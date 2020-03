7 películas de Netflix para emprendedores

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Dedica un poco de tiempo a recargar tus baterías y revitalizate con estas siete reveladoras películas de Netflix.

Como cualquier otra persona, los emprendedores necesitan una noche libre de vez en cuando. Ver películas de Netflix es una buena opción. Pero incluso una noche jugando al teleadicto puede conducir a un rayo de inspiración si observa las cosas correctas.

Fyre: la fiesta más grande que nunca sucedió

Este documental producido por Netflix trata sobre el infame intento fallido de celebrar un festival de música en 2017 en las Bahamas. Se centra en la desastrosa preparación del evento, que se suponía que era un brillante festival de lujo de tres días, pero en realidad fue una experiencia infernal y espantosa para las personas que pagaron miles de dólares para asistir.

Los videos elegantes con influencers fueron clave para ayudar a Fyre Fest a vender 5.000 boletos, pero como muestra la película, no había absolutamente ningún plan para seguir las experiencias que promocionaban los videos.

La película ofrece algunas lecciones importantes para los emprendedores, en particular para cualquier persona interesada en utilizar el marketing de influencia como una forma de hacer crecer rápidamente su empresa.

Puedes contratar a las celebridades e influencers más populares para promocionar tu marca, pero eso no es lo que hará que tu empresa sea un éxito. Asegúrate de establecer expectativas que realmente puedas alcanzar y, sobre todo, brindar a los clientes una experiencia satisfactoria.

En busca de la felicidad

Basado en las desgarradoras memorias de Chris Gardner “Trapos a la riqueza”, The Pursuit of Happyness trata de ganar la pelea contra viento y marea mientras se mantiene fiel a su brújula interior.

La historia detalla la lucha de casi un año de Gardner con la falta de vivienda mientras cría a su hijo pequeño y busca una pasantía no remunerada como corredor de bolsa. A veces, tuvo que recurrir a dormir en un baño subterráneo, mientras luchaba por vender escáneres médicos de densidad ósea para obtener ingresos.

Han pasado décadas desde que se lanzó esta película, y sin embargo, el tema sigue siendo relevante hoy en día.

¿Qué deberíamos aprender de esta película? Todos enfrentamos momentos de desesperación (aunque la mayoría de nosotros tenemos la suerte de nunca enfrentar las dificultades extremas que Gardner tuvo que superar). Pero no importa lo mal que se pongan las cosas, debes seguir adelante y creer en tu sueño.

Si señor

La premisa básica de Yes Man es simple: decir sí a todo en la vida. Esto se debe a que la vida, con todo su caos, peligro y diversión, debe ser totalmente aceptada.

En la película, Carl Allen es un hombre que básicamente vive para decir no a todo. Completamente atrapado en una mentalidad negativa, Carl asiste a una conferencia de autoayuda basada en el concepto de decir sí a cualquier pregunta que se le presente.

Lo que sucede después es el resultado de que Carl dice que sí a cada oportunidad, lo cual, por supuesto, es una locura y muy divertido. Al final, Carl se da cuenta de que ha llevado el ejercicio del “sí” demasiado lejos, pero ha cambiado para mejor.

La moraleja de la historia: aprovechar el día, disfrutar de la vida, divertirse y decir sí siempre que sea posible. Esta película es alegre, llena de risas y tiene un gran mensaje inspirador. Es un recordatorio para buscar un equilibrio entre decir sí y decir no cuando surgen oportunidades.

La teoría del todo

Stephen Hawking fue uno de los científicos más brillantes e influyentes de nuestro tiempo. Pero además de albergar una mente científica ejemplar, era un hombre extraordinario. Hawking fue un luchador que superó lo que se suponía que era un caso fatal de ELA (o enfermedad de Lou Gehrig) y pasó a vivir una vida plena y exitosa.

No le dieron más de dos o tres años de vida cuando fue diagnosticado en 1964, pero la enfermedad progresó más lentamente de lo esperado.

Sin embargo, Hawking estuvo confinado en una silla de ruedas durante gran parte de su vida y, a medida que su condición empeoraba, tuvo que recurrir a hablar a través de un sintetizador de voz y comunicarse moviendo las cejas.

Conclusiones clave: nunca dejes de hacer preguntas. Hawking no dejó que nada lo detuviera ni lo impidiera su objetivo de crear algo grandioso de su vida. Él demostró una y otra vez que la vida nos puede dar grandes cosas si somos lo suficientemente valientes como para soñar, creer y trabajar duro. Si amas una gran historia de persistencia y valor, no dejes pasar esto.

Steve Jobs

Desde el comienzo de esta película biográfica, está claro que Steve Jobs no iba a seguir el camino bien recorrido hacia el éxito. La película consta de tres partes, cada una enfocada en el período de tiempo inmediatamente anterior al lanzamiento de un producto clave.

Estas escenas ofrecen información crucial no solo sobre el desarrollo profesional de Job, sino también sobre su vida personal, a menudo tensa. Jobs era un hombre brillante que gravitaba hacia aquellos que compartían sus obsesiones. Pero, como muestra la película, no siempre fue bueno jugando bien con los demás.

Algunas ideas cruciales que ofrece la película: lo que Steve Jobs carecía de habilidades, lo compensó en visión. No era un programador de computadoras, un vendedor o un ingeniero, pero sin él, Apple no existiría. No le importaba que le gustaran, y no se dejó empantanar por paradigmas pasados de moda. Tenía una visión de la informática asequible para todos, y no dejó que nada se interpusiera en el camino para lograr ese objetivo.

El niño que domó al viento

Esta película original de Netflix se basa en la historia real de un niño que salvó a su ciudad de la hambruna mediante la construcción de un molino de viento para proporcionar agua y electricidad.

William Kamkwamba era un adolescente cuando se vio obligado a abandonar la escuela en Malawi porque su familia no podía pagar las tarifas escolares. Cuando la sequía, la deforestación, las inundaciones y la hambruna azotaron su aldea, comenzó a buscar una solución. Tomó prestados libros de la biblioteca de su antigua escuela, y en ellos aprendió sobre turbinas eólicas. En esencia, esta es una historia de innovación increíble.

¿Qué pueden aprender los empresarios de esta historia? La necesidad es la madre de la invención, y el conocimiento es poder. Además, cada empresa conlleva un riesgo inherente, pero cada riesgo crea nuevas oportunidades. La clave es que no debes dejar que tus dudas te detengan. Incluso en el fracaso, hay lecciones que aprender y nuevos objetivos a los que avanzar.

El origen

Este es uno de esos psicodramas de ciencia ficción convincentes que te harán reflexionar sobre la influencia del subconsciente sobre nuestras vidas despiertas y lo que realmente significa la realidad. En la película, Dom Cobb es un ladrón con la capacidad de entrar en los sueños de las personas y robar sus secretos de su subconsciente, un bien candente en el mundo del espionaje corporativo.

Se le ofrece la oportunidad de borrar su historial criminal si usa el “inicio” para implantar la idea de otra persona en el subconsciente de su objetivo. Sin embargo, como bien sabe Cobb, la mente subconsciente repelerá los intentos de inicio, especialmente si esa idea plantada no es auténtica. La trama explora la idea de “compartir sueños”, conectarse con otros en un nivel mucho más profundo y poder aprovechar las creencias centrales de alguien.

Visto desde el punto de vista de un vendedor profesional, Inception tiene varias ideas importantes. Por un lado, cada startup que intenta recaudar dinero de los inversores está esencialmente tratando de vender un sueño y esperando que los inversores lo vean como propio. El marketing exitoso también se basa en la idea de un mensaje auténtico y bien elaborado que resuene con un público objetivo. Hecho correctamente, el “marketing inicial” ejerce una influencia sutil en la audiencia, por lo que se siente natural, casi como si fuera su propia idea.