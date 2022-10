por Michael D – Startup Grind

Un grupo de luchadores que supera obstáculos insuperables contra adversarios más grandes y fuertes. A todo el mundo le gusta la clásica historia del desvalido.

Sin embargo, la gente rara vez espera que estas historias ocurran en su propia vida, probablemente porque parecen demasiado buenas para ser verdad.

Mientras crecía, jugaba al voleibol de forma competitiva. Cada año, mi club organizaba pruebas regionales para filtrar a los mejores del resto. Era un sistema despiadado que garantizaba que el equipo estuviera siempre repleto de talento. Todas medían al menos 1,90 metros y siempre eran las mejores jugadoras de sus respectivos equipos escolares.

Así que imagina nuestra sorpresa mirando el podio en nuestro primer torneo.

🥇 Primer puesto: Osos

Los Bears eran un equipo rival de una ciudad cercana que era más pequeño y menos atlético que nosotros. Su colocador no medía más de 1,70 metros y sólo tenían 3 jugadores de más de 1,80 metros.

Sin embargo, pasaban dimes y diretes y siempre ponían un bloqueo coordinado. Cuando alguien de su equipo metía la pata, nunca veía los suspiros de frustración o las miradas de fastidio (a las que estaba acostumbrado), sólo un rápido apiñamiento y palabras de ánimo. Observé con asombro cómo ganaban todos los torneos locales y obtenían medallas en el campeonato nacional cada año.

Con el tiempo, me hice amigo de algunos de los jugadores de los Bears y les pregunté cuál era su salsa secreta. Lo que me dijeron se me quedó grabado.

Su estilo de reclutamiento era diferente al de la mayoría de los equipos. Hacían pruebas cada año, como otros equipos, pero sólo sustituían a uno o dos jugadores al año. Su núcleo permanecía unido de principio a fin.

Pasaban más tiempo juntos durante la pretemporada que cualquier otro equipo que conociera. El entrenador principal planificaba muchas reuniones y partidos fuera de temporada, lo que era casi inaudito en aquella época. Quizá lo más sorprendente para mí fue que ninguno de los jugadores del banquillo quería marcharse para tener más tiempo de juego. Me dijeron que, aunque tenían un papel pequeño, sentían que el equipo los necesitaba.

Así como la química de equipo puede ayudar a un equipo individualmente mediocre, como los Bears, a rendir más, la falta de ella puede perjudicar a un equipo individualmente excepcional, como el equipo de baloncesto de los Miami Heat de la era de los «Tres Grandes».

¿Y si te digo que las historias de desventaja tienen menos que ver con la suerte y más con la química del equipo? De hecho, la química de equipo es a menudo la razón por la que los Davids derrotan a los Goliaths. He aprendido esta lección de primera mano.

En 2010, los Miami Heat añadieron al vigente MVP Lebron James y al 4x all star Chris Bosh al equipo de 47 victorias liderado por Dwayne Wade, el vigente MVP del partido de las estrellas. Los analistas y los apostantes predijeron que conquistarían la liga con facilidad.

Tras 17 partidos, el récord de los Heat era de 9-8, bueno para el 16º puesto. James y Wade jugaban como héroes egoístas, Bosh era invisible y el entrenador Spoelstra estaba a punto de ser despedido. Los compañeros de equipo se ladraban unos a otros, y James chocó con el entrenador de camino al banquillo, con fuerza. Nadie sabe si fue a propósito, pero es evidente que la frustración iba en aumento.

Cuando el equipo parecía estar a punto de implosionar, se convocó una reunión de jugadores. El propósito: ventilar las frustraciones y reagruparse. Según James, «todos tuvieron la oportunidad de desahogarse».

Tras la reunión, los Heat empezaron a encontrar su identidad. James y Wade se cedieron más el uno al otro y ayudaron a Bosh y al resto a participar más. Las jugadas sin egoísmo condujeron a canastas más fáciles para todo el equipo.

El éxito llegó cuando todos encontraron un papel en el que destacaron. James y Wade como principales anotadores y distribuidores, Bosh como anotador secundario y Udonis Haslem como duro reboteador.

El entrenador Spoelstra animó al equipo con una cita de Shakespeare antes de cada partido. «Nosotros pocos, nosotros felices pocos, nosotros banda de hermanos;/Porque el que hoy derrame su sangre conmigo/Será mi hermano».

Los Heat volvieron a ganar 58 partidos y terminaron terceros. Llegaron hasta la final de la NBA, pero… al final se quedaron cortos.

El progreso nunca es lineal

Las dos temporadas siguientes, los Heat mantuvieron el mismo núcleo, añadiendo únicamente a Shane Battier en 2011 y a Ray Allen en 2012. A pesar de las lesiones y los bajones ocasionales, los Heat mantuvieron su trayectoria ascendente, mejorando gradualmente la calidad de los pases y la coordinación defensiva.

Finalmente, recogieron los frutos de su trabajo, ganando las finales de la NBA de 2012 y 2013.

Joan Ryan, en Intangibles, lo expresó con elegancia: la química social representa la camaradería y la confianza, y la química del trabajo representa un compromiso compartido para alcanzar un objetivo.

No hay victorias sin química [laboral], pero muy pocos campeones sin química social.

-Intangibles

Es posible que se consiga algún pequeño éxito sólo con química laboral y sin química social, pero un equipo verdaderamente fuerte necesita ambas.

Química social

La química social es el grado de simpatía, comprensión y confianza de un grupo de personas. Es evidente en familias y grupos de amigos muy unidos, pero también está presente en los equipos más eficaces.

Cuando los miembros del equipo se comunican y colaboran, la química social crece y florece. Este proceso lleva mucho tiempo. Por muy amigable y fácil que sea cada persona, necesitan pasar suficiente tiempo de calidad con los demás para formar vínculos fuertes. Por eso los Heat mostraron un trabajo en equipo sorprendentemente pobre al principio: dedicaron el tiempo suficiente para crear conexiones fuertes.

Hay dos rasgos que aceleran enormemente la química social: la sensibilidad social y la inclusividad.

La sensibilidad social es la habilidad que tienes para percibir los sentimientos de tus compañeros de equipo. Un grupo con este rasgo disfrutará de una mayor calidad de comunicación. Las personas socialmente sensibles tienden a ser más empáticas, lo que crea un ambiente de trabajo más cálido y productivo. La excelente dinámica de los Osos en la cancha es un buen ejemplo de ello.

A la hora de contratar a nuevos miembros del equipo, debes comprobar la sensibilidad social mediante preguntas de comportamiento que indaguen en su forma de interactuar con los demás. Para promoverla dentro de su equipo, debe diseñar actividades y eventos que inspiren la conversación y la colaboración.

La inclusión es la voluntad y el deseo de que todos contribuyan. Las personas que poseen este rasgo no tratarán de dominar el equipo y hacer todo por sí mismas. En las conversaciones, se turnarán para hablar y animarán a los compañeros más callados a hablar.

Tanto los Bears como los Heat demostraron la importancia de esta cualidad.

En el caso de los Bears, se hizo evidente en cómo los jugadores de rol no querían abandonar el equipo porque se sentían necesitados.

Para los Heat, fue la reunión de jugadores, que dio voz a todos los miembros del equipo, lo que dio un giro a su temporada. Y cuando James y Wade dejaron de intentar cargar con el equipo y empezaron a compartir la roca, todo el equipo mejoró.

La inclusión está positivamente correlacionada con la sensibilidad social, así que aplique las mismas estrategias para la sensibilidad social. Para fomentar aún más la inclusión, predica con el ejemplo. No hables demasiado, escucha a tus compañeros de equipo y permite que los más callados contribuyan. Dedica tiempo a las mesas redondas y a los exorcismos de equipo que preparan el terreno para que todos participen.

Química en el trabajo

La química del trabajo es un compromiso compartido con un objetivo. Una fuerte química de trabajo ayuda a un equipo a mantenerse motivado y centrado en hacer lo que hay que hacer.

Las dos cualidades más importantes de la química laboral son la visión y la cohesión táctica.

La visión engloba el qué y el por qué de lo que se pretende hacer. Es la estrella del norte que motiva a todos los miembros del equipo.

Para los Bears y los Heat, la visión era ganar sus respectivos campeonatos. Para las empresas y organizaciones, suele ser resolver un problema o actualizar una realidad que aún no existe.

Para establecer una visión poderosa, debes tener una comprensión clarísima de lo que estás tratando de hacer y por qué. Escríbelo, simplifícalo, revísalo, refínalo y repítelo: la visión evolucionará con el tiempo, y eso es normal. Inyéctela en la mente de sus líderes y haga que la transmitan continuamente a todos los demás.

Si la visión es la química del trabajo a 10.000 pies, entonces…

La cohesión táctica es la química del trabajo en la zona cero. Los miembros del equipo deben entender claramente su papel en el equipo, el de sus compañeros y la hoja de ruta para alcanzar los objetivos del equipo.

Los Osos, desde los titulares hasta el final del banquillo, entendieron los papeles que debían desempeñar para ayudar a su equipo a tener éxito. Tener esta claridad es muy energizante y es una gran razón por la que los jugadores del banquillo no querían irse.

Al principio, los Heat confiaban en que James y Wade llevaran la mayor parte de la carga ofensiva. Cuando comprendieron mejor cómo encajaban ellos y sus compañeros en el plan de juego, la ofensiva de los Heat se volvió mucho más sofisticada y difícil de defender.

Las líneas de comunicación continuas son fundamentales para crear cohesión táctica. Utiliza las sincronizaciones semanales y las reuniones recurrentes 1:1 para compartir con tu equipo los cambios organizativos y la hoja de ruta. Mantenga actualizados los organigramas y los documentos de evaluación del rendimiento. Y, por último, el simple hecho de ser transparente y estar abierto a las opiniones de los demás ayudará mucho.

Crear una química de equipo no es fácil. Una cena de equipo o una reunión fuera de la empresa de vez en cuando no es suficiente. La buena noticia es que la química de equipo no es un misterioso santo grial, sino un rompecabezas difícil pero alcanzable. Si consigues encajar las piezas, no habrá nada que tu equipo no pueda hacer.