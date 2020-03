Jeff Bezos recomienda dormir al menos 8 horas para tomar las mejores decisiones

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Para asegurarse de no estar “cansado o malhumorado” al tomar decisiones importantes, Jeff Bezos dice que se esfuerza en dormir al menos ocho horas cada noche.

En una entrevista el jueves en el Hilton de Washington con David Rubenstein, cofundador y co-presidente ejecutivo de The Carlyle Group, el CEO de Amazon discutió algunos de sus hábitos y vida diaria en Amazon.

“Le doy prioridad”, dijo Bezos sobre el sueño. “Pienso mejor. Tengo más energía. Mi estado de ánimo es mejor”.

“Como alto ejecutivo, se le paga por tomar un pequeño número de decisiones de alta calidad“, dijo. “Tu trabajo no es tomar miles de decisiones cada día. ¿Realmente vale la pena si la calidad de esas decisiones puede ser menor porque estás cansado o gruñón?”

Bezos ha hablado de la importancia de dormir ocho horas antes.

“Ocho horas de sueño marcan una gran diferencia para mí y me esfuerzo por hacer de eso una prioridad”, dijo Bezos en una entrevista en 2016. “Para mí, esa es la cantidad necesaria para sentirme con energía y emocionado. En la mayoría de los casos, a medida que cada uno de nosotros atraviesa su vida, no necesitamos maximizar el número de decisiones que tomamos al día. Tomar bien un pequeño número de decisiones clave es más importante que tomar muchas decisiones”.

“Si no duermes lo suficiente, podrás obtener un par de horas extra ‘productivas’, pero esa productividad podría ser una ilusión. Cuando se habla de decisiones, la calidad es más importante que la cantidad”.

Hablando con la gente en el Washington Hilton, Bezos también dijo que participa en reuniones de “alto coeficiente intelectual” que podrían ser “mentalmente desafiantes” sólo antes de comer. Incluso si eso significa esperar hasta el día siguiente.

“Me acuesto temprano y me levanto temprano”, dijo Bezos. “Me gusta jugar por la mañana. Así que me gusta leer el periódico. Me gusta tomar café. Me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan a la escuela”.