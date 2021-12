por Greg Dickens – Epilocal

Conseguir la primera venta es un hito importante para un negocio con financiación inicial. Es dinero que has creado con tu trabajo, no dinero creado con el dinero de otra persona.

Como fundador de una empresa con financiación propia, sé lo que es trabajar durante meses sin obtener beneficios. Esa es prácticamente la contrapartida de hacer las cosas sin financiación externa: por un lado, tienes la libertad y la independencia de hacer las cosas a tu manera, pero por otro lado todo tarda mucho más en ponerse en marcha.

Pero llegar a ese primer avance inicial requiere mucho tiempo y perseverancia. Créeme, acabo de pasar por ello con mi primer producto para Epilocal.

Empecé a trabajar a tiempo completo en Epilocal en noviembre y tuve mi primer producto SaaS, un conector para llevar los datos de Mailchimp a Google Data Studio, listo para vender en febrero.

Finalmente, el mes pasado conseguí mi primer cliente de pago. Así que, en total, pasaron 6 meses desde que empecé a trabajar en mi proyecto hasta que conseguí el primer cliente.

Estas son algunas de las cosas que aprendí al conseguir finalmente esa primera venta y cómo puedes aplicarlas a tu propio negocio.

Estar en los mercados

Mi primera venta vino de un enlace en la galería de conectores de Data Studio de Google, donde se publican los conectores de datos que son aprobados por Google. No fue fácil pasar por el proceso de revisión de Google, pero ahora que mi producto está ahí, genera un flujo pequeño pero constante de personas que buscan comprar.

No esperes grandes cifras: en mi caso, recibí unas 10 visitas en marzo, pero estaban muy bien orientadas, ya que dos de ellas se convirtieron en clientes de pago. El tráfico variará dependiendo del mercado, por supuesto, y los conectores de Data Studio son un pequeño nicho, pero los mercados deberían ser el primer lugar donde buscar tráfico relevante.

De hecho, una gran parte de mi estrategia de producto consiste en pensar en qué mercado podría ser adecuado mi producto incluso antes de construirlo. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un complemento de Google Docs que encajará en el mercado de Google Workspace.

Pregúntate desde el principio en qué mercados podría encajar esto. Busca mercados de nicho de los que no hayas oído hablar antes. Y si no encuentras ningún marketplace que encaje bien con tu producto potencial, quizás sea mejor empezar con otro producto primero.

Encuentra la red social que funciona para ti y tus clientes

Voy a ser honesto, no soy un gran fan personal de las redes sociales. Llevo casi 10 años sin Facebook y nunca he creado una cuenta de Instagram. Pero reconozco el poder que tienen las redes sociales para atraer tráfico a tu producto, especialmente antes de que tengas un buen SEO que traiga tráfico orgánico.

Si eres como yo y no eres un gran fanático de las redes sociales o si eres todo lo contrario, es importante que pienses en las redes sociales para tu negocio como algo separado de cómo te sientes personalmente. Los objetivos son diferentes cuando se abordan las redes sociales desde una perspectiva empresarial.

En mi caso, fue difícil encontrar el equilibrio adecuado entre lo que funciona para mí personalmente y la conexión con personas que podrían estar interesadas en mis productos. Me ayudó mucho pensar en ello como el punto de encuentro de estas dos cosas.

Cosas que estás dispuesto a hacer y que te gustan lo suficiente como para hacerlas con constancia

Cosas que tus clientes potenciales encuentran interesantes y valiosas

Así que aunque tengas muchos seguidores personales en Instagram, si tus clientes no están allí o no están buscando productos como los tuyos, no importa realmente.

El equilibrio que encontré finalmente fue utilizar Twitter para compartir más pensamientos entre bastidores sobre lo que estoy haciendo en mi negocio y algunos de los desafíos más técnicos detrás de la construcción de mis productos.

Es un contenido que mis clientes, propietarios de pequeñas empresas y personas interesadas en la tecnología, encontrarán interesante, pero al mismo tiempo es algo con lo que me siento cómodo y disfruto escribiendo.

No te obligues a hacer algo que odias porque no lo vas a mantener. Pero tampoco hagas algo que es irrelevante para tu negocio sólo porque te gusta hacerlo.

Sigue escribiendo en el blog

Voy a ser honesto, tu primera venta no vendrá de la búsqueda orgánica. El tipo de SEO que obtiene un tráfico significativo de los motores de búsqueda orgánica como Google tarda mucho tiempo en construirse, por lo que al principio definitivamente verás más tráfico procedente de las redes sociales o de los enlaces de referencia como el mercado que he mencionado anteriormente.

Pero eso no significa que puedas descuidar las entradas de tu blog. De hecho, esto es probablemente lo más importante que puedes hacer para el crecimiento a largo plazo de tu negocio. Los posts que escribí hace 4 meses están empezando a subir en los rankings de Google lo suficiente como para traer tráfico que es más que el de las redes sociales y los marketplaces juntos.

El hecho de que no te consiga esa primera venta no significa que no debas hacerlo. Las publicaciones de tu blog van a ser lo que te haga pasar de la 5ª a la 10ª venta o de la 10ª a la 100ª… y eso lleva tiempo, así que sigue haciéndolo.

No confíes demasiado en los anuncios de Google

Usted podría estar pensando, bien puedo dirigir algunos gastos de anuncios de Google en mi página de destino y ver lo que sucede, por lo que en realidad no es necesario hacer la mayor parte de esas otras cosas.

Tal vez, pero yo estaba muy decepcionado con lo que era capaz de lograr con los anuncios de Google. En primer lugar, como mi producto es bastante nicho, había una cantidad limitada de términos de búsqueda que podía elegir en Google Ads.

Términos como «mailchimp data studio» por ejemplo y las pocas combinaciones diferentes en ellos que todos tienen un tráfico muy bajo.

De hecho, el tráfico es tan bajo que Google ni siquiera publicaría mis anuncios si no permitiera una «concordancia amplia», lo que significa que publicaría mis anuncios en términos de búsqueda relacionados y en su mayoría irrelevantes, como «data studio amazon», por lo que me quedaba la opción de pagar por clics irrelevantes o no tener una campaña de Google Ads.

Lo probé, obtuve unos cuantos clics que costaron más de 20 dólares cada uno e inmediatamente rebotaron de mi página. No tardé mucho en darme cuenta de que esto no iba a funcionar para mí.

Tal vez si tienes un producto que tiene términos de búsqueda que obtienen más tráfico tendrás mejores resultados, pero no cuentes con que Google Ads lo haga todo por ti.

Tu landing page es importante, pero eso no significa que tengas que sobreanalizar

Hasta ahora hemos visto todas las formas de dirigir el tráfico a su producto, pero la página de aterrizaje del producto también es importante. Obviamente, quieres una página que convierta el mayor número posible de tus visitantes en clientes de pago, pero eso es más fácil de decir que de hacer.

La solución más común que escucharás de la gente es ajustar y probar constantemente tu página de aterrizaje para ver qué cambios resultan en un mejor rendimiento. El gran problema con esto es que se necesitas una cantidad significativa de tráfico y ventas para darte algún tipo de datos útiles para probar realmente.

Entonces, ¿Cómo construir una página de aterrizaje efectiva sin el lujo de las pruebas A/B? En mi caso, busqué inspiración en otros productos similares al mío, así como en páginas de aterrizaje que me parecieron convincentes en general.

No obstante, te recomiendo que no seas demasiado creativo y que sigas principalmente los ejemplos de productos similares. Mis primeras páginas de aterrizaje tenían mucho texto y eran más adecuadas para productos que no son SaaS y, como resultado, no fueron muy eficaces.

Es difícil saberlo con certeza ya que el tamaño de la muestra era pequeño, pero si pasa una semana o dos y estás recibiendo visitantes en tu página de aterrizaje sin que compren o se acerquen a la compra (llegando a la etapa de pago por ejemplo), entonces es una buena señal que debes probar algunos cambios.

Pero deja los ajustes constantes y las pruebas A/B para cuando tengas suficiente tráfico para que merezca la pena.

Sigue así y te abrirás paso

Una vez que tengas una página de aterrizaje que te ponga a la par de la competencia y estés consiguiendo algo de tráfico orgánico, social y de mercados, entonces se trata de repetir este ciclo una y otra vez:

Crea contenido orgánico y social que atraiga a tus clientes.

Cuanto más interesante y valioso sea tu contenido, más gente acudirá a la página de aterrizaje de tu producto.

Si tu página de aterrizaje muestra claramente que tu producto resuelve una de sus necesidades, lo comprarán

Así que siga creando contenido, haga que su contenido sea cada vez más valioso para sus clientes y actualice su página de aterrizaje a medida que aprenda más sobre sus clientes y cómo responden a su producto.

Cuanto más lo hagas, más aprenderás y más fácil te resultará, y si sigue así, te abrirás paso y no sólo conseguirás tu primera venta, sino muchas más después.