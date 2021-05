No se puede construir una casa grande y bonita sobre cimientos débiles. Y no puedes construir un buen negocio sin saber primero ensuciarte las manos, dice Jack Ma.

Esto mismo me lo dijo mi padre cuando era adolescente, y lo he vivido.

Hace unos días, vi a un ejecutivo de una preciada empresa tecnológica quejarse de que está aumentando lo que él llama los senior amateur.

Los definió como jóvenes profesionales que esperan ascensos vertiginosos en la escala corporativa al principio de sus carreras. Personas que, por casualidad o por un trabajo sobresaliente, tuvieron 2 o 3 ascensos en años consecutivos y ahora piensan que eso es lo normal.

En su opinión, esto está creando multitudes de seniors sin experiencia (aunque algunos con talento). Está abriendo brechas para las expectativas sesgadas.

Estoy de acuerdo con él en esto y en algo más.

Ambos pensamos que la línea de tiempo de la carrera y el emprendimiento descrita por el multimillonario chino Jack Ma es un enfoque más sólido.

Este es también el plan que adopté para mi carrera. Primero como estudiante, luego como empleado de una empresa y más tarde como empresario. No por los consejos de Jack Ma, ya que cuando yo tenía 18 años aún era un desconocido. Fue más bien por un consejo de mi padre (también empresario):

Hasta los 20 años, eres un estudiante. Hasta los 30, un seguidor.

“Cuando tienes entre 20 y 30 años, debes seguir a un buen jefe [y] unirte a una buena empresa para aprender a hacer las cosas”.

Durante una reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Jack Ma declaró:

El anterior consejo de mi padre está relacionado con esta fase de la vida. Cuando tenía 16 años, me ofreció un trabajo en su empresa.

El trabajo consistía en repartir folletos promocionales. No era lo que yo quería, porque mi expectativa era ser al menos dependiente. Pero yo era un adolescente sin conocimientos.

Repartir folletos promocionales me ayudó a entender lo que la gente quería comprar. Hacían preguntas sobre los productos después de leer los folletos. Fue una experiencia constructiva, además de un excelente ejercicio.

Es mejor que tu primer trabajo sea en empresas pequeñas o familiares. Los primeros empleos en grandes empresas como McDonald’s no están mal, pero probablemente tu trabajo consistirá en tareas específicas. Tareas con poca relación con otras áreas del negocio. Las pequeñas empresas crean trabajos más significativos. Son grandes escuelas. Allí aprenderás procesos enteros y formarás parte de grandes transformaciones. Estarás mucho más cerca de los centros de decisión, a pesar de la corta edad.

Si recibes rechazos, no te preocupes, son naturales en este paso. Jack Ma se presentó a más de 30 puestos de trabajo y fue rechazado en todos ellos. En una selección, una empresa entrevistó a 24 personas. Contrataron a 23, y él fue el único rechazado. Utiliza las respuestas negativas para trabajar en tu forma de reaccionar ante las decepciones.

Al pedirte que seas un seguidor a los 30 años, Jack no se refiere a convertirte en un imitador, sino a encontrar un mentor.

En tus primeros años de experiencia, conocerás a personas hábiles y con más experiencia. Síguelas. Conoce sus logros y pregunta por sus errores. Esto ayudará a tu curva de aprendizaje. El 71% de las empresas estadounidenses de más éxito tienen programas de mentores. La razón de esa cifra es que funcionan. El poder de un buen ejemplo es un maestro increíble.

A partir de los 30 años es un buen momento para iniciar un negocio. De los 40 a los 50, céntrate en lo que mejor sabes hacer.

Cuando tengas entre 30 y 40 años, si quieres hacer algo por ti mismo, hazlo. Todavía puedes permitirte perder, fracasar. – Jack Ma.

Podría decir que casi seguí este consejo por el riesgo. Tuve casi diez años de trabajos corporativos en tres países diferentes. A los 29 años lo dejé todo para abrir mi propio negocio.

Quizá si hubiera esperado hasta los 30 hubiera sido mejor. Aun así, no me arrepiento de la decisión. Como dice el multimillonario chino, a esta edad tienes tiempo para fracasar. Mi primer negocio fracasó. No quebró, pero tuvimos que mudarnos por una mala elección de mercado: subestimamos el poder de la burocracia gubernamental. A los 33 años tengo dos negocios diferentes. Si uno de ellos, o incluso los dos, se hunde, empiezo uno nuevo.

Haz apuestas pequeñas, cíclicas y anticíclicas. O, en otras palabras, construye tu estrategia de barbacoa. La Estrategia Barbell es un concepto de Nassim Nicholas Taleb en el que tienes dos fuentes de ingresos que no dependen de las mismas condiciones económicas o de mercado. La Estrategia Barbell hará que tus finanzas personales sean antifrágiles.

“Cuando tengas entre 40 y 50 años, mi sugerencia es que hagas cosas en las que seas bueno”. Jack Ma

Si hiciste tus experimentos a los 30 años, existe la posibilidad de que a los 40 descubras algo en lo que puedes ser bueno. Así que céntrate en eso. La gente ignora las oportunidades de desarrollar habilidades raras y valiosas porque está en una búsqueda incesante de una pasión. Esto también se conoce como la mentalidad de la pasión. Lo contrario es la mentalidad del artesano, un concepto desarrollado por Cal Newport, en el que se encuentra un trabajo en el que se puede ser bueno, y se mejora en él hasta que las habilidades despiertan la pasión por la excelencia.

La década de los 40 es un buen momento para la mentalidad de artesano y la búsqueda de la excelencia.

Después de los 50, contrata a tus jóvenes. Después de los 60, dedica tiempo a ti mismo

Aunque nuestra experiencia y conocimientos aumentan con el tiempo, no es algo lineal. Después de los 50, la mielinización del cerebro es más lenta. Por lo tanto, a esta edad es más difícil que las personas comprendan las nuevas tecnologías, aunque otras habilidades, como la escritura, estén en su punto álgido.

Es el momento perfecto para contratar a gente joven, invertir en ellos y aportar una perspectiva fresca a su empresa. También es un buen momento para preparar a su sucesor.

Al llegar a los 60 años, Jack Ma recomienda pensar más en las aspiraciones personales. No significa abandonar todo lo que has construido y pasar el resto del tiempo bebiendo mojitos en la playa. De hecho, si has utilizado décadas para desarrollar habilidades valiosas, a los 60 años puedes utilizar todo el poder de tus conocimientos. Según publica el World Economic, los negocios de los empresarios de más edad tienen, por término medio, más éxito.

Cuando tengas más de 60 años, mejor quédate con tus nietos Jack Ma

En lugar de locos viajes de trabajo dedicados a sus empresas, lo que el multimillonario chino quiere decir es que, en esta fase de la vida, hay otras conquistas que celebrar. Son lo suficientemente importantes como para dejar las recompensas financieras y empresariales en un lugar secundario.

Significa, al fin y al cabo, que ir al parque con el pequeño Jimmy es mejor recompensa que leer informes financieros. Mejor para ti, y mejor para él.

Levi Borba es director general de expatriateconsultancy.com, creador del canal Small Business Hacks y autor de best-sellers.

