Por Dr. Horacio Alberto Krell*

Carrera de Neuroeducación

Existe un modelo de percepción que potencia la velocidad y comprensión en la lectura, la capacidad de escucha y observación.

Este sistema al procesar optimiza el análisis, la síntesis, la concentración y la memoria. Para comunicar usa la oratoria y la redacción. Al aplicar el saber enseña a crear ideas y resolver problemas. La inteligencia espiritual brinda y recarga la energía.

La emocional la pone en movimiento, la creativa hace circular las ideas, la estratégica planea y ejecuta, la social permite liderar y la digital las consolida en internet. Al alcanzar los logros el espíritu se convierte en materia.

Einstein tenía un cerebro común con un software especial. El método es sistémico, conecta las partes con el todo, holístico, usa todas las fortalezas, ecológico, sustituye la fuerza bruta por la calidad y sinergético porque el todo resultante supera a la suma de las partes.

Este modelo se ha convertido en un programa completo de Neuroeducación

La duración es de un año. Se dicta en forma individualizada, por lo que el alumno elige sus días y horarios. Es dirigido por un coach que le enseña y lo evalúa. Su avance nos es por tiempo si no por resultados. Este sistema garantiza el aprendizaje del curso tanto para perfeccionar el rendimiento personal como también para capacitar a otras personas o instituciones.

Unidad 1. Entrenamiento 🏋️‍♀️ cognitivo

El ser humano actúa en su vida diaria en piloto automático y repite las creencias, actitudes y conductas adquiridas. Como no lo advierte cree que eso es pensar y que responde en forma inteligente, creativa y estratégica. Sin embargo, al presentarle problemas en formato de acertijos se paraliza y no puede resolverlos. El hemisferio izquierdo es lógico y racional, trabaja con palabras y conceptos. El derecho es visual y lo hace con imágenes e ideas. Desde el principio el alumno aprende a unir sus hemisferios a través del cuerpo calloso que son fibras nerviosas que los conectan. Al terminar cada mes el alumno amplía su repertorio de estrategias y el entrenamiento cognitivo lo acompañará durante toda la carrera.

Unidad 2

El curso de LECTURA VELOZ COMPRENSIVA perfecciona el ingreso de la información al aumentar la velocidad y la comprensión para triplicar como mínimo el rendimiento. Implica un cambio estructural en la mecánica de la lectura en el punto de fijación de la mirada y en el salto del ojo, con una lectura espacial. La técnica evita la repetición labial y mental de las palabras que lentifican la lectura. El segundo paso es aprovechar el campo visual para leer por unidades de pensamiento y no por sílabas o palabras sueltas. Se logra con un software que reacomoda la visión y facilita el proceso. Tiene acceso al mismo con una clave y puede practicar las 24 horas. Mediante test se mide: PLM (palabras leídas por minuto),TC (tasa de comprensión) y PCM (palabras comprendidas).

Unidad 3. PROCESAMIENTO. METODOS de ESTUDIO, CONCENTRACIÓN Y ESCUCHA.

Para optimizar el proceso se enseña a aplicar la ley de Pareto 80/20, según la cual el 20% de los factores generan el 80% de los resultados. Se aprende a diferenciar lo importante de lo accesorio, lo fundamental de lo repetitivo y lo esencial de lo meramente aclaratorio. Se resumen ideas principales, complementarias y detalles en mapas conceptuales y mentales, para el análisis y síntesis de la información, sin recurrir al subrayado. Los métodos se aplican a la lectura y a la escucha. El curso incluye concentración pasiva para relajar la mente y el cuerpo y la activa para evitar la dispersión. Se logra calmar la ansiedad que lleva al futuro y la melancolía que conduce al pasado. Meditar conecta con el aquí y el ahora con control mental, visualizando imágenes o yantaras o sonidos mantras y dejar pasar lo que distrae. El proceso se completa con ejercicios de respiración.

Unidad 4. PROCESAMIENTO. MEMORIA.

Tipos: sensorial, de corto y largo plazo. Técnicas de agudeza y agilidad sensorial. Métodos de asociación de ideas e imágenes mentales. Análisis, diagramación de ideas, síntesis con palabras claves, Mnemotecnia. Etapas del olvido. Evitar la repetición pasiva y aplicar la activa para superar la curva del olvido. Integrar la memoria visual y la auditiva. Imagen mental de palabras concretas abstractas y desconocidas. Sistemas asociación de imágenes por semejanza, contigüidad y contraste. Método de la cadena. Sustitución fonética. Memorizar números de teléfono, caras y nombres. Grafosíntesis. Aplicaciones al estudio, al trabajo e idiomas.

Unidad 5. COMUNICACIÓN. ORATORIA.

Tenemos kilómetros de escucha y sólo metros de repetición activa. Se necesita oratoria en los discursos, en la conversación cotidiana y laboral. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión. La capacidad de comunicar incluye la de recuperar el contenido de la memoria, el lenguaje corporal y gestual para acompañar al verbal y lograr una comunicación creativa y estratégica. En esencia es potenciar el Marketing personal para saber venderse a uno mismo. Para eso existen principios y métodos como las 4 C: claro, conciso, correcto y concreto. Detectar la reacción. Tenemos dos orejas y una sola lengua. Es para escuchar el doble de lo que decimos. La oratoria es la frutilla del postre. Pero requiere lectura para estar actualizado, redacción para organizar el discurso, memoria para no leer y perder comunicación con la audiencia, concentración para no divagar, inteligencia para elegir las ideas y no aburrir al auditorio.

Unidad 6. COMUNICACION. REDACCIÓN.

La escritura está llena de palancas. Es útil para todos los que escriben. Reglas: 1. Ser legible: con un estilo llano más que técnico y retorcido. 2. Saber organizar el torbellino de ideas que la anteceden. 3. La estructura de Párrafos. Su identidad gráfica y significativa. 4. Frases eficientes. Cómo evitar errores al elegir palabras. 5. Cohesión y coherencia que guien la lectura. Signos de puntuación. 6. Trucos para seducir y captar su atención. 7. Guía para saber si el texto cumple su meta. El hombre es el único animal que supo tallar el alfabeto en su cerebro, eso le confirió una capacidad de comunicación que ninguna otra especie posee. El uso estratégico de redactar surge de tener claros los objetivos. No hay que escribir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se escribe.

Unidad 7. INTELIGENCIA APLICADA.

Desarrolla la capacidad de resolver problemas y de adaptarse a situaciones nuevas. Implica comprender la situación, inventar la solución y actuar en consecuencia. Para mejorar hay que salir del pensamiento rutinario con el pensamiento creativo, estratégico y crítico. Se ejercita mediante desafíos para mentes pensantes. La clave es descubrir al genio interior que habita en cada ser en el marco de las inteligencias múltiples. A partir de allí desarrollar las complementarias: emocional, creativa, estratégica, social, espiritual, para evitar el bloqueo de la energía y generar empowerment o poder interior. Se enseña a montar en el cerebro una fábrica de ideas y relaciones productivas. Para eso se combinan la imaginación y la creatividad propias del hemisferio derecho con la lógica y el razonamiento del derecho. Mediante test se mide el nivel actual, que es previo al entrenamiento sistemático.

Unidad 8. COACHING.

Etapa final de la carrera donde se logró potenciar el rendimiento intelectual con el dominio pleno de las habilidades blandas y las destrezas duras. Ahora el Neuroeducador combinará las etapas anteriores para generar sinergia. Aprenderá a enseñar y a guiar a sus futuros alumnos en las materias que integran la carrera en la que se formó. Incluye tanto la formación docente como en el marketing de la profesión. Dominará también las demostraciones prácticas a los interesados en los diferentes cursos y carreras. El modelo que desarrolla es Sistémico, todas las partes del cerebro se conectan en armonía con el todo. Es Holístico, se potencian cada uno de los factores. Es Sinergético, la combinación logra que el todo sea superior a la suma de las partes. Es Ecológico, el resultado se logra con menor esfuerzo y máximo rendimiento.