por Jason Aten – INC

Puede que el trabajo híbrido y remoto esté aquí para quedarse, pero no te pierdas esta ventaja que se pasa por alto de volver a la oficina y unir a la gente.

El CEO de Google, Sundar Pichai, ha publicado esta mañana un post en su blog para destacar la publicación del informe de impacto económico de la compañía. El informe detalla cosas como el número de puestos de trabajo que Google ha creado, así como el efecto que tiene en las pequeñas empresas a través de herramientas como Google Ads.

Por ejemplo, Pichai afirma que Google aportó «617.000 millones de dólares en actividad económica para millones de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, creadores, desarrolladores y editores estadounidenses el año pasado. Además, la economía de aplicaciones de Android ayudó a crear casi dos millones de puestos de trabajo el año pasado, y el ecosistema creativo de YouTube apoyó 394.000 puestos de trabajo en 2020.»

Números como estos pueden ser difíciles de entender. ¿Qué significa proporcionar «actividad económica»? ¿Cómo se cuenta eso?

No estoy discutiendo que Google no contribuya al éxito de las pequeñas empresas: es quizá la herramienta más eficaz para llegar a sus clientes que se haya creado jamás. Sólo estoy sugiriendo que a las empresas les gusta publicar grandes cifras como ésta, aunque no siempre esté claro cómo han hecho los cálculos.

Sin embargo, hay una cifra en el informe que está muy clara. Pichai dice que Google está gastando 9.500 millones de dólares en oficinas y centros de datos este año.

No sólo es dinero real, sino que también es un poco extraño. Con el actual impulso del trabajo remoto e híbrido en las grandes empresas tecnológicas como Google, ¿por qué invertir tanto dinero en edificios en los que no se espera que la gente se presente a trabajar?

Pichai lo admitió en su blog:

«Puede parecer contradictorio aumentar nuestra inversión en oficinas físicas incluso cuando adoptamos una mayor flexibilidad en nuestra forma de trabajar. Sin embargo, creemos que es más importante que nunca invertir en nuestros campus y que al hacerlo conseguiremos mejores productos, una mayor calidad de vida para nuestros empleados y comunidades más fuertes».

Resulta que hay dos razones. La primera es obvia: si quieres que la gente venga a la oficina, dales un lugar en el que quieran trabajar. Depende de ti hacer que trabajar en la oficina sea mejor que no trabajar en la oficina. Como dijo Pichai, invertir en el lugar donde trabaja tu equipo mejora su «calidad de vida». Para ello, Google dice que está invirtiendo tanto en las oficinas nuevas como en las actuales.

La segunda razón puede ser menos obvia al principio, pero resulta ser la mejor razón que he oído para volver a la oficina. «Las oficinas y los centros de datos de Google son anclas vitales para nuestras comunidades locales y nos ayudan a contribuir a sus economías», escribió Pichai.

Mira, estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la gente debe tener la flexibilidad de trabajar según las necesidades de su puesto y sus circunstancias personales. En todo caso, los dos últimos años han demostrado que muchos de los trabajos que creíamos que debían realizarse en un edificio de oficinas, sentados en un cubículo, simplemente no lo son.

Millones de estadounidenses han sido productivos trabajando a distancia, demostrando que no sólo es una forma viable de trabajar, sino que en muchos casos es la preferida. El hecho de que los directivos quieran que la gente vuelva a la oficina no significa que sea lo mejor para los empleados o para la empresa.

Dicho esto, hay muchos argumentos razonables para volver a reunir a la gente al menos durante una parte de la semana laboral. Las reuniones por vídeo, como todos podemos atestiguar, no sustituyen a la conexión humana real. No sólo eso: la colaboración y la comunicación se producen de forma diferente cuando se está cara a cara sin una cámara web y una pantalla entre los dos.

Pero Pichai señala otra razón que se pasa por alto para volver a la oficina. El espacio físico que ocupa su empresa proporciona un «ancla vital» a su comunidad local. Crea una conexión que no existe con un equipo distribuido que trabaja en diferentes lugares.

Además, cuando sus empleados acuden a la oficina, contribuyen a las comunidades donde trabajan. Toman el transporte público, se detienen a tomar un café, almuerzan en restaurantes o hacen algunos recados antes de volver a casa.

Todas esas cosas añaden valor a la comunidad y a las empresas que le rodean. Puede que sea más difícil de contar, pero eso no significa que no sea real o importante. De hecho, puede ser una de las mejores razones que he oído para reunir a la gente.