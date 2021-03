Desde que aumentó la demanda de profesionales de la tecnología, la competencia se ha vuelto más dura. Hoy en día, las empresas ofrecen mejores ventajas y beneficios para atraer a los mejores talentos tecnológicos.

Dado que los salarios de seis cifras ya no son suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores tecnológicos, las empresas deben implementar nuevas estrategias.

Mantenerse relevante se ha convertido en un desafío para los empleadores. Con muchas ofertas atractivas, mantener a los mejores talentos tecnológicos ahora es una lucha. Como saben que se han convertido en una necesidad para las empresas, deberá hacer un esfuerzo adicional para cumplir con sus expectativas.

Si está estresado porque se está quedando sin opciones para mantener contentos a los trabajadores de tecnología, debe considerar estos factores clave. Lo ayudarán a convertirse en un empleador atractivo y a tratar con los empleados de tecnología en estos días.

Promover un buen ambiente laboral

Haga de su empresa un lugar donde los trabajadores se sientan cómodos. Cree un buen ambiente que les ayude a mantenerse motivados. ¿A quién no le gusta llegar a un lugar y sentirse inspirado por la buena onda? Cuando los empleados se sienten motivados, comparten el positivismo y encuentran soluciones en lugar de problemas. Debido a que pensarán con claridad cuando se trata de resolver problemas, mantenerse relevantes no será un desafío para su empresa.

Por otro lado, imagina llegar a una oficina donde todos están enojados, frustrados y abrumados. Cuando los empleados no se sienten cómodos en el lugar de trabajo, comienzan a quejarse. Su rendimiento será bajo y proporcionarán malos resultados. Para los profesionales de la tecnología como los desarrolladores web y los diseñadores web, sentirse inspirado es crucial. Si no se sienten cómodos, no se concentrarán y crearán diseños de baja calidad. Por lo tanto, si desea mantener motivados a los empleados, será mejor que comience por hacer del positivismo su marca.

Muestre lo valiosos que son sus empleados

Los empleados de tecnología a menudo tienen que lidiar con situaciones estresantes. Como necesitan cumplir con los plazos durante los proyectos, pueden sentirse abrumados. Pero puede mantenerlos motivados si les muestra lo valiosos que son para la empresa.

Al felicitarlos en público, aumentará su satisfacción laboral. Permita que los empleados de tecnología se sientan parte de una gran familia y hágales saber que usted estará allí cuando lo necesiten. Otra buena forma de demostrar lo valiosos que son es dando bonificaciones. Te ayudará a mantenerlos comprometidos.

Deje que sus trabajadores mejoren su bienestar

Promover el equilibrio entre la vida laboral y personal es fundamental para mantener felices a sus empleados. Si les brinda ventajas y beneficios que les permitan mejorar su bienestar, aumentará la tasa de retención de empleados. En los EE. UU., La mayoría de los empleados trabajan más de 40 horas a la semana. Entonces, darles la oportunidad de relajarse es siempre una buena opción.

Para los empleados de tecnología, no tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es una de las principales razones para dejar un trabajo. Dado eso, puede proporcionar sesiones de spa en el lugar o dejar que se tomen un tiempo libre si es necesario. Te ayudará a cumplir sus expectativas y hacer que se sientan cómodos. Los empleados que aman su trabajo a menudo expresan lo grandioso que es su trabajo. Como les dirán a otros lo que ofrece su empresa, atraer a los mejores candidatos tecnológicos será mucho más fácil.

Haga del aprendizaje parte de la identidad de su empresa

Los trabajadores tecnológicos deben mantener sus habilidades actualizadas. Por eso, buscan vacantes que les permitan aprender cosas nuevas. Si está buscando atraer su atención, debe hacer que el aprendizaje sea parte de la identidad de su empresa. Ofrezca cursos de codificación en el sitio o permítales inscribirse en bootcamps de codificación.

Las escuelas de codificación ofrecen excelentes programas que permiten a los candidatos seguir siendo competitivos. Como pueden aprender herramientas de programación bajo demanda, pueden dominar nuevas técnicas y proporcionar mejores resultados. Por lo tanto, proporcionar beneficios de reembolso de matrícula es una excelente manera de mantener felices a sus empleados de tecnología. Como recuperarán su dinero, no dirán “no” a unirse a su equipo.

Haga de su empresa el lugar perfecto para crecer

Imagina tener un trabajo que no te permite crecer. Un trabajo en el que realizarás las mismas tareas una y otra vez sin oportunidades de promoción. Miedo, ¿verdad? Si realmente desea captar la atención de los talentos tecnológicos, debe hacer de su empresa el lugar perfecto para crecer.

Deje que sus empleados utilicen sus mejores habilidades y se sientan cómodos con sus tareas diarias. A medida que puedan aprender nuevas técnicas y mejorar su desempeño, permanecerán motivados. Cuando llegue el momento, dales la oportunidad de conseguir un ascenso. Cuando los empleados trabajan para obtener una promoción, harán todo lo posible para lograr los objetivos de la empresa. En ese caso, su empresa permanecerá en la competencia e innovar será un desafío menor.

Deje que los trabajadores tecnológicos realicen entrevistas

Permitir que los trabajadores tecnológicos realicen entrevistas es una excelente manera de atraer a los mejores aspirantes a la tecnología, dado que los candidatos tecnológicos pueden hablar “tecnología”, pueden mostrar sus habilidades reales. Y como los trabajadores de tecnología saben lo que se necesita para hacer el trabajo, pueden tomar la decisión correcta durante el proceso de contratación.

Además, involucrar a los empleados de tecnología en el proceso de contratación le permite aumentar la confianza de los aspirantes. Como dará una gran imagen de su empresa, convencerá a las posibles contrataciones.

Cambie la forma en que aborda las posibles contrataciones

Pedirles una entrevista en tu empresa durante el horario laboral se está volviendo de la vieja escuela. Para atraer a los profesionales de la tecnología de hoy, no debe utilizar el método de contratación tradicional. En su lugar, intente utilizar canales digitales como LinkedIn o Upwork. Como los candidatos tecnológicos ya saben que muchos empleadores usan estas plataformas, será mucho más fácil encontrar al candidato adecuado y convencerlos.

Otra buena forma de atraer empleados de alta tecnología es programar entrevistas fuera del horario laboral. Como a los profesionales de la tecnología les gusta cuando los empleadores muestran interés, invitarlos a cenar puede ayudarlo a hacer el trabajo. Como los harás sentir especiales, no dudarán en unirse a tu equipo.

En resumen

Al considerar estos consejos, mejorará sus estrategias de atracción y retención de empleados. A medida que les dé a los trabajadores de tecnología lo que necesitan, se sentirán emocionados de trabajar para su empresa. Convertirse en un empleador atractivo requerirá que haga un esfuerzo significativo, pero puedo garantizarle que no se arrepentirá.