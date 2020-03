Compartir Facebook

Cuando alguien funciona muy bien se suele decir: “Fulano es una máquina”. La pregunta del millón es saber si son cualidades innatas o si posee un método para obtener sus resultados.

La misma pregunta se hacía Einstein sobre su propia capacidad. Por eso decidió donar su cerebro a la humanidad para que pudieran investigarlo y develar la incógnita. Los científicos se asombraron viendo que era parecido a cualquier otro, la diferencia no estaba en la máquina, en el hardware, sino en el software con el qué lo hacía funcionar.

Einstein fue un adelantado para su época, pensaba de un modo diferente que recién en la década del cerebro se pudo detectar.

Entre 1990 y 2000 se aplicaron las neuroimágenes para inspeccionar al cerebro mientras piensa.

La diferencia esencial del cerebro de Einstein era el cableado que une los hemisferios cerebrales. Su cadena de fibras nerviosas (cuerpo calloso) era muy potente, como subproducto de la interacción continua de ambos hemisferios y no de un supuesto hardware natural original.

La importancia del software mental

Al principio todo va bien, luego sobreviene el cansancio y agregar tiempo no sirve para nada.

Las personas que tienen un buen método consiguen más en menos tiempo. Platón decía que el comienzo es la parte esencial de cualquier trabajo. Por eso el ingreso de la información a partir de los sentidos es fundamental. Nietzche dijo que los métodos son la mayor riqueza del hombre.

Analfabetismo funcional

Otra herramienta olvidada es la capacidad de escucha. Si tenemos dos orejas y una sola lengua es para escuchar el doble de lo que decimos. La clave está en saber observar y no en sólo ver. Y de aprovechar la ocasión ya que no existe una segunda oportunidad para la primera impresión.

Durante 17 siglos después de Cristo la humanidad vio caer los objetos sin preguntarse nada. ¿Por qué caen en vez de elevarse como los pájaros? Un día Newton sentado bajo el árbol recibió el impacto de una manzana en su cabeza. Cualquiera hubiera maldecido por el impacto pero Newton era un gran observador y aprovechó la ocasión para descubrir la ley de gravedad.

Neuropastlicidad

La asociación permite relacionar hechos mediante tramas asociativas que permiten vincular, recordar y reconocer semejanzas, de forma tal que una experiencia presente sirve de estímulo para revivir en la mente una experiencia pasada.

La asociación se manifiesta en la memoria y está vinculada con las percepciones. Asociar es el proceso por el cual las experiencias pasadas son atraídas a la consciencia por medio de las experiencias presentes, donde la reanimación de una sugiere la otra y viceversa.

Esto me hace acordar, por ejemplo, dónde y porque olvidé el paraguas cuando dejó de llover.

El método de la cadena se ha convertido en una estrategia artificial para que una imagen se relacione con la otra, provocando la sinapsis entre dos neuronas antes desconectadas entre sí.

Una ruta neuronal se crea mediante asociaciones entre una imagen o foto una relación o relato y la película mental que surge de conectar las fotos con un guión.

La memoria

Reproducir, cuando se repite un material aprendido: (Ejemplo: Repetir frases famosas). Ejecutar, reiterando acciones automatizadas: (Ejemplo.: Manejar un auto)

Para poder reconocer y rememorar es necesario haber adquirido previamente conocimientos, desempeños y actitudes para reproducir, percibir, memorizar, ejecutar y formar hábitos.

Nosotros creamos el hábito y el hábito nos crea a nosotros

Ley de la semejanza

Por ejemplo una fotografía recuerda a la persona a la que pertenece (semejanza total) o recuerda a una persona que se parece (semejanza parcial).

Ley del contraste

Ley de contigüidad

Ley de lo reciente

Esta ley secundaria expresa que cuanto más frecuente sea la relación o conexión de experiencias, es más completo su recuerdo. Esta ley justifica los ejercicios y repasos y determina la efectividad del uso del aprendizaje y conviene recordar que las asociaciones permanentes no pueden establecerse sin repeticiones frecuentes.

Hay que tener muy en cuenta la curva del olvido ya que el cerebro borra en 8 horas casi todo que no sea repasado. El repaso implica la asignación de importancia a lo que ha sucedido.

Ley de la vivacidad

La presentación del material

. El maestro debe presentar las materias en forma intensa y vívida, para que despierten el interés y la atención, que impulsen a la acción. Para ello puede usar retos mentales como ¿Qué les parece?, ¿Qué opinan? Y también los acertijos.

El aprendizaje exige orientar al alumno a formar asociaciones útiles y eficaces, reforzarlas para que queden en forma permanente y dar vivacidad y contigüidad a las experiencias.

No hay avance posible en el aprendizaje sin la participación de nuevas experiencias, sin la modificación de las antiguas y la relación de éstas con las nuevas experiencias. Es decir que la educación debe dar la posibilidad de aprender, reaprender y desaprender. Las asociaciones significativas que desarrollan la memoria lógica deben ser consideradas en todo su valor.

El test de la máquina en acción

Infobae.com presenció una demostración de utilización de la memoria al cien por ciento. La lección que se quería brindar es que es posible optimizar el rendimiento del cerebro con metodología y gimnasia mental. El instructor luego de un breve discurso propuso una simple actividad: decir números del 00 al 99 sin repetir ninguno.

Los oyentes comienzan a lanzar sus ocurrencias. Las cifras se distribuyen de izquierda a derecha, a lo largo de un pizarrón de diez casillas de largo por diez de alto. Completada la tercera hilera, empiezan a sucederse los fallos: números repetidos, respuestas lentas.

Una vez terminada la grilla, el instructor tapa la pizarra con una pantalla y propone a cada oyente replicar exactamente los números, por supuesto, en orden. Las respuestas tienen entre 2% y 10% de aciertos. Lo esperable es que se llegue a 10% de aciertos, explicó a Infobae.com, el Dr. Horacio Krell director fundador del Instituto Ilvem, quien luego del ejercicio hace una impecable demostración: sin equivocarse repite los 100 números en alta velocidad.

Como detectar un problema

La memoria es un capital, uno obtiene lo que quiere de ella.

Para darse cuenta si la memoria está funcionando bien o mal sólo hace falta observar cómo le está yendo a cada persona en la vida en los proyectos que tien en marcha. Si los planes no se están cumpliendo, no se está usando con inteligencia la memoria, que es un archivo de todo lo que está pasando en la vida, tanto de experiencias como de sentimientos.

Para saber bien funciona la memoria, primero hay que tener una expectativa: si no sé lo que quiero de mi memoria, tampoco sé si me va bien o me va mal. Por eso, para saber si mi memoria esté bien o mal, lo mejor es testearla, propuso el experto.

Lo que no se mide no se puede mejorar

Un práctico test es el mencionado anteriormente: de la grilla de 100 números colocados en forma aleatoria, ver cuántos pueden recordarse. Un rendimiento esperable es que al menos se recuerden diez. El mejor test es el rendimiento de la memoria. Sabemos que la lectura es el mejor entrenamiento. Si puedo leer un libro y recordarlo, tengo presentes mis temas principales y tengo buen rendimiento laboral, esto indica que mi memoria me está ayudando, dijo Krell.

Para el experto, la memoria no se puede medir como buena o mala en sí misma, porque Funes El Memorioso (el célebre cuento de Borges), tenía una memoria extraordinaria pero de tipo mecánica, tenía muchos datos pero no los podía jerarquizar. La buena memoria tiene que ver con la jerarquía: no con recordar cualquier cosa, sino lo que se necesita. Por eso es importante la curva del olvido, que sirve para borrar lo que no sirve conservar en el cerebro.

Si todos tuviésemos la memoria de Borges terminaríamos suicidándonos

Lo importante, entonces, es que tanto el sistema de memoria como la curva del olvido funcionen de manera correcta. En el testeo de la memoria es importante saber cómo andamos en la memorización de los asuntos importantes de la vida.

Otra prueba de memoria en forma abstracta puede ser leer una página, tomarse el tiempo y luego medir el grado de conceptos que hemos retenido. El tiempo es fundamental: porque no es lo mismo una persona que lee una página a 50 palabras por minuto que quien la lee a 500.

En casa, podemos leer un texto y ver qué nos acordamos.

Al ciento por ciento

Yo prefiero ser anormal estadísticamente y estar cerca del 100% de rendimiento intelectual.

La toma de conciencia es someterse a examen para ver si la memoria funciona bien o mal. Ahí advertirá que no tiene que compararse sino con los niveles de excelencia. Esa energía genera la tensión creativa que va a producir un cambio. Y hay posibilidades de mejorar la memoria.

La mayor parte de las personas no tiene ningún método para memorizar, lo que las hace incurrir en el defecto más común que es utilizar la fuerza bruta y no las claves del procesamiento.

El método propuesto por Ilvem es AIDA (atención, interés, deseo y acción). Tiene que ver con utilizar todo el cerebro, con una metodología intelectual completa. Entrenar la memoria y no la lectura veloz no sirve porque no llegaremos a tiempo para el día del examen. De acuerdo con Krell, los eslabones comienzan por la recepción, prosiguen por el procesamiento, luego continúan con la expresión y por último con la forma de aplicación práctica de la memoria.

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le transfirió su poder creador. Al animal lo hizo completo pero al hombre lo trajo al mundo a medio hacer, para que el mismo sea el encargado de construir su propio destino.

La educación es la que debe ocuparse de sacar de adentro el potencial que traemos al nacer. Así como no es posible enviar un soldado a la batalla sin enseñarle a usar el arma, del mismo modo hay que enseñarles a los niños a usar su principal herramienta que es su cerebro.

Cuando vemos en alguien un rendimiento excepcional, no se trata de que sea una máquina sino de que ha descubierto su genio interior, lo que genera su empowerment o poder interior, y que domina los mejores métodos que son su software ganador. La educación es la industria pesada de una nación porque crea los ciudadanos del futuro.