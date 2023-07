por Dr. Horacio Krell*

La Messimanía se explica por este personaje extraordinario que, cerca de la finalización de su carrera, representa cabalmente al joven que descubrió su genio y que tuvo la inteligencia abierta para mantenerlo vivo y en permanente desarrollo hasta la actualidad.

El furor que se vive en Miami con la incorporación de Lionel Messi al club Inter de esa ciudad permite ahondar sobre la esencia del personaje y la influencia de su vida familiar.

La característica esencial del ídolo deportivo fue que desde pequeño pudo descubrir su genio interior y desarrollarlo. Su pasión era el futbol y es importante considerar que le fue posible concretarla gracias a una familia que lo ayudó. Podríamos decir entonces que detrás del genio existió una inteligencia familiar que lo hizo posible. Si Lionel hubiera seguido el derrotero educativo de las mayorías es posible que hoy fuera uno más y no el genio que genera tantas revoluciones sociales con sus elecciones profesionales en el deporte más popular.

El niño es el padre del hombre

Observando con atención las características de un niño se podrán advertir ciertas características que permanecerán constantes hasta la edad adulta. Es importante descubrir sus rasgos positivos para desarrollarlos y los negativos para neutralizarlos.

Hay que saber cómo estimularlo para que llegue exitosamente a la edad adulta

La cultura del ejemplo

La principal herramienta del aprendizaje es la imitación de sus padres. El cerebro no es una pieza perfecta, como la mano que reemplazó a la garra. El sistema educativo no le enseña a usar su cerebro como a un soldado si se le enseña a usar el arma.

Sus maestros como sus padres tampoco aprendieron a usar su propio cerebro.

Disonancia cognitiva es la discrepancia con la realidad

Deriva de una educación inadecuada que lo lleva a razonar incorrectamente. A sacar conclusiones sin base firme. A centrarse en un atributo que no es esencial. A generalizar a partir de pocos casos. A atribuirse como propios éxitos externos a su gestión. A tener un pensamiento dicotómico absolutista, que apuesta a todo o nada. Entonces la información que recibe es mayor que su capacidad de procesarla.

El cerebro crece naturalmente, como la lechuga

Sale del paso con reglas automáticas. Sus argumentos están desfasados de la realidad. ¿Las consecuencias?: Crisis, imprevisibilidad, teorías obsoletas para leer el mundo. A medida que crece no mejora su capacidad.

Conócete a ti mismo y descubrirás el mundo

En la década del cerebro (1990-2000) las neurociencias descubrieron cómo funciona el cerebro. Pero ese conocimiento no llegó a las aulas. Tal es el atraso en la educación que si resucitara un maestro del siglo XX podría enseñar en ellas sin problemas, en cambio, si resucitara un neurocirujano no podría entender lo que ocurre en el quirófano moderno. La inteligencia clave es la vocacional, porque la vocación es lo que le da sentido a la vida. El futuro del niño y el hombre está sentado en el banco de la escuela.

La brújula o el radar, el yo o el ego

La sociedad de consumo es un radar que nos lleva a imitar a los ricos y famosos. La brújula interior nos conduce a conocernos mejor a nosotros mismos. El Ego es una máscara del Yo real que es impuesta por el medio.

Tomar conciencia despierta al Yo real que hasta ese momento permanecía dormido.

Cerebro trino

El cerebro humano heredó el cerebro reptiliano que lo lleva a respuestas instintivas. También ha incorporado al cerebro emocional que responde a las razones del corazón que la razón no entiende. El cerebro racional decide pero influenciado por los otros dos.

Descubrir al genio interior en el marco de las inteligencias múltiples

Todos tenemos un genio interior. La educación no sabe detectarlo ni desarrollar su potencia. Entonces los talentos, las virtudes y las capacidades esenciales pasan desapercibidos. La escuela debe estar abierta, sin cortarle las alas a nadie. Ser uno más es ser uno menos, al genio primero hay que descubrirlo.

Empowerment

Quien descubre su genio genera un poder interior que se conoce como empowerment. La herramienta para lograrlo es la orientación vocacional temprana. La reorientación profesional para los adultos será clave en la crisis post pandemia.

Millones deberán reconvertirse, redescubrir su genio y desarrollar su empowerment.

Orientación vocacional y profesional

La orientación vocacional no se limita a estimular el llamado de la vocación. Analiza las destrezas asociadas con la vocación y con el mercado laboral. No basta con descubrir la vocación. Hay que desarrollar al genio interior, para que no quede encerrado dentro de la lámpara de Aladino.

Inteligencias complementarias asociadas a la inteligencia principal

Se necesita compañía, disciplina y entrenamiento para superar las trabas que bloquean al genio interior. Si la energía deja de circular se estanca. Es necesario activar la inteligencia emocional y aprender a fabricar nuevas ideas, descubrir oportunidades y neutralizar las amenazas. A centrarse en el aquí y el ahora. A ser más creativos, planificadores, estratégicos y ejecutivos.

La esperanza debe ser activa

La actitud es lo que vale. El iluso crea castillos en el aire, el optimista ve tan solo el lado positivo. El esperanzado activo es el que logra que las cosas ocurran. Meditando se logra atención plena. Meditar activa las emociones positivas y las funciones sociales. Y restringe las áreas conectadas a las emociones negativas.

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza

Por eso el creador cuando es innovador es el mejor imitador de Dios en la tierra, De la nada que es su vocación aprendió a convertir su espíritu en materia. La Orientación vocacional y la metodología intelectual asocian y combinan la inteligencia fluida recibida de Dios con la inteligencia cristalizada, propia del hombre.

Carta abierta al Yo del futuro

Nunca somos demasiado grandes como para no iniciar la búsqueda del genio interior. Cuanto más cercanos y conectados nos sintamos con ese “yo futuro”, mayor bienestar tendrá ese que seremos. Un sentido vívido del “yo del futuro” puede sentirse cercano a la identidad actual. A otros les cuesta imaginarse cómo será la continuidad de lo que son hoy. El ejercicio es incómodo y borroso, pero vale la pena. Quienes tienen presente su porvenir son más responsables y tienden a actuar de manera que la vida les resulte más fácil.

Por el contrario, los menos conectados o inconscientes de su destino, tienden a ser menos responsables en su conducta a largo plazo y en las consecuencias de sus actos. La desconexión con el yo futuro, explica un sesgo irracional como resistirse a ahorrar para la jubilación.

La conciencia de esa identidad futura determina el acierto de una decisión. A menos miopía del futuro, menor es la búsqueda de la gratificación instantánea o despreocuparse de las relaciones.

Un ambiente de realidad virtual

En él se puede interactuar con un avatar de uno mismo con 70 años, es una posibilidad que ofrece la inteligencia artificial. Como consecuencia del trabajo interactivo se siente una mayor conexión y se mejora la toma de decisiones.

Existen apps para proyectarnos hacia adelante. Sin necesidad de recurrir a tanta tecnología, podemos escribir una carta dirigida a nosotros mismos. Los estudios demostraron que quienes escribieron la carta aumentaron su rendimiento en las semanas siguientes. Como consecuencia sienten una mayor conexión y son más responsables en su toma de decisiones.

La historia familiar

Antonela Roccuzzo la esposa de Messi, compartió recientemente sus habilidades en el idioma inglés con sus seguidores. Su amor por Lionel Messi la llevó a mudarse a Europa y formar allí su familia. Los viajes por el mundo, los compromisos laborales y la educación de sus hijos hicieron que profundizara su aprendizaje de distintos idiomas.

“Hola, encantada de conocerte”. Con esas palabras dichas en inglés, Antonela sorprendió a sus más de 35 millones de seguidores. En otro video conversó con el estilista Peter Gray sobre su cabello y le reveló que después de su embarazo perdió mucho cabello, en el área de la sien. “Tengo cabello de bebé”, explicó también en inglés. El video consistió en una rutina con productos de la marca para fortalecer el pelo. “Hace tiempo que no veía mi pelo así”, finalizó.

Precisamente, este video dio cuenta que Antonela tiene herramientas para defenderse en su próxima aventura en los Estados Unidos. Creció personalmente sin depender de Messi.

El miércoles, Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter Miami, por lo que la familia, después de años, abandonará Europa. Incluso, según trascendió, ya estarían organizando la mudanza y habrían elegido un exclusivo colegio para que Thiago, Mateo y Ciro continúen su educación.

El nuevo colegio

La escuela que eligieron brinda una educación con la modalidad holística, que mantiene la premisa que cada ser humano es único, que debe encontrar su identidad, con una gran valoración de sus sentimientos en combinación con un aprendizaje integrador.

Inspira a desarrollar su potencial intelectual, físico, estético, social, emocional y espiritual valorando a cada estudiante. Cada alumno que pone un pie en su campus tiene algo que ofrecer: un potencial para desbloquear. Es nuestra responsabilidad dar a los estudiantes la libertad de diseñar una educación tan única como ellos. Los alumnos aspirantes deberán rendir el examen de ingreso, en el que se evalúa la comprensión en la lectura, su base matemática y se les pide un ensayo sin puntuación. Las características positivas del establecimiento como suprestigio habrían sido los atractivos de Lionel y Antonela a la hora de hacer su elección.

Detrás de la Messi manía. Como se observa en los Messi existe una inteligencia familiar que ayudó a construir al ídolo que se transmite de generación en generación y en su nueva familia. Más allá de los millones de dólares que obtiene en este cambio de institución el ídolo es admirado por su sencillez y por la importancia que le asigna a la educación de los hijos.

Todos los seres humanos tenemos un genio interior que traemos al nacer, según las inteligencias múltiples, y el papel fundamental de la educación es primero ayudarnos a descubrirlo y luego brindarnos las herramientas metodológicas para concretarlo. Nunca es tarde para iniciar el descubrimiento. Empieza por escribirle una carta al adulto futuro que querrías ser.