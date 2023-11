por Horacio Krell*

A menudo, cuando se presenta a una persona un objetivo alcanzable en otros lugares, la respuesta suele ser un desalentador Aquí no se puede. Sin embargo, el contexto y la educación recibida pueden ser los obstáculos u oportunidades para alcanzar las metas.

La Brecha Financiera: Desafiando la Ley del 10/90

La ley financiera básica que postula que el 10% de la población posee el 90% del dinero a menudo desencadena la respuesta automática de «aquí no se puede» al sugerir unirse a ese exclusivo club. Esta actitud refleja la influencia de la educación formal y la cultura familiar, que guían a las personas hacia empleos seguros sin fomentar la independencia financiera.

Desafiando Categorías: De empleado a inversionista

El cambio de categoría de empleado a autoempleado o dueño de una pequeña empresa a inversionista, depende en gran medida de la actitud y la educación. La gestión inteligente de los impuestos se convierte en un pilar fundamental en este proceso de transición.

Cultivando la creatividad: Innovar como forma de vida

La Importancia de la Creatividad y la Innovación. La creatividad innovadora no es un don natural, sino una habilidad que debe ser cultivada. La educación debe aspirar a formar individuos capaces de observar oportunidades inagotables en la realidad que les rodea.

La escala de necesidades

El psicólogo Maslow representó las necesidades humanas en una pirámide. En la base están las de comer y dormir, siguen las de seguridad, futuro, los lazos sociales, el deseo de reconocimiento y las de autorrealización y trascendencia.

La necesidad es la madre del invento que permite escalar la pirámide. Pero para tener el corazón contento hay que tener la panza llena.

La creatividad innovadora se alcanza al tomar conciencia de la misión, esto permite actuar desde un propósito vital interno, sentir que se contribuye con un valor esencial y con un servicio útil para los demás. Creación e innovación asociadas son productoras de valor (y alejan el «Aquí no se puede»)

Aprendiendo de los errores: El camino hacia el éxito

Un bebé aprende a los golpes. Así estamos diseñados para aprender. Lamentablemente, el sistema educativo castiga los errores en lugar de enseñar a aprovecharlos. Pero el ser humano se olvida rápidamente de sus respuestas correctas y recuerda sus errores.

La gente internaliza que está mal cometer errores y por eso tiene la necesidad de tener la razón. Y no entienden el beneficio de cometer errores y corregirlos.

Entonces se cultiva el temor a equivocarse, el terror al error.

A lo largo de la historia, grandes innovadores como Thomas Alva Edison han demostrado que el aprendizaje y el éxito van de la mano de la perseverancia de aprender de los errores. Edison, considerado el más grande inventor de todos los tiempos, no vio sus intentos como fracasos, sino como valiosas lecciones que lo acercaron al éxito.

Al inventar la lámpara eléctrica luego de múltiples ensayos dijo:»No he fracasado. He encontrado 10,000 formas que no funcionan.»

Edison, a pesar de las dificultades en la escuela, abrazó la idea de que cometer errores no es algo negativo, sino una oportunidad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Decía que el que renuncia a un proyecto a veces no advierte lo cerca que estaba de alcanzar el éxito.

Desafiando paradigmas financieros: Más allá de la crisis

La derogación del patrón oro en 1971, decretada por Richard Nixon, marcó un cambio significativo en la percepción del dinero. Esto permitió a los gobiernos crear moneda sin ningún respaldo. Comprender la relación entre los gastos creados por el gobierno, la inflación, y los impuestos se vuelve esencial para los que buscan una perspectiva financiera más sólida.

Los gobiernos populistas afirman que ante cada necesidad nace un derecho sin observar de dónde obtendrán los recursos, entonces emiten y generan inflación.Mientras tanto, los políticos no dejan de imprimir y hablan de crecimiento, una palabra que hace palpitar los corazones y de brotes verdes para estimularnos. Lo que te puede salvar es aprender a jugar de otra forma, tomar como maestros a los ricos y jugar como ellos.

Factores que Amplían la brecha entre ricos y pobres

La globalización, la tecnología, la financialización y la cleptocracia son factores que contribuyen a la creciente brecha entre ricos y pobres. Comprender estos elementos permite tomar decisiones financieras más informadas y estratégicas.La globalización permite mudar las empresas a los países con menores salarios, la tecnología permite crear robots que cuestan menos que el trabajo humano, la financialización hace crecer la influencia política de las instituciones financieras que inventan instrumentos que alimentan sueños ficticios, la cleptocracia de los gobernantes que hacen negocios para ellos mismos.

Actitudes divergentes: Consumidores, ricos y política

Una paradoja evidente se presenta en la actitud hacia los impuestos. Mientras los consumidores, en su mayoría, ven los impuestos como una carga, los ricos adoptan una perspectiva diferente. La prueba está en la identificación de muchos ciudadanos con figuras como Barack Obama, quien afirmó pagar un 30% de impuestos.

Esta conexión emocional (es como yo) destaca la brecha entre las percepciones y actitudes hacia los impuestos. Los impuestos son parte integrante del precio de todo lo que se compra, mientras que las clases D e I deducen todo lo que compran de los impuestos a las ganancias.

Inversionistas y estímulos fiscales: Estrategias financieras

Los inversionistas, en contraste con la mayoría, eligen estratégicamente invertir donde hay estímulos fiscales. Esta actitud refleja una comprensión profunda de la dinámica financiera y demuestra que, en el juego financiero, aquellos que conocen las reglas pueden capitalizar las oportunidades que ofrecen los incentivos gubernamentales.«El dinero es como el alcohol, al principio hace sentir bien, pero luego emborracha y lleva a actitudes malignas»

Reflejo de la experiencia de los ricos en la gestión de dinero y en aprovechar las crisis financieras en beneficio propio.

Aprovechando la crisis: Estrategias de los ricos

Los ricos, conscientes de que los gobiernos emiten dinero para cubrir gastos y generan inflación, adoptan estrategias inteligentes. En el pasado, las tasas de interés permitían a los inversores obtener rendimientos sustanciales, pero en la actualidad, con tasas cercanas a cero, la dinámica ha cambiado.

La sabiduría del mono y el juego de inversiones

La anécdota del mono que superó a los expertos en inversiones ilustra cómo la simplicidad y la estrategia a menudo superan a la complejidad. Este relato resalta la importancia de la capacidad de identificar oportunidades en entornos financieros impredecibles. El mono debía tirar dardos a carteles de las inversiones y el concurso lo ganó el mono. Si un mono pudo vencerlos, tú también puedes hacerlo.

Cuando las personas de las clases A y E preguntan qué puedo hacer con mi dinero siempre hay un vivo que les propone: dámelo a mí que te lo administro y casi siempre la relación termina mal. El peligro es pedirles consejos a los vendedores porque ellos siempre tienen un gran negocio porque vender es su actividad.

El poder de la educación financiera: Herramienta para el cambio

La historia del «Millonario de la Puerta de al Lado» revela las prácticas financieras del siglo pasado, cuando las tasas de interés dejaban un 15% anual. Hoy, con tasas cercanas a cero, la comprensión de las estrategias utilizadas por los ricos para adaptarse se vuelve crucial. La educación financiera se erige como la herramienta fundamental para cambiar no solo la percepción de los impuestos, sino también la realidad financiera personal.

El millonario de la puerta de al lado no necesitaba saber nada sobre finanzas. En 2008 el mundo estuvo a punto de colapsar y hombres con fortunas como esa se salvaron por una emisión descontrolada de los gobiernos para capear la crisis. Hoy el mundo está en serios problemas.

Las creaciones de la industria financiera como los derivados son consideradas como armas de destrucción masiva. Como lo fueron las hipotecas subprime bendecidas como prime por la industria y que llevaron a los pobres a tomar hipotecas sobre las casas que compraban que luego no pudieron pagar en nombre del gran sueño americano. El jugo de naranja es un derivado de la naranja y el concentrado es una derivación del jugo de naranja. Las hipotecas son un derivado de las casas, pero bendecidas por la industria financiera las tomaron gente pobre que no las pudo pagar cuando crecieron las tasas.

¿Te consideras inteligente o estúpido?

Todos somos estúpidos en algunos temas, esto es ser lentos mentalmente o tomadores de decisiones erróneas. Para evitar las consecuencias hay que asesorarse con expertos. La persona más inteligente es la que se asesora con gente más inteligente que él. En materia de impuestos los que más pagan son los que consumen ya sean empleados o autoempleados.

En cambio los que producen aprovechan los estímulos fiscales. Lo más importante es elegir la categoría en la que uno quiere vivir. Los inversionistas eligen actividades que el gobierno estimula porque no las puede hacer.

Cambiar es cuestión de educación e inteligencia

La mayoría está presa en el cuadrante E, está educada para ser empleada. Para cambiar de cuadrante se precisa inteligencia espiritual, creer que uno puede, inteligencia mental saber que puede aprender todo lo que sea necesario, inteligencia emocional, aprender de los errores sin echarle la culpa a nadie.

La más importante es la inteligencia física, es la capacidad de llevar exitosamente a la práctica las ideas que se pretenden lograr, y también de levantarse y volver a actuar cada vez que se uno se cae. “Aquí no se puede” es la expresión de la estupidez del que no sabe adecuarse al contexto que lo rodea. La buena educación es la única moneda que nunca se devalúa.