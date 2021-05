Legalmente está contemplado un periodo de vacaciones pero ¿Qué pasa cuando los empleados no se toman días de descanso y esto impacta en su bienestar?

Este año particularmente necesitamos un recreo del trabajo! La oficina en casa, la extensión de la jornada laboral, el aislamiento social y la simultaneidad de roles, pueden incrementar las posibilidades de “Burnout”.

Escuchamos que muchos no se han tomado días o solo unos pocos desde el inicio de la cuarentena. La posibilidad de viajar, el miedo al contagio de covid y las consideraciones que hay que tener para circular, hacen que planificar un descanso sea más estresante que lo habitual. Al no poder viajar muchos empleados eligen no tomarse vacaciones.

¿Cuál es el impacto de no tomarse vacaciones?

Cuando no nos damos lugar para frenar y descansar del trabajo, aumentan las posibilidades de “Burnout”. Un estado de agotamiento mental, emocional y físico. Agobio, hastío y estrés.

A pesar de tener las mejores intenciones para seguir trabajando, todos necesitamos recargar energías, renovar las baterías.

Una organización en la que sus empleados están cansados, es menos productiva, disminuye la calidad del trabajo generándose un clima de malestar que atenta con el compromiso individual y de equipo.

Padres y Madres necesitan particularmente vacaciones

Los padres, están especialmente cansados, tras vivir un año sin colegios, ayuda en el cuidado de sus hijos, la simultaneidad constante del Home schooling y responsabilidades laborales. Sin embargo las preocupaciones económicas, temor al contagio de COVID y complicaciones logísticas para viajar, han hecho que muchos padres opten por reducir o postergar sus días de descanso.

¿Cómo hacer para no caer en la tentación de chequear mails o sumarse a una videollamada, cuando esta ha sido la realidad del último año?

¿Cómo pueden ayudar líderes y RH?

Revisa tus registros y compará la cantidad de empleados que se pidieron vacaciones en comparación al año pasado a esta misma altura. Podes descubrir que no hay ningún problema o identificar con qué Manager hablar en caso que algún equipo se esté tomando menos vacaciones.

Habla con tus Seniors Managers para que ellos mismos se tomen vacaciones, dar el ejemplo siempre es una buena forma de incentivar al equipo para que haga lo mismo.

Fomenta a los jefes a que contemplen las singularidades de cada miembro de su equipo, considerando flexibilizar políticas si fuera necesario.

Compartí artículos en los canales de comunicación que usen, (Newsletters, intranet, etc.) sobre la importancia de tomarse vacaciones.

Presta atención al nivel de ausencias y licencias por enfermedad, relacionadas a la salud física y emocional. Ese es el termómetro del bienestar que se vive en la organización.

Teresita de Velazco, directora de la consultora de Recursos Humanos Hire Partners