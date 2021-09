Banco Santander lanza 1,000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales.

El inglés profesional es una herramienta imprescindible que marca la diferencia a la hora de potenciar el empleo. La mejora de competencias como ésta y el aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos (también denominado upskilling) ayudan a la consecución de las metas profesionales.

Banco Santander continúa su compromiso con el aprendizaje continuo y la formación en idiomas como palanca de empleabilidad. A través de Santander Universidades, lanza 1,000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania con el objetivo de potenciar el inglés profesional de aquellos interesados en hacer avanzar sus carreras y mejorar su empleabilidad.

Las 1.000 becas están dirigidas a mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés.

La convocatoria ha sido lanzada en colaboración con la Universidad de Pensilvania (UPenn), una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo: miembro de la Ivy League -la red más relevante de universidades americanas- y habitual del ´Top 20´ de las mejores universidades del mundo según rankings como THE (Times Higher Education) o QS.

El programa formativo permitirá a los participantes elegir entre tres cursos en base a sus objetivos profesionales:

• English for Career Development: diseñado para ayudar a los participantes a que aprendan a enfrentar en inglés los procesos de selección y entrevistas, incrementando así sus oportunidades de empleabilidad. Además dará a sus estudiantes la oportunidad de explorar el camino profesional que quieren desarrollar mientras mejoran su vocabulario y habilidades en lengua inglesa.

• English for Business and Entrepreneurship: para los interesados en negocios y economía global. Los participantes aprenderán inglés adaptado a los análisis de estudios de mercado, redacción de planes de negocio, atraer la atención de inversores y apoyo financiero así como explorar las prácticas del emprendimiento global.

• English for Science, Technology, Engineering and Mathematics: los participantes aprenderán a manejar en inglés el lenguaje de causa y efecto, redactar estrategias de investigación, analizar datos de experimentos… Además usarán los temas asociados al cambio climático como caso de uso del lenguaje científico-técnico.

Para Javier Roglá, director global de Santander Universidades, “las competencias lingüísticas, en particular la inglesa, son un requisito fundamental para la empleabilidad y el desarrollo profesional, más aún en un entorno que se está digitalizando e internacionalizando a gran velocidad. Ante un momento de transformación como el que estamos viviendo, potenciar el inglés profesional nos parece clave para, por ejemplo, aumentar las probabilidades de éxito en los procesos de selección, algo en lo que Universidad de Pensilvania tiene muchísima experiencia”.

Jack Sullivan, director de English Language Programs de la Universidad de Pennsylvania, destaca que “uno de nuestros objetivos es fomentar acuerdos que nos permitan llegar a los estudiantes de todo el mundo utilizando la tecnología más adecuada. Estamos encantados de colaborar con Banco Santander, líder mundial en apoyo a la educación superior, para ofrecer lecciones online gratuitas que ayudarán a los estudiantes y a los recién graduados a dar lo mejor de sí en el cada vez más competitivo mercado laboral”.

El curso, 100% online,se realizará a través de la plataforma de formación online de University of Pennsylvania y ofrecerá actividades individuales (cuestionarios acerca de artículos y vídeos, conocimiento a través de juegos o realizar grabaciones propias a modo de ejercicios prácticos) así como actividades en grupo en tiempo real (conversaciones, comentarios y preguntas con los profesores y compañeros sobre las tareas realizadas, que en ocasiones, contarán con mentoría de especialistas de renombre internacional).

El curso comenzará en enero de 2022, tendrá una duración de 5 semanas y será impartido por el departamento English Language Programs de UPenn. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre en www.becas-santander.com