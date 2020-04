Global Citizen, la organización internacional de activismo, anunció una ampliación de la lista de artistas que participarán en el especial de emisión global One World: Together At Home, que se llevará a cabo para ofrecer apoyo a la respuesta global ante la pandemia de COVID-19 liderada por la Organización Mundial de la Salud.

Los artistas recientemente anunciados incluyen a Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher y Victoria Beckham.

Estos artistas se unirán a una lista de celebridades revelada la semana pasada que incluye a Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

Los presentadores de One World: Together At Home serán Jimmy Fallon de “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel de “Jimmy Kimmel Live” y Stephen Colbert de “The Late Show with Stephen Colbert”; amigos de Sesame Street también ayudarán a unir e inspirar a las personas de todo el mundo a fin de que tomen medidas importantes para mejorar el apoyo a la respuesta global ante la COVID-19.

Antes del especial de la emisión a nivel global, habrá un evento que se transmitirá durante seis horas, seleccionado con esmero en todo el mundo, para ofrecer apoyo a los valientes trabajadores del cuidado de la salud que salvan vidas en la primera línea. El evento One World: Together At Home llegará a millones de personas en todo el mundo en forma digital, e incluirá las presentaciones y participaciones de Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra y Zucchero. La transmisión digital estará disponible en Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

Como parte de la campaña One World: Together At Home, marcas como Analog Devices, Cisco, Citi, The Coca-Cola Company, GlaxoSmithKline, IBM, Johnson & Johnson, PepsiCo, Procter & Gamble, State Farm ®, Target, Teneo, Verizon, Vodafone y WW International, Inc. han dado su apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS e instituciones benéficas regionales que trabajan para cubrir las necesidades inmediatas relacionadas con la COVID-19 a nivel local.

“Agradecemos al sector privado que ha escuchado el llamado público para tomar medidas y unirnos con el fin de apoyar la respuesta global ante la COVID-19. Esta pandemia es demasiado grande para que los gobiernos le hagan frente solos”, afirmó Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. “También agradecemos enormemente el apoyo continuo de la comunidad artística para que “One World: Together At Home” sea un momento de unión a nivel global. Esperamos que a partir del especial todos nos quedemos con la impresión de que juntos, como una comunidad que comparte, podemos emerger de este momento con un agradecimiento eterno al trabajo de médicos, enfermeros, docentes, trabajadores de supermercados y a todos los que forman el eje central de nuestras comunidades”.

One World: Together At Home se emitirá el sábado 18 de abril de 2020 a las 5:00 p. m., hora del Pacífico/8:00 p. m. hora del Este/12:00 a. m. hora del meridiano de Greenwich por las cadenas ABC, NBC, ViacomCBS, The CW, iHeart Media y Bell Media, y plataformas en Canadá. A nivel internacional, BBC One transmitirá el programa el domingo 19 de abril de 2020. Otras emisoras internacionales incluyen a AXS TV, beIN Media Group, MultiChoice Group y RTE. La transmisión digital comenzará a las 11:00 a. m. hora del Pacífico/2:00 p. m. hora del Este/6:00 p. m. hora del meridiano de Greenwich y tiene como objetivo promover la unidad entre todas las personas afectadas por la COVID-19.