse del servicio que prestas, y cuando un cliente está satisfecho contigo, estará encantado de recomendarte.

Puede ser tan sencillo como darles un incentivo: si encuentra a otro, le aplicaré un 25% de descuento en su próxima compra. Si ya me ha comprado un curso, el siguiente tendrá un 50% de descuento, etc.

Cuando ofreces incentivos a los clientes, estás creando lealtad. La gente preferirá traer a otros a tu negocio porque no sólo ofreces un buen servicio, sino que los valoras como clientes.

Conecte más con las personas adecuadas

Conéctate con cuidado. Nunca pierdas tu tiempo haciendo contactos sin un propósito. Es mejor hacer crecer un negocio sin nadie que empezar a hacer amigos sin saber qué hacer.

Las conexiones son importantes una vez que sabes lo que quieres hacer con ese público. Cuando sepas exactamente a quién quieres rodear, tu negocio tendrá éxito.

No hay ningún secreto, truco o suerte para hacer crecer un negocio. El éxito en cualquier sector depende principalmente de los conocimientos: del tipo que puedes ofrecer y vender, del tipo que puedes compartir libremente y, sobre todo, del tipo que puedes desarrollar con el tiempo.