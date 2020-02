La internet segura es tarea de todos

Compartir Facebook

El Día Internacional de la Internet Segura se celebra desde el año 2004, con el objetivo de concientizar, promover y debatir sobre la necesidad de tener una Internet más segura para todos.

Este año, el sitio oficial Safer Internet Day, impulsa un movimiento global bajo el lema “Una Internet mejor comienza contigo: juntos aprendemos sobre ciberseguridad”.

Que Internet es un fenómeno en crecimiento dejó de ser novedad y las estadísticas y tendencias lo demuestran. En el año 2018, más de 360 millones de personas en todo el mundo se han conectado por primera vez a Internet.

Por su parte, 2019 pasará a la historia como el año en que Internet superó a la televisión como plataforma estrella de los medios de comunicación.

Detrás de la popularidad de los medios digitales está en gran medida el creciente uso de Internet en los teléfonos móviles, cuyo consumo alcanzó los 130 minutos por día, por persona, por dispositivo, según el último reporte desarrollado por GSMA (Mobile for Development).

A su vez, el informe muestra la cantidad de móviles conectados a Internet, corresponde al 112% de la población mundial, es decir, hay más móviles conectados a Internet que personas en el mundo.

En el año 2018, ya existían alrededor de 8.5 millones de dispositivos conectados a Internet en el mundo; de ellos, el 57% corresponden a smartphones, es decir, unos 4.836 millones de móviles en línea.

No hay dudas, el uso de Internet no parece tener límites. Crece en forma vertiginosa en todo el planeta y cruza todos los ámbitos de la vida, con sus múltiples beneficios, pero también con sus permanentes y, cada vez más actualizados, peligros.

Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Internet Segura que este año se celebra el 11 de febrero, es clave reflexionar sobre si usamos o no Internet de forma segura, si somos o no conscientes de los peligros de la red tanto para nosotros como para nuestros niños.

Hay que romper con el mito de que “esto no nos va a pasar a nosotros”, ya que siempre podemos ser vulnerados por aquellos que están a la espera del mínimo descuido.

Es por ello que, el tema de la seguridad informática, debe ser una cuestión de la vida diaria, y no sólo considerada en fechas puntuales. El tiempo invertido en prevención puede evitar muchos dolores de cabeza, ayudando a dejar sin efecto cientos de ataques cuyos daños son irreversibles.

La ciberseguridad dejó de ser tema de unos pocos para convertirse en una problemática transversal a todos los sectores y actores del sistema. Ya no es del sector público o privado, no es del Estado o de las empresas, no es de los especialistas o usuarios comunes, sino que es una problemática que va en aumento y que no hay que esperar cada año, a este Día Internacional de la Internet Segura, para ponerlo en la agenda de los medios y de la sociedad. ¡Juntos podemos hacer una Internet más segura!

Sebastián Stranieri, CEO de VU