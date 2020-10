Con tan solo 15 años, la cantante Juana Piazza brindó un increíble show acústico, interactivo y gratuito para miles de personas de todo el mundo, llenando más de un Teatro El Círculo. El concierto, que se transmitió vía streaming, estuvo cargado de sorpresas y emociones, siendo una de ellas la participación especial de Claudio Cardone, ex tecladista de Luis Alberto Spinetta.

A lo largo de una hora, la joven artista emocionó con los grandes hits del pop y el rock internacional. Love of my Life (Queen), Every breath you take (Sting), Have you ever seen the rain (Creedence), Set fire to the rain (Adele), Heald the world (Michael Jackson), fueron solo algunos de los temas que la rosarina cantó en el Teatro El Círculo, uno de los escenarios más importantes y emblemáticos de Latinoamérica.

El evento contó con la participación especial de Claudio Cardone, quien supo integrar en diferentes ocasiones las bandas de Spinetta y Fito Paez, y que en esta oportunidad acompañó con su teclado a Juana. Además, subió al escenario el reconocido músico Yayi Gómez, integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Experiencias y talento reunidos en un concierto que ofreció mucho más que buena música.

Los miles de asistentes de toda Latinoamérica y Europa disfrutaron de experiencias virtuales e interactivas nunca antes vistas en el marco de un recital online y gratuito. Ya sea desde la computadora, Smart tv o desde el celular, el público participó en la previa de visitas guiadas por El Círculo y por la Bodega BordeRío, organizadora del evento junto a DonWeb, la empresa más grande de web hosting en el mercado hispanohablante. Además, las personas vivenciaron la prueba de sonido, conversaron con los músicos y se divirtieron con concursos en directo.

El show fue el tercer evento online y gratuito organizado por DonWeb y Borderío. El primero, Tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo, tuvo más de 3500 asistentes en simultáneo y su grabación ya tiene más de 21 mil reproducciones. En la segunda edición, The Beats cautivó a más de 4500 personas que disfrutaron del show simultáneo, y el video cuenta con más de 27 mil reproducciones. En esta oportunidad, y en tan solo dos días, el concierto de Juana ya fue reproducido más de 10 mil veces en YouTube.

La iniciativa representa la cultura de DonWeb y BordeRío de apoyar a los emprendedores y a quienes dan sus primeros pasos. El show de Juana tuvo la particularidad de ser coordinado junto a César Limonta, productor y director de Eventos de la Secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Además, el sonido y la iluminación con tecnología de avanzada estuvieron a cargo de Ariel Martí y Pablo Deligio, respectivamente, quienes han trabajado en Cosquín Rock y junto a Gustavo Ceratti, Soledad Pastorutti, La Mosca, entre muchos otros reconocidos artistas nacionales e internacionales.



Una artista en gran ascenso

Juana Piazza nació en Rosario el 3 de mayo de 2005, y desde muy chica transmitió su pasión por la música. Estudió canto, piano y guitarra, además de actuación y varios idiomas: inglés, alemán, portugués e italiano.

Gracias a estos estudios y a su constante dedicación, Juana interpreta a la perfección canciones en sus idiomas originales. Además, toca y canta composiciones de diversos géneros musicales, desde folclore y tango, hasta pop internacional, pop latino y Rhythm & Blues contemporáneo.

El pasado 9 de julio se hizo masivamente conocida por cantar, en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia, el Himno Nacional Argentino. Otra presentación que conmovió y sorprendió fue su interpretación de “Love of my life”, de Freddie Mercury, canción que cantó también en el teatro El Círculo en conmemoración de lo que hubiese sido el cumpleaños 74 de la leyenda del rock.