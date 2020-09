Las 10 startups finalistas de la cuarta edición de Visa Everywhere Initiative para América Latina y el Caribe, organizado en asociación con Finnovista, participarán en un programa virtual de inmersión de 3 semanas de duración que se enfocará en explorar y desarrollar oportunidades de colaboración con Visa y sus partners a través de sesiones con expertos, talleres colaborativas y más opciones.

Tras más de 300 solicitudes recibidas, 30 startups fueron seleccionadas para competir virtualmente en las semifinales de la Visa Everywhere Initiative LAC 2020. Seis startups de cada subregión de América Latina y el Caribe tuvieron la oportunidad de presentar sus innovadoras soluciones ante un panel de jueces de Visa en reuniones virtuales.

De estas semifinales, se seleccionaron 2 startups finalistas por cada región, dando lugar a un total de 10 finalistas que participarán virtualmente en un programa de inmersión diseñado para acelerar la colaboración con Visa.

Conoce a las 10 finalistas del Visa Everywhere Initiative:

Lendera (México): Plataforma de crowdfunding para invertir en proyectos de negocios a cambio de ganancias. Los clientes de Lendera son pymes con necesidades de arrendamiento de maquinaria y equipo para su negocio. Los inversores pueden comprar un bien y alquilarlo a una pyme durante un período determinado, de modo que su dinero genere rendimientos mientras la pyme adquiere los activos y se hace más competitiva en el mercado.

Yaydoo (México): Compras Empresariales Inteligentes, Yaydoo ayuda a las empresas a reducir sus gastos empresariales optimizando cada compra. Yaydoo está creando un conjunto de productos en la intersección de SaaS y Fintech diseñados para hacer de los pagos digitales B2B una experiencia más sencilla en LatAm a través de: automatización de adquisiciones y cuentas por pagar, automatización de cuentas por cobrar, tarjetas de compras corporativas y automatización de T&E.

FT Technologies (Costa Rica): Solución “Tap On Phone” con Onboarding Digital. La solución de whitelabel de FT Technologies puede dar acceso a la industria de las tarjetas de pago a muchas pequeñas y medianas empresas con un terminal de bajo costo.

Fygaro (Panamá): Generador de eCommerce con plataforma de facturación. Fygaro es como un ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) para mipymes con contabilidad. La contabilidad y la generación de eCommerce tienen características listas para usarse como tiendas web y botones de pago. Proporciona facilidad y automatización a través del embudo de ventas a un precio asequible para las pymes.

Quipu Market (Colombia): Plataforma que crea mercados digitales comunitarios que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y facilitan el comercio sin dinero. La plataforma de Quipu es un mercado digital para microempresas informales donde pueden comprar y vender localmente utilizando un sistema de fichas comunitarias en lugar de dinero. Sus interacciones en el mercado aumentan la solvencia crediticia.

Riqra (Perú): Plataforma integral de eCommerce para fabricantes y distribuidores. La plataforma de Riqra permite a las empresas gestionar productos, promociones, inventario, almacenes, precios, logística, clientes, líneas de crédito e impuestos.

Datarisk (Brasil): Plataforma de “Decisión como Servicio” que permite generar modelos predictivos de forma automatizada. Sus soluciones basadas en data-science ayudan a las empresas a integrar fácilmente modelos de predicción y aprendizaje automático en relación con los ingresos y la prevención del fraude. Aunque sus clientes objetivo suelen ser grandes empresas, quieren desarrollar una mejor relación con empresas más pequeñas que también se beneficiarían de esta solución.

mGrana (Brasil): App móvil de créditos instantáneos que califica a sus usuarios a través de datos generados por sus teléfonos inteligentes. mGrana está resolviendo una cuestión clave para los microempresarios, muchos de los cuales no forman parte de la economía formal, mejorando su acceso a los préstamos y dándoles la oportunidad de crecer o mejorar su negocio. Un elemento principal que diferencia a mGrana es que su solución ayuda a los no bancarizados, ya que actualmente en Brasil casi el 33% de los brasileños no tienen acceso al crédito.

Duemint (Chile): Duemint está resolviendo un tema clave compartido por la mayoría de las pequeñas empresas, la liquidez. Actualmente, su plataforma SaaS automatiza el proceso de cobro de las pymes, las liquidaciones con los bancos y los métodos de pago. Identificaron estos puntos débiles en el corazón de las pequeñas empresas y quieren centrarse en ellos, en las nuevas líneas de negocio potencialmente crecientes que se derivan orgánicamente de estas soluciones, como las soluciones de pago a plazos o el préstamo de facturas, manteniendo siempre la mejora de la liquidez como objetivo principal.

Prometeo (Uruguay): La mayor plataforma de APIs bancarias conectando a las Instituciones Financieras de América Latina. Aunque sus principales clientes son grandes actores financieros como los bancos, la solución de Prometeo permite a las pequeñas empresas recibir servicios racionalizados y digitales que incluyen soluciones de pago, una mejor gestión financiera empresarial y mejores préstamos. Prometeo tiene el potencial de ser un enlace clave para que los Fintechs y las instituciones financieras mejoren sus propios servicios, ayudando en última instancia a las pequeñas empresas de toda la región.

El próximo jueves 15 de octubre se podrá conocer a los 10 finalistas que presentarán sus soluciones en el showcase virtual de Visa Everywhere Initiative LAC 2020, organizado en asociación con Finnovista. El evento se transmitirá en directo para toda la comunidad Fintech de América Latina y el Caribe. Tras los pitch de las startups, Visa anunciará a las 3 ganadoras. El ganador de la edición 2020 recibirá un premio de $25.000 dólares, el segundo clasificado $15.000 dólares y la tercera startup finalista un total de $10.000 dólares. Además, Visa podrá evaluar diferentes vías de colaboración con las startups finales, como el desarrollo de programas piloto o pruebas de concepto (PoC), oportunidades de mentorías y más. ¿A cuál estarás apoyando?