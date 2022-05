En los últimos años, los juegos online han aumentado su popularidad considerablemente, todo el mundo habla de ellos, se hace mucha publicidad de los mismos, en definitiva, que ya forman parte de nuestro día a día.

Esto ha llevado a que cada vez más y más gente quiera entrar en el mundo del juego online y comenzar a participar y a que aparezcan cada vez más sitios de casinos online. Esto último es un problema, ya que, que aumente el número de sitios de casino, aumenta las probabilidades de que alguno de ellos sea un fraude, suponiendo que tu información personal esté en riesgo.

Por regla general, la mayoría de los sitios con los que te encuentras en internet son legales, pero puede que justo con el que te encuentres tú no lo sea. En este artículo se trata la seguridad online y que es lo que tienes que hacer para reducir el riesgo de ser engañado en sitios de diversión online.

¿Qué es la seguridad de juego online?

La seguridad online es clave para que el usuario pueda tener una experiencia satisfactoria a la hora de jugar, pero no siempre es tan fácil encontrarla. La publicidad es una de las principales fuentes de atracción de clientes, los cuales encuentran en internet anuncios de bonos de casino gratuitos, algo muy atractivo para nuevos jugadores.

La seguridad online hace referencia a si los datos e información que proporcionas a la hora de registrarte o de hacer pagos en un sitio web, se mantienen anónimos y seguros o no. Ya se han dado muchos casos en Perú de páginas web que aparentan ser sitios de juego online válidos y que después son una estafa para robar datos y tarjetas de crédito a la gente.

El robo de tu identidad a lo mejor te da menos miedo que el robo de tu tarjeta (ya que con esta última pueden quitarte dinero) pero si una persona obtiene datos como tu documento de identidad, tu dirección y tu nombre y apellidos, pueden hacerte mucho más mal de lo que puedes imaginarte.

Es por esto que hay que estar muy seguro de que se accede a sitios que son fiables, porque que alguien se haga con tus datos es mucho más fácil de lo que crees.

¿Cómo saber si un sitio web es seguro o no?

Con respecto a esto, no hay una teoría 100% válida, sino que hay que tener en cuenta una serie de cosas, indicios, que te ayudarán a decidir si una página es segura o no, pero nunca podrás saberlo al 100%.

En primer lugar, haz caso de tu sentido común. Cualquier persona que entra en una página web, recibe una primera impresión y aunque parezca una tontería, esta es muy importante.

La primera impresión sobre el diseño de la página, los colores, la distribución suele ir directamente relacionada con la veracidad del sitio, es decir, una página bonita, bien diseñada, suele ser de un sitio popular y con ello más seguro. Es cierto que el sentido común es bastante subjetivo, pero si crees que un sitio no es seguro, no lo uses, hay miles de sitios de juegos online.

En segundo lugar, la popularidad del sitio. Todos escuchamos la radio, vemos la tele incluso utilizamos el ordenador, y nos encontramos con publicidad de sitios de juego online. Estos sitios que dedican tanto dinero a publicitarse suelen ser los más populares y con ello los más seguros. Sus ofertas y promociones nunca van a ser tan buenas como las de sitios pequeños, pero la protección está asegurada casi en su totalidad.

Por último, la posible publicidad engañosa. Desde siempre nos han enseñado que nadie regala nada. Es por esto que si buscando por internet encuentras un sitio que te ofrece miles de euros por registrarte, o que multiplican tu primer depósito por mil a la hora de jugar, huye.

Es imposible que alguien vaya a darte dinero por el hecho de registrarte si no hay una letra pequeña que oculta algo o si el sitio es un completo fraude. Encuentra el balance entre promoción y seguridad, pero no pienses que nadie va a darte nada porque sí.

Finalmente resaltar, que hay una serie de certificados que cualquier sitio web debe de tener para demostrar su seguridad y legalidad. Estos suelen encontrarse en la propia página web, en algún apartado de esta, por lo que si tienes la menor duda de si un sitio es legítimo o no, no dudes en buscar dichas certificaciones para poder salir de dudas.

Conclusión

La seguridad online es fundamental, de eso no cabe ninguna duda. El problema de esta es que debe de ser el propio usuario el que se mantenga seguro online, ya que no hay nada que pruebe al 100% que un sitio web es seguro o no, es decir, es tarea tuya el elegir bien en qué sitios entrar y en cuáles no.

Es cierto que encontrar el sitio ideal no es fácil, requiere trabajo e investigación en internet, ya que la que presenta buenos bonos a la hora de registrarte no te parece lo suficientemente segura y viceversa, tienes que encontrar el equilibrio. Nadie te va a regalar nada, o sea que huye de todo aquello que te parezca una increíble ganga. Ante todo juega con cabeza y actúa responsablemente.