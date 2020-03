9 frases geniales de Nikola Tesla

Compartir Facebook

Nikola Tesla fue uno de los personajes más importantes del siglo XIX y principios del XX. Sus descubrimientos fueron la base de muchas de las cosas que disfrutamos hoy, como la corriente alterna, y sus frases aún hacen saltar chispas por geniales, transgresoras y cuasi irrefutables.

Con algunas de sus frases, Nikola Tesla fue capaz de dejar callados a muchos, reflexionar acerca de la existencia, la vida, el valor del trabajo e incluso llegó a prever el futuro. A continuación te mostramos algunas de ellas para que juzgues por ti mismo si era o no un genio y no solo por sus inventos.

“No me preocupa que me robaran mi idea, sino que ellos no tengan ninguna propia”.

“Estar solo, ese es el secreto de la invención; estando solo es cuando nacen las ideas”.

“De todas las cosas, lo que más me gusta son los libros”.

“Ansiamos nuevas sensaciones pero pronto nos volvemos indiferentes ante ellas. Las maravillas de ayer son hoy ocurrencias comunes”

“Si tu odio pudiera convertirse en electricidad, iluminaría el mundo entero”.

“La genialidad es efímera, razas y naciones vienen y desaparecen, pero el hombre permanece”

“En el siglo XXI, el robot ocupará el lugar que ocupaban los esclavos en las civilizaciones antiguas”.

“Nuestras virtudes y nuestros fallos son inseparables, como fuerza y materia. Cuando se separan, el hombre no existe”

“La vida es y siempre seguirá siendo una ecuación incapaz de resolver, pero tiene ciertos factores que conocemos”

“Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior”

“No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo”

“La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal”

“La ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad”