Estos documentales de negocios te relajan cómo una película y te vuelven más inteligente.

Un buen documental es informativo y educativo sin escatimar en el valor del entretenimiento.

Los mejores cineastas atraen al espectador para sumergirlos en el tema. Si fueras director de cine, te diría que si tirar de las cuerdas del corazón de los espectadores para que sientan verdadera emoción y pasión por el tema, entonces habrás logrado transmitir tu mensaje.

Ya sea que estés buscando relajarte y descomprimirte, o quieras aumentar tu motivación y enriquecer tu conocimiento de negocios, estos son los 10 documentales de negocios más entretenidos de los que realmente aprenderás algo.

1. Convertirse en Warren Buffett (2017)

Con un patrimonio neto de más de $ 60 mil millones, Warren Buffett es verdaderamente un multimillonario único en su clase. Becoming Warren Buffett ofrece una enorme cantidad de información inestimable, de la que podemos extraer importantes lecciones de vida del humilde multimillonario, su familia y sus compañeros.

El legendario inversor aún vive en una casa modesta en Omaha y se conduce a la oficina cada mañana para administrar Berkshire Hathaway.

Este documental narra la evolución de Buffett en uno de los hombres más ricos y respetados del mundo. La película nos lleva a un viaje en el que vemos cómo el legendario inversionista comenzó como un niño ambicioso y obsesionado con los números de Nebraska y se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados del mundo.

2. Generación Startup (2016)

Sigue a 6 recién graduados universitarios que son aspirantes a empresarios durante 17 meses. Observamos cómo ponen todo en la línea cuando intentan lanzar nuevas empresas en Detroit. Generation Startup pone un rostro humano en la cultura startup millennial al mostrar los éxitos y los fracasos de estos jóvenes emprendedores, cómo luchan contra la duda y las recompensas inciertas.

La película nos lleva al frente del emprendimiento en América. Celebra la toma de riesgos y la revitalización urbana, y brinda una visión honesta y en las trincheras de lo que realmente se necesita para lanzar una startup. La película recibió críticas muy favorables de empresarios exitosos como Arianna Huffington y Daymond John.

3. El zumbido de Burt (2013)

Este humorístico, auténtico y convincente documental cuenta la historia de Burt Shavitz, un apicultor solitario que a regañadientes se convirtió en una de las identidades de marca más reconocidas del mundo. Burt’s Buzz rinde homenaje a Shavitz, el hombre detrás de Burt’s Bees.

Es un ermitaño tranquilo que no le gustan las comodidades de la clase media, disfruta de la soledad y renuncia a casi toda la tecnología. Los espectadores también aprenden sobre la complicada relación de Shavitz con la cofundadora Roxanne Quimby, quien eventualmente compró a Shavitz fuera del negocio. Quimby más tarde vendió el negocio a la compañía Clorox por la asombrosa suma de $ 177 millones.

4. Apostando a cero (2017)

Sumérgete en el complejo mundo de Herbalife, la compañía internacional de productos nutricionales acusada de ser un enorme esquema piramidal. Después de que Ackman tome una pequeña inversión en Herbalife, que es básicamente una apuesta de mil millones de dólares, el documental lo sigue junto a varios ex distribuidores de Herbalife.

La película también narra la enemistade de Ackman con el CEO de Herbalife, Michael O. Johnson, y el inversionista Carl Icahn, y la controversia resultante sobre el corto y las prácticas comerciales de Herbalife.

Las firmas de mercadeo multinivel (MLM) como Herbalife han sido objeto de una creciente popularidad y preocupación. Al concentrarnos en Herbalife, tenemos una visión general del poder de los mensajes y cómo puede hacer que los partidarios se vuelvan locos, incluso si la compañía deja a su paso a un grupo de ex empleados insatisfechos.

5. Tony Robbins: No soy tu gurú (2016)

Obtenga una mirada privilegiada de Tony Robbins mientras se prepara para su seminario anual Date with Destiny, al que asisten más de 4,500 personas en Boca Raton, Florida. Tony Robbins: No soy tu gurú captura tanto el inmenso esfuerzo de producir este seminario en vivo como las transformaciones de los participantes que cambian la vida a medida que ocurren en tiempo real.

Este documental tiene como objetivo abrir el telón de Tony Robbins, un entrenador de vida, orador motivacional, psicólogo práctico., estratega de negocios de renombre internacional y cualquier otra cosa que quieras llamarle. La película muestra la planificación intensiva y postmortems detallados que acompañan cada sesión diaria durante su seminario anual.

6. Freakonomics (2010)

Adaptado del exitoso libro de Stephen Levitt y Stephen Dubner, el documental Freakonomics explora cómo la ciencia y la economía ayudan a explicar nuestro comportamiento cotidiano. La película combina un análisis reflexivo con dosis frecuentes de humor alegre. La película se compone de cuatro capítulos distintos, cada uno dirigido por un cineasta diferente.

Morgan Spurlock aplica su estilo cómicamente satírico a un segmento sobre las ramificaciones de los nombres de bebés. Alex Gibney investiga la corrupción desenfrenada en el mundo de la lucha de sumo. Eugene Jarecki explora las posibles razones de la dramática caída en las tasas de criminalidad en la década de 1990 y ofrece una explicación sorprendente y controvertida. Y Rachel Grady y Heidi Ewing exploran la idea de ofrecer incentivos financieros a los estudiantes para mejorar sus calificaciones.

7. Steve Jobs: Una última cosa (2011)

El documental Steve Jobs: One Last Thing es un homenaje al empresario visionario que fue el cofundador y CEO de Apple. Jobs murió en 2011. Durante su tiempo al frente de Apple, logró cambiar gran parte de la forma en que trabajamos, interactuamos y nos comunicamos entre nosotros.

El documental examina cómo su talento, estilo e imaginación han dado forma a todas nuestras vidas y analiza las influencias que moldearon al hombre mismo. La película lleva a los espectadores a través de la trayectoria profesional de Jobs y el desarrollo de sus memorables presentaciones de productos. Es una mirada conmovedora a la vida de un hombre que persiguió sus pasiones y cambió el mundo.

8. Food, Inc. (2008)

El documental nominado al Oscar Food, Inc. expone un sistema plagado de prácticas corruptas, secretas y abusivas, y cuyos productos contribuyen a la creciente epidemia de obesidad y al consiguiente aumento de enfermedades mortales. Esta película levanta el velo en la industria alimentaria, exponiendo la parte inferior altamente mecanizada que se ha ocultado al consumidor estadounidense con el consentimiento de las agencias reguladoras de nuestro gobierno.

La película se basa en la premisa de que prácticamente todo lo que comemos proviene de corporaciones que valoran su propio beneficio sobre el consumidor y la salud ambiental. Plantea preguntas sobre qué deben hacer las empresas cuando sus intereses financieros entran en conflicto con el bienestar de sus clientes.

9. Jiro Dreams of Sushi (2011)

Jiro Ono es el dueño de un humilde restaurante de solo 10 asientos ubicado en una estación de metro de Tokio. Pero Jiro, quien en el momento del estreno de la película tenía 85 años, se ha esforzado para convertirse en el mejor chef de sushi del mundo, y por muchas razones, lo logró. Su pequeño restaurante recibe tres estrellas Michelin y sus clientes están dispuestos a gastar $ 300 por plato.

Jiro Dreams of Sushi muestra cómo los dueños de negocios más exitosos son los que están apasionados hasta el punto de la obsesión. Esto es evidente en la intensidad y la devoción que Jiro tiene por su trabajo y en cómo continúa luchando por la perfección diariamente.

10. Enron: The Smartest Guys in the Room (2005)

Este documental cuenta la increíble historia de Enron y los ejecutivos que dirigieron la empresa. Enron: The Smartest Guys in the Room es la historia interna del espectacular ascenso y caída de una de las corporaciones más escandalosas en la historia de Estados Unidos.

Basado en el libro del mismo nombre, esta película analiza el colapso de la séptima compañía más grande de los Estados Unidos, donde los ejecutivos malversaron miles de millones de dólares, dejando a los inversores luchando y arruinando el ahorro de vida de miles de personas. Sin embargo, si bien pueden haber cometido terribles crímenes y haberse escapado con ellos durante casi una década, no se puede ignorar el hecho de que estos tipos eran en realidad hombres brillantes y líderes brillantes.