por Dr. Horacio Krell*

El razonamiento es pensamiento pero no todo pensamiento es razonamiento. Un pensamiento puede trabar a la razón con etiquetas condicionantes. Son previas a su confrontación con la realidad, pero no se doblegan ante ninguna prueba e impiden cambiar ante a la evidencia.

Las llamadas “Mis ideas” no suelen ser propias, sino mensajes inculcados por la propaganda y adoptadas masivamente. Las ideologías son creencias peligrosas generadas por un gobierno.

El trabajo propio es la militancia para llevar la ideología a la cima y, desde allí, bajarla a la realidad para uniformarla y homogeneizarla. Y como la realidad se resiste a ser uniformada, la discordia es inevitable. La dupla amigo-enemigo es la esencia de la política.

Querer homogeneizar la realidad provocó guerras mundiales y el intento de imponer una ideología a las naciones vecinas proyecta sus efectos hasta nuestros días. La necedad logró que la guerrilla se armara cuando la Argentina tenía los obreros mejor pagos de América Latina.

Todo fue barranca abajo: el nivel de vida, la cultura y la inteligencia. Todo vale para la gilada. Las cúpulas suelen estar alentadas por otras motivaciones, diferentes a las ideológicas.

Tenemos dos modelos mentales

Uno opera rápida y automáticamente, con poco o ningún esfuerzo y responde con la información archivada en la memoria. El otro, más racional, se ocupa de lo complejo. El sistema 1 se activa en piloto automático y rastrea la información adecuada a la situación. Basado en la ley del menor esfuerzo, ejecuta la acción menos exigente.

El Sistema 2 actúa cuando no responde el Sistema1. Las fallas se dan por decisiones apresuradas, errores frecuentes, opiniones sesgadas, juicios subjetivos y respuestas intuitivas.

El bate y la pelota cuestan U$S 1.10. El bate cuesta 1 dólar más que la pelota ¿Cuánto vale la pelota? 10¢ se presenta como una intuición rígida, rápida, potente y atractiva, pero incorrecta. El sistema 2 plantea una ecuación, la forma lenta y fatigosa de pensar. El test muestra cómo la intuición regida por el determinismo mental puede ser errónea, aunque parezca poderosa.

El Sistema 2 posterga las sugerencias del sistema 1. Al invertir en esfuerzo cognitivo resuelve problemas complejos. Conviene analizar la racionalidad a través de los errores que pasan de un modo irresistible, aun en seres psicológicamente sanos en ciertas circunstancias.

El efecto Halo atribuye características excesivamente positivas o negativas basado en pistas parciales o atractivas, lo cual explica por qué se ama irracionalmente a las estrellas de cine, o por qué convertimos a Steve Jobs en una especie de santo laico.

La ilusión de validez afecta a los expertos en entornos difícilmente predecibles, provocando un exceso de confianza en predicciones infundadas, lo que pone en duda su eficacia.

El Sistema 1 está preparado para creer no para dudar y salta a conclusiones precipitadas. Así surge el fanatismo, se cae en grandes estafas y en la seguridad dogmática que se sustenta en la ignorancia o en evidencia insuficiente. Por eso el escepticismo del Sistema 2 sigue siendo impopular, aunque la racionalidad sea la capacidad para amonestar a la parte más vaga del pensamiento y capaz de develar o domar, los sesgos cognitivos naturales. Desde esta perspectiva, una persona “racional” es capaz de examinar sus propios prejuicios y de asumir que errar es natural. Como dijo Sócrates: “Una vida sin examinar no merece ser vivida.”

Piense

“Think” es un cartel que aparece en las oficinas. Pedirle a alguien que piense es imposible porque para pensar hace falta advertir un problema. Si no se resuelven situaciones complejas sin pensar, porque la memoria lo conecta con el pasado y un problema –por definición- es algo nuevo.

Einstein lo vio claro cuando dijo: no se puede resolver un problema con el mismo modelo que se usó para crearlo. Al resolverlo de memoria se experimentará un fracaso. Sherlock Holmes lo expresó así: Escucha Watson, es la voz del problema que reclama su solución. Para Víctor Hugo las ideas dirigen y arrastran al mundo. Hay buenas y malas ideas.

Un señor cansado de su trabajo, se retiró. Tenía un propósito: “inventar un producto que obligara a los hombres a comprárselo toda su vida”. Así descubrió muchos rostros cortados en las calles. En su época la gente se lastimaba al afeitarse. Diseñó un objeto con cuchilla y soporte, con una visión que le daría fama y dinero, y logró crear la hojita afeitar. Sus herederos vendieron la empresa al grupo Procter and Gamble en 60.000 millones de dólares.

La creatividad nos hace crecer interiormente pero también paga.

Un hombre muy pobre rogó a Dios que lo ayudara y éste le dio una gallina que cada mañana ponía un huevo de oro. Su vida cambió, comió cada día, construyó un palacio, compró coches, contrató servidores. Pero la codicia lo obnubiló y creyó que la solución estaba dentro de la gallina, y, ni corto ni perezoso, destripó a la gallina buscando el tesoro. Pero en el interior no había más que un aparato reproductor corriente de ave. Desesperado, intentó coser la tripa despanzurrada y revivirla, pero fue imposible. Se había condenado a la pobreza y de nuevo al hambre al matar la fuente de riqueza que los dioses, genios o duendes le habían ofrecido.

La paradoja es que nosotros matamos a nuestra gallina de los huevos de oro, a la capacidad de crear. Las grandes ideas no llegan de la nada. La intuición es la forma en que la mente busca soluciones a los retos combinando los recuerdos con los nuevos estímulos que se le presentan.

La enfermedad del poder

Es intentar encajar la realidad en un molde de ideas preconcebidas. Quien adapta su acción a la realidad es un pragmático y se lo mira con desconfianza, como un oportunista y no como que tiene la inteligencia y el valor para buscar la mejor senda.

A la ideología se la toma o se lo deja, aunque sea contradictoria. Así se puede estar contra la represión en Chile y a favor en Venezuela.

La comparación está prohibida. Así explica por qué un gobierno con 50 años en el poder no es una dictadura. Y no precisan explicarlo porque todos tienen miedo de preguntar, a pesar de las torturas que durante décadas se produjeron en Cuba.

No se exige coherencia. El combo ideológico no la necesita. La lógica desaparece.

Ya no se razona. Sólo se etiqueta. Términos como “neoliberal” se repiten hasta que parezcan malos. En ese contexto, lleva a muchos a defenderse con: “No soy…”.

Una persona es más inteligente cuantos más aspectos sepa distinguir dentro de un asunto, las discusiones actuales son la negación de la inteligencia. La sutileza del debate ha desaparecido.

Cada vez hay más docentes que adoctrinan y menos los que demandan estudiar y analizar las fuentes. Quienes impugnaban al enciclopedismo hoy exigen repetir un eslogan. Es el problema a resolver y nadie explica cómo revertir esta parálisis del pensamiento mientras la inteligencia agoniza. La ignorancia es la noche de los pueblos, pero una noche triste y sin estrellas.

El falso recuerdo

Un pecado que facilita la ideología es fabricar falsas memorias sobre eventos que no ocurrieron e incluyen fantasías o inferencias que contradicen la misma experiencia.

El falso recuerdo surge de una información externa o por el mal funcionamiento de la memoria.

No hay memoria en un estado puro ni recuperable de manera fiel. No funciona como una cámara que graba un hecho y lo reproduce. Es fácil que una persona pueda ser influenciada para alterar la estructura y contenidos de los recuerdos y, en consecuencia, de su comportamiento.

Cada vez que se recuerda hay una reconstrucción. Un hecho ocurrido en el pasado (la verdad histórica) difiere del recuerdo (la verdad narrada). Suele suceder que los muertos se pueden convertir en modelos absolutos de admiración y amor o, por el contrario, de repudio absoluto.

Son fruto de las emociones. La represión muestra como los hechos, sensaciones o ideas desagradables, se excluyen de la conciencia o son distorsionados para que los pueda aceptar.

Para eso usan el “lawfare” compuesto por “law” (ley) y “warfare” (expedición bélica), para perseguir a los adversarios políticos. Los corruptos gritan ¡Lawfare! para ser impunes y nombran “jueces” que afirman que las causas contra ellos no son más que inventos.

Programar resultados de excelencia

La PNL (programación neurolingüística) enseña a copiar el original. Programación es organizar y repetir conductas exitosas. Neuro es la percepción sensorial que genera estados de tristeza o alegría. El cerebro las automatiza y las programa en patrones para no tener que pensar en todo lo que hace. Lingüística se refiere a su manifestación en lenguaje verbal o no verbal. Programación es la forma en que cada uno encadena las etapas.

El cerebro al nacer es una página blanco que se programa con la educación y la experiencia

El error es crear hábitos y repetir respuestas aun en situaciones dónde no conviene. Por eso el dicho: nada fracasa tanto como el éxito o ¿por qué cambiar si me va bien? Cambiar porque la competencia aplica el benchmarking y se compara con los mejores y la PNL para imitarnos.

El antídoto es la destrucción creativa, destruirse uno mismo antes que lo haga un competidor.

Curso de PNL 3 minutos

El primer paso es tener in mente el objetivo. El segundo trazar el plan y controlar su ejecución por si se aleja del objetivo. El tercero es tener creatividad y flexibilidad para variar el plan cuando la realidad nos muestra que algo falla.

Para tener una mente productiva debes ser rígido para repetir tus conductas exitosas y flexible para adaptarte a los nuevos tiempos donde impera la aceleración vertiginosa de los cambios.

Las trampas mentales

Son prejuicios, hábitos, emociones, que impactan al cerebro sin que los advierta. Somos pésimos para calcular probabilidades. El cerebro busca y cree encontrar, patrones y conspiraciones inexistentes y atribuirles un significado divino o cósmico, así como afirmar coincidencias que no son tales y encuentran relaciones donde hay sólo casualidad.

Muestra de ello es la importancia que se atribuye a la oración y la plegaria por la salud y creer que hay relación de causa y efecto entre rituales y resultados que son de naturaleza aleatoria.

La trampa originaria

El sistema nervioso posee capas superpuestas. El tronco cerebral controla los instintos y no aprende de la experiencia. Los mamíferos al procrear por parto aportaron la capa emocional. El cerebro racional, derivó del lenguaje y se instaló en la corteza.

El cerebro resultó de la evolución, no fue hecho para el hombre. No es preciso como la mano, que sustituyó a la garra del animal. El animal nace perfecto, el niño débil. Su cerebro es una página en blanco a completar. La trampa mental es no saber armonizar las 3 áreas en conflicto.

La trampa cultural

El hemisferio izquierdo alojó la razón y la palabra, el derecho las emociones. Ambos se unen por un cable de fibras nerviosas que los conecta. La educación se concentra en la fragmentación intelectual. Para Pascal “el corazón tiene razones que la razón no entiende”. Mientras que la emoción te lleva a actuar, la razón te lleva a las conclusiones.

La trampa biológica

La entropía es una fuerza para sobrevivir que lleva a conservar la energía. Precisamos descansar, mirar una película, leer un libro.

Ponernos en piloto automático, para no gastarla. El menor esfuerzo (entropía) y buscar lo nuevo (creatividad) chocan. La trampa es que la entropía se impone al descubrir, aunque nos sintamos tan bien cuando aparece.4. La trampa educativa. Existe un costo alto para crear. Lleva esfuerzo y energía, va contra la corriente y necesita aprendizaje. La creatividad es la actividad mental a través de la cual una revelación produce algo valioso. La creatividad sucede en la cabeza en interacción con el contexto, es un producto social más que individual. La trampa es la traba de la rutina.

La trampa de la memoria

Hay algo ya muerto en las respuestas y al niño se le enseña a no pensar o que pensar es responder. Por es cuando es adulto, le cuesta tanto imaginar.

El pensamiento reproductivo, repite lo que ocurrió. El cerebro selecciona el enfoque más prometedor entre las experiencias pasadas y excluye otras. Trabaja según patrones que simplifican, automatizando las respuestas, para repetir lo típico. El pensamiento creativo piensa productivamente. Se pregunta cuántas formas distintas hay en lugar de buscar soluciones en la memoria. La trampa de tener todas las respuestas es que no caerá de tu cerebro una sola idea.

La trampa de la fuerza bruta

Para Nietzche “los métodos son la mayor riqueza del hombre”. La fuerza bruta conduce al burn out o cerebro quemado. En materia creativa la mezcla de conceptos o conceptual blending, se usa para desinhibir el pensamiento y dar forma a las ideas. Todo se mezcla con todo y todo se puede combinar. Son como cubitos de hielo en cubeteras separadas. Cuando a una gota de agua se le agrega otra, forman una sola gota de agua, pero más grande. Cuando a un concepto se agrega otro, puede surgir uno nuevo.

Las fallas crean ideologías

Saber decidir evita la parálisis por exceso de análisis. Esta virtud se debilita por la arrogancia, por el desconocimiento de métodos y por la falta de incentivos.

La percepción nos hace creer que es el sol el que se mueve y no la tierra. El pensamiento natural salta a la acción. Eso está bien para decisiones simples, como elegir la corbata para el traje, pero en asuntos serios o aprendemos a plantear el problema o resolvemos el problema equivocado.

Se aprecia más al intuitivo porque no tiene que justificar, juzga a la gente por su cara. El mundo es resultadista pero también se pierde jugando bien. La clave es separar decisiones y resultados.

La escuela y la empresa castigan el error, premian poco al que acierta y no castigan al que provoca daños por no decidir. Incentivan a no hacer y el miedo a fracasar inhibe. El que no hace no se equivoca pero tampoco aprende. El deseo nubla la razón, llegar al consenso es muy lento y en grupos adiestrados mejora la decisión. La sociedad de consumo ofrece un radar para imitar a ricos y famosos. Para decidir mejor hay que contar con la brújula interior para conocerse a sí mismo, sin esa virtud no se puede decidir con inteligencia.

La materia prima esencial del cerebro es la materia gris, pero no crece como la lechuga. Se puede crecer sin desarrollar totalmente su capacidad. La materia gris sólo florece con la educación. La educación es la industria pesada si fabrica ciudadanos que puedan pensar por sí mismos, sin estar bloqueados ni dominados por las ideologías sino manteniendo integrados el pensamiento, la razón y la acción.