Jack Ma: Cómo superar el fracaso

¿Sabes cuál es el mayor fracaso, según Jack Ma?: Rendirse

La vida de Jack Ma es increíble.

Proviene de una familia humilde y ha crecido hasta convertirse en una de las mayores fortunas del mundo, superior a los37 mil millones de dóalres para ser exactos.

Su éxito es todo hecho por sí mismo.

Me encanta leer historias como las suyas: nos da esperanzas a los pequeños peces y hace que alcanzar nuestros sueños sea un poco más alcanzable.

¿Cuál es su secreto?

Todo comienza con el fracaso

Cuando empezó, Jack Ma solicitó 30 trabajos diferentes y fue rechazado cada vez. Incluso solicitó un trabajo en KFC, donde veinticuatro personas fueron a la entrevista de trabajo y veintitrés fueron contratados. Él fue el único en ser rechazado.

El fracaso ha tenido un gran impacto en la vida de Ma.

“Harvard me rechazó 10 veces”

Pero a pesar de eso, nunca se rindió no dejó de intentarlo ni dejó de perseguir sus objetivos, incluso cuando se enfrentaba a la adversidad. Aprendió de sus fracasos y siguió adelante.

Creo que todos podemos aprender algo de eso.

El modelo de Jack Ma para la vida

No puedo recordar dónde vi por primera vez este “modelo de vida” de Jack Ma, pero se me ha pegado durante mucho tiempo.

Es un modelo bastante simple, pero creo que lo que más me gusta de él es que es bastante modesto, exactamente como me imagino a Ma cuando leo sobre él o escucho alguna de sus entrevistas.

Este es el modelo de Jack Ma para la vida:

Cuando tienes 20 años: trabaja en una buena compañía y aprende.

Cuando tengas 30 años: haz lo tuyo y experimenta. Todavía puedes perder, tienes tiempo.

Cuando tengas 40 años: haz lo que haces bien, duplica tus fortalezas.

Cuando tengas 50 años: enseña a los demás.

¡Ahora suena como una buena estructura de vida!

Como alguien que trabajó en una buena compañía en sus 20 y ahora está experimentando y haciendo sus propias cosas, ¡por supuesto que me encanta este modelo! ¿Quién no ama un impulso de ego?

Me gusta que este modelo no sea materialista. No especifica el dinero, el número de seguidores ni las medidas concretas de riqueza.

Sin embargo, sí implica éxito, aunque se defina de manera más flexible.

Para Jack Ma, el éxito es aprender sobre el mundo, luego descubrir y perseguir aquello en lo que eres bueno y, finalmente, disfrutar de enseñar todo lo que has aprendido a los demás.

El éxito se trata de aprender, crecer y enseñar.

Experimentar es una parte importante de la vida también.

También me gusta que Jack Ma te aliente a experimentar en tus 30.

Cuando ha alcanzado los 30 años (con suerte) ha logrado desarrollar un conjunto de habilidades, una red y una pequeña manta de seguridad. Incluso si no lo ha hecho, todavía hay tiempo para recuperarse, o incluso crear esas cosas.

Nuestro miedo al fracaso a menudo hace que evitemos experimentar. Es arriesgado, a menudo desagradable, y con frecuencia viene con el fracaso.

¿Pero sabes cuál es el mayor fracaso, según Jack Ma?: Rendirse

Si no te rindes, todavía tienes una oportunidad. Renunciar es el mayor fracaso. No lo hagas

Tessa Palmer