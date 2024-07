Dr. Horacio Krell*

El significado de la frase «errar es humano» es claro: equivocarse es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para repetir los mismos errores, sino una oportunidad para aprender de la experiencia.

Thomas Edison, por ejemplo, agradeció sus mil errores antes de inventar la lámpara eléctrica, pues cada uno de ellos lo acercó más a su éxito.

El valor del error

El error no es algo negativo que deba evitarse a toda costa. Al contrario, puede atraer soluciones innovadoras. El informe «To Err Is Human» del Instituto de Medicina, publicado en 1999, marcó un hito en el sistema de salud de los EE. UU. Este informe destacó la importancia de la seguridad del paciente y promovió la investigación en la atención médica. Desde entonces, se han desarrollado y adoptado intervenciones efectivas para reducir infecciones hospitalarias y mejorar la seguridad de los medicamentos. A pesar de estos avances, la frecuencia de daños evitables sigue siendo alta. Con la creciente disponibilidad de datos electrónicos e inteligencia artificial, es esencial invertir en métodos para medir y predecir el riesgo de daño al paciente, lo que podría llevar a una gran mejora en la seguridad.

La búsqueda de certezas

¿Por qué el conocimiento debería comenzar con certezas? René Descartes buscaba una base indudable para construir su filosofía, pero la historia ha demostrado que ninguna certeza es eterna. El pragmatismo, en cambio, acepta el error como parte de la actividad humana: toda acción está sujeta a errores. Es razonable reducir la probabilidad de error, pero es imposible eliminarlo por completo. Eliminar la posibilidad de error lleva a la parálisis por análisis excesivo.

Parálisis por exceso de análisis

La parálisis por análisis es un error común en proyectos suspendidos por una interminable fase de evaluación. En lugar de esperar a lo perfecto, debemos actuar. La acción, aunque imperfecta, atrae resultados. Si detectas que estás paralizado, frena y respira. Recuerda que nunca tendrás toda la información ni te sentirás 100% seguro. Actúa de todas formas, y avanzarás.

Ensayo y error

En lugar de esperar certezas, deberíamos avanzar con conjeturas y verdades a medias, ponerlas en práctica, observar sus efectos y ajustar nuestras creencias en consecuencia. La ciencia experimental se basa en hipótesis, experiencia y revisión, buscando aprender de la experiencia y ajustar nuestras acciones a lo que sucede en el mundo real.

Aprender de la experiencia

Todas las creencias son falibles. Nuestra tarea es averiguar de qué manera son erróneas y hacerlo lo más rápido posible. Aprender de la experiencia implica aprender de nuestros errores. Sin error, no hay aprendizaje. Las teorías científicas cambian frecuentemente porque se ajustan a la nueva información obtenida de la experiencia.

Evitar el error

Evitar el error puede prevenir el contacto con experiencias valiosas. Quien evita situaciones sociales no aprende a superar el rechazo. El que no arriesga no pierde, pero tampoco puede ganar. Errar es humano, pero no aprender de nuestros errores es perjudicial. Podemos aprender a equivocarnos inteligentemente mediante métodos efectivos.

Cambiar de mentalidad

Nuestras mentes producen tanto falsedades como verdades. Aquel que teme al error evita el combate, pero no es así como se consiguen las victorias. Nuestros errores no deben ser vistos con solemnidad. En un mundo donde el error es inevitable, una cierta ligereza es más saludable que la ansiedad excesiva.

Decálogo de beneficios del error

Fijar metas razonables para evitar errores groseros. No temer equivocarse, sino concentrarse en lo que se hace. No compararse con otros, sino generar ideas propias. Los errores indican que aún hay algo por aprender. Ser valiente y reconocer públicamente las fallas. Pensar en la meta, no en los posibles errores. A largo plazo, los errores son los mejores maestros. No castigarse, sino aprender. No culpar a los demás, encontrar la propia responsabilidad. Agradecer a los errores, los éxitos llegarán gracias a ellos.

Conclusión

Errar es humano, y fracasar y equivocarse no son excusas para no volver a intentar. Un curso acelerado para aprender a tratar con el error implica tener un objetivo claro, trazar un plan, controlar su ejecución, y ser creativo y flexible para ajustar el plan cuando algo falla. Aprender del error es esencial para el crecimiento y el éxito.