¿Cómo podrías mejorar la inteligencia si ni siquiera lo intentas? Entrenarla cuesta, porque debes romper la inercia de tu cerebro que está en pausa. En pocos días notarás que se te hace más fácil, empiezas a fluir y a disfrutarlo. Te sentirás mejor, más fuerte, iniciando un círculo virtuoso sin límites en sus beneficios.

Dices que no tienes tiempo o que eres muy grande para intentarlo, son puras excusas. El temor a lo desconocido te lleva a buscar razones para quedarte en tu zona de confort. Sin embargo siempre puedes elegir qué hacer hoy. Esa decisión cambia tu destino, no tus pretextos o autoengaños diseñados para no hacer lo que te asusta. Pero si decides romper y te abres vas a estar más cerca de la vida que soñaste.

Los resultados no son fruto del azar

Requieren paciencia, concentración, sacrificio, superación permanente, trabajo diario y entrenamiento. Hasta el más pequeño paso puede ser enorme si va en la dirección correcta. El 1% que la gente se guarda es el 1% que los que triunfan se deciden a usar. Ellos mejoran practicando, cultivando su capacidad y potenciando sus habilidades. Debes sincerarte sobre las excusas que compraste y saber que es tu momento. Si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz.

Una buena forma de comenzar es compararte con otros cerebros para determinar el nivel actual de tu inteligencia, lo que no midas no lo podrás mejorar. Al compararte con los mejores y ver cómo consiguen resultados extraordinarios, (Benchmarking) verás que la diferencia está en cómo usas tu cerebro.

Einstein donó su cerebro a la humanidad y se comprobó que no difería de la de otros cerebros. La diferencia de su rendimiento no estaba en el hardware sino en el software con el que lo hacía funcionar.

Comencemos con la síntesis de la Olimpíada virtual realizada desde Buenos Aires el 23 de mayo de 2020.

Desafíos para mentes pensantes

La vida cotidiana te envuelve en la rutina y entonces es cómo vas desarrollando malos hábitos. Luego esos vicios se apoderan de tu mente y te van creando.

Y así es como terminas actuando sin pensar y en piloto automático.

Veamos un ejemplo

De qué color es el azúcar

De qué color es el caballo

Ahora responda sin pensar:

¿Qué bebe la vaca?

Mal pensado: La vaca bebe agua

¿Qué significa pensar?

Todo razonamiento es pensamiento. Pero no todo pensamiento es razonamiento.

Piloto automático

Cuál es el modo de salir del automatismo. Teniendo y resolviendo problemas

Aprender a resolver problemas

Problema es una palabra que tiene mala prensa.

Pero pensemos que aburrida sería nuestra vida sin problemas.

Memoria e Inteligencia

La memoria favorece la resolución de problemas.

Porque sin memoria seríamos vegetales, y no podríamoss sentir, pensar ni actuar.

Memoria de loro

Es la que registra y repite todo del mismo modo que lo grabó.

Y así no se puede observar ni advertir cuando la situación es nueva.

El problema es el motor de la inteligencia

Ya que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas.

Y funciona en tres etapas sucesivas.

Comprender la situación, inventar la solución y actuar en consecuencia.

Vivir en la zona de confort

La vida cotidiana rutinaria no ofrece el método para detectar problemas.

La solución pasa entonces por aprender a crearlos

¿Cómo? Aumentando la capacidad de observación.

Como en el caso de Einstein, también podemos usar el método de los grandes observadores.

La manzana de Newton

Newton descansaba debajo de un árbol y de pronto le cayó una manzana en la cabeza.

En lugar de maldecir aprovechó la oportunidad para desarrollar la ley de gravedad.

La hoja de afeitar

Un jubilado salió a la calle dispuesto a buscar una idea para desarrollar un producto nuevo.

Observó que muchos hombres tenían la cara cortada.

De esa buena observación Gillette inventó la hojita de afeitar que lo hizo famoso y millonario.

Ver no es lo mismo que observar

El buen observador puede ver cosas que otras personas no advierten

La capacidad de observación puede incrementarse con entrenamiento mental.

¿Qué es un acertijo?

Es la ingeniosa descripción, en prosa, de un mensaje que el receptor debe descubrir.

Al hombre le fascina enfrentar un misterio y no es feliz hasta que lo ha desentrañado.

Es por eso que los acertijos provocan tanto atractivo.

Entrenamiento cognitivo

El curso de inteligencia aplicada tiene el objetivo desarrollar la capacidad de crear y resolver problemas. El acertijo es el paso previo a aprender a generar ideas y a llevarlas a la práctica.

Fábrica de ideas y relaciones productivas

Con el curso de inteligencia aplicada se instala en el cerebro una fábrica de ideas y otra Fábrica de relaciones productivas: “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Veamos un ejemplo práctico antes de entrar de lleno en la olimpíada de la inteligencia:

Precalentamiento

Realiza este ejercicio antes de comenzar

Olimpíadas de la inteligencia

Son cinco Tests para medir la calidad y velocidad del pensamiento creativo y estratégico. Se presentarán en pantalla y dar tu respuesta en un minuto. ¿Preparado? ¿Listo? … Ya:

Ejercicio número 1

Ejercicio número 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Para solicitar las respuestas correctas puedes comunicarte el autor de esta nota.