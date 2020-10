Si desea un trabajo en Apple o en cualquier otra organización competitiva, tiene sentido prestar atención a lo que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, busca en los candidatos para el puesto.

Aunque no es probable que el propio Cook , sus ideas sobre lo que Apple quiere en las nuevas contrataciones son un consejo para aquellos que buscan trabajar en una empresa similar. .

Si bien Cook busca muchas cualidades en los posibles empleados, incluidas la determinación y la curiosidad, también busca de manera aún más interesante personas que “no aceptarán el status quo, personas que no estén satisfechas con la forma en que están las cosas”. En resumen, busca personas que “Piensen diferente”, como aconseja el famoso mantra de Apple.

Alguien que hace su propia contribución es un gran activo para cualquier empresa. Aquí hay preguntas que puede hacerse para decidir si tiene estos rasgos:

¿Tiene la intención de dar forma a su mundo?

Primero, considere si es complaciente con la forma en que son las cosas o si tiene una mente inquieta que quiere dar forma al mundo que lo rodea.

Sabe que tiene esta cualidad si ve cosas que se pueden mejorar y tiene el coraje de actuar. Si se puede mejorar un sistema, cambiar un proceso o se le presenta una oportunidad profesional, no se establezca ni cierre.

Cook es un ejemplo de esta mentalidad dinámica. Cuando aceptó el puesto en Apple, dijo que era porque “miré los problemas que tenía Apple” y decidió “puedo hacer una contribución aquí”. Su tarea era revisar la fabricación y distribución de Apple, y cumplió en estos frentes.

¿Está dispuesto a correr riesgos?

Una segunda característica de negarse a aceptar el status quo es la voluntad de asumir riesgos.

Tiene que estar dispuesto a renunciar a la red de seguridad de lo que es, en aras de crear lo que puede ser. Tiene que estar dispuesto a ir en contra de las creencias populares y las formas de hacer las cosas. Y debe estar dispuesto a trazar el curso de su carrera de una manera que pueda parecer arriesgada.

La determinación de Cook de solucionar los problemas de Apple implicó un gran riesgo profesional para él. Cuando Steve Jobs le ofreció un puesto en 1998 como vicepresidente senior de operaciones mundiales de Apple, Apple estaba en la cuerda floja. Solo un año antes, Microsoft había invertido $ 150.000 millones para mantener a Apple a flote.

Después de recibir esta oferta, otros le dijeron a Cook que debía quedarse en Compaq, donde era un joven ejecutivo con una carrera prometedora. Compaq era el vendedor de PC más grande del mundo y, como explica Cook: “Cualquier consideración puramente racional de costos y beneficios se alineó a favor de Compaq, y las personas que mejor me conocían me aconsejaron que me quedara en Compaq”. De hecho, “un director ejecutivo al que consulté estaba tan convencido de ello que me dijo que sería un tonto dejar Compaq por Apple“.

¿A cuántos de nosotros se nos ha dicho que nos quedemos en nuestro trabajo, en lugar de correr el riesgo que conlleva pasar a una nueva oportunidad? “No lo hagas”, aconsejan otros, pensando que tienen en mente nuestros mejores intereses.

A mí me sucedió lo mismo: estaba pensando en fundar una empresa que asesorara a ejecutivos en el habla. Hubo muchos detractores que me dijeron que no lo hiciera. Ignoré sus consejos y es una de las mejores decisiones que he tomado. Mi empresa, The Humphrey Group, tiene ahora 32 años y sigue siendo sólida.

¿Tiene fe en el futuro?

Una tercera cosa que necesitará si va a rechazar el status quo es tener fe en un futuro inexplorado.

Cuando un alumno de sexto grado le preguntó a Cook en una sesión de preguntas y respuestas cómo se convirtió en director ejecutivo de Apple, explicó que no tenía idea de lo que le depararía el futuro. “Nunca soñé con ser CEO de Apple. Nunca pensé que fuera posible. Recibí la llamada de mi vida a principios de 1998 de Steve. Pero siempre creí en lo que dijo una vez el presidente Lincoln: ‘Me prepararé y algún día llegará mi oportunidad’ . Explicó:“ Si estudias mucho. Haz un gran trabajo. Y tenga fe en que esas cosas se suman y lo llevarán en un viaje, que será el viaje más increíble “.

¿Escucha sus tripas?

Finalmente, para no aceptar el status quo, anímese. Cook dijo que escuchó su instinto cuando decidió aceptar la oferta de Steve.

Si siente que tiene mucho más que ofrecer en otro puesto, otra empresa u otra carrera, hágalo. Si cree que puede cambiar las cosas en la empresa con la que trabaja, hágalo. Sea valiente, hable y convierta los problemas en soluciones. No entierre sus ideas porque los demás no estén preparados para ellas o porque tenga miedo de destacar.

Cook dijo: “Nosotros [en Apple] buscamos personas que realmente quieran cambiar el mundo y poner todo su empeño en hacerlo”. Mire a su alrededor y verá muchas cosas que pueden beneficiarse de la modificación. Tome medidas para realizar estos cambios. Y cuando lo entrevisten para un trabajo y le pregunten: “Cuéntame sobre un problema que resolviste”, tendrá una gran respuesta.

Judith Humphrey – Fast Company