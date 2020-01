Que diferencia a la gente exitosa de la que fracasa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

El director general de Petra Coach, Andy Bailey, suele enviar saludos de fin año motivadores e inspiracionales, como éste que describe las 16 diferencias entre la gente exitosa y la que fracasa.

1. Aceptan el cambio frente a quienes tienen miedo al cambio

Aceptar el cambio es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Con el mundo que se mueve tan rápido y en constante cambio y la tecnología que se acelera más rápida que nunca, tenemos que aceptar lo que viene y adaptarnos, en lugar de temer, negarlo o esconderse de ello.

2. Quieren que los demás triunfen frente a los que esperan en secreto que los demás fracasen

Cuando estás en una organización con un grupo de personas, con el fin de tener éxito, lo tienes todo para tener éxito. Necesitamos querer ver a nuestros compañeros de trabajo lograr el éxito y que crezcan. Si deseas su desaparición, ¿por qué quieres trabajar con ellos?

3. Emanan alegría frente a los que emanan ira

En los negocios y en la vida, siempre es mejor ser feliz y emanar alegría a los demás. Esta se convierte en contagiosa y anima a otras personas a que la emanen también.

Cuando las personas son más felices, tienden a estar más centradas y a tener éxito. Si una persona respira ira, pone a todos los que están a su alrededor con un humor horrible, los desmotiva y el éxito no les llega.

4. Aceptan la responsabilidad del fracaso frente a los que culpan los demás por sus fracasos

Donde hay subidas, casi siempre hay bajadas. Ser un líder y un exitoso hombre de negocios siempre significa tener que aceptar la responsabilidad de tus fracasos. Culpar a los demás no resuelve nada, sino que sólo rebaja a las otras personas y absolutamente nada bueno va a venir de ellas.

5. Hablan acerca de ideas frente a los que hablan de la gente

¿Qué fue lo que todos aprendemos en la escuela? Que los chismorreos no lleva a ninguna parte. Gran parte de las veces son falsos y la mayoría de las veces son negativos. En lugar de chismorrear sobre otros, la gente exitosa hablan de ideas. Compartir ideas con los demás sólo les hace mejor.

6. Comparten información frente a los que la acumulan

Como todos aprendimos en la guardería, compartir es lo que se lleva. En las redes sociales, en los negocios y en la vida, compartir es importante para tener éxito.

Al compartir información y datos con los demás, involucra a otros en lo que estás haciendo para lograr el éxito. El acaparar datos e información es egoísta y miope.

7. Dan a la gente todo el mérito por sus victorias frente a los que se llevan el mérito de los demás

El trabajo en equipo es la clave del éxito. Al trabajar con los demás, no te lleves el mérito de sus ideas. Deja que otros tengan sus propias victorias y momentos para brillar, los motivará. Y, a largo plazo, a medida que se desempeñen mejor, mejor te va a parecer.

8. Establecen metas y planes en sus vidas frente a los que no las establecen

La gente exitosa no puede tener éxito sin saber a dónde va en la vida. Un tablero de la visión de tu vida, un plan de 10 años, un pronóstico a 3 años, un plan estratégico anual y unas listas de metas diarias son herramientas útiles de la gente mega-exitosa. ¡Escribe tus visiones y metas en un papel!

9. Escriben un diario frente a los que dicen que lo tienen pero no escriben nunca

Llevar un diario es una gran forma de anotar ideas rápidas o pensamientos que te vienen a la mente, que vale la pena no olvidar. Escribirlas te puede llevar a algo aún más grande. Puedes incluso utilizar aplicaciones móviles o de su función de Notas de tu teléfono. Pero no te engañes a ti mismo diciendo que llevas un diario y no sigues adelante.

10. Leen cada día frente los que miran la televisión cada día

Leer todos los días te educa sobre nuevos temas. Si estás leyendo un blog, tu revista favorita o un buen libro, se puede aprender y tener más conocimiento a medida que se lee. Ver la televisión, por otro lado, puede ser un buen entretenimiento o un escape, pero raramente vas sacar nada dela tele que ayude a ser más exitoso.

11. Operan desde una perspectiva transformacional frente a los que operan desde una perspectiva transaccional

Los líderes transformacionales van por encima y más allá para alcanzar el éxito en otro nivel. Se centran en el trabajo en equipo, en la motivación y en la colaboración entre las organizaciones.

Siempre están mirando hacia el futuro para ver cómo pueden transformarse a sí mismos y a los demás, en lugar de mirar sólo en hacer una venta o generar más ingresos o conseguir algo fuera del camino.

12 Continuamente aprenden frente los que improvisan sobre la marcha

El aprendizaje continuo y la mejora es la única manera de crecer. Tú puedes dar un paso por encima de tu competencia y ser más flexible, ya que tú sabe más. Si improvisas sobre la marcha, podrías estar dejando pasar las oportunidades que te impiden el aprendizaje (e ir creciendo!)

13. Felicitan a los demás frente a los que critican a los demás

Felicitar a alguien es siempre una buena manera de mostrarle que te importa. Un elogio da un impulso natural de energía y es un acto de bondad que te hace sentir también mejor. Criticar produce negatividad y no conduce a nada bueno.

14. La gente exitosa perdona a otros frente a los que guardan rencor

Todo el mundo comete errores, es humano. La única manera de superar el error es perdonando y seguir adelante. Detenerse en la ira sólo empeora las cosas.

15. Tienen una lista de lo que quieren ser frente a los que no saben que ser

Una lista de lo que quieres ser es una excelente manera de crear una estrategia para el futuro.

Quiero ser elegido un día oficial. Quiero ser un conferenciante en TED. Quiero ser el CEO de una startup. Quiero ser un gran padre y esposo. La gente fracasada no tienen ni idea de lo que quieren ser. Si no sabes lo que quieres ser, ¿cómo puedes lograr el éxito? ¿Qué quieres ser?

16. Tienen gratitud frente a los que no aprecian a los demás y al mundo que les rodea

Los momentos de gratitud, todos y cada uno, transforman mi vida cada día, y sin duda, me han hecho más exitoso y más feliz. La gente que te está agradecida a menudo son los que tienen un papel muy importante en tu éxito.

Asegúrate de dar las gracias a todos los que entran en contacto contigo y camina con un espíritu de gratitud y reconocimiento, e incluso admiración, sobre el mundo que te rodea. La gratitud es la clave final para tener éxito en los negocios y en la vida.