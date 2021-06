Cuando se quiere trasladar a un nuevo lugar, hay dos opciones principales para mover los artículos y son el alquiler de un camión de mudanzas y los contenedores portátiles.

¿Pero cuál es la mejor opción? Si está buscando ideas que le ayuden a saber cuál es mejor, entonces eche un vistazo a la información compartida por las mejores empresas de contenedores de mudanza asociadas a Moving Feedback.

¿Por qué elegir contenedores de mudanza?

Menos molestias: si quiere una opción de mudanza más cómoda entonces conseguir PODS o contenedores de mudanza en alquiler es genial. Los contenedores de mudanza eliminan la molestia de cargar todos los artículos en los camiones de mudanza y luego conducirlos a un nuevo hogar

Gran flexibilidad: el uso de PODS (contenedores portátiles de almacenamiento bajo demanda) durante una mudanza le permite tener más flexibilidad, ya que puede cargar y descargar los artículos de los contenedores de almacenamiento a su conveniencia. Con este método, puede mantener los contenedores en su propiedad todo el tiempo que quiera y pagar el alquiler por los días que necesite.

Sin problemas de espacio: normalmente, cuando la gente se muda a otro lugar, se encuentra con poco espacio, pero utilizando PODS, nunca se quedará corto de espacio. Podrá guardar todas sus pertenencias en estos contenedores y trasladarlas tal cual.

Una gran opción tanto para las mudanzas de corta como de larga distancia: No importa si se trata de una mudanza corta o larga, en ambos casos, conseguir contenedores de mudanza en alquiler es una opción más conveniente y adecuada.

No necesita conducir un vehículo grande: por supuesto, no todos estamos muy familiarizados con los vehículos grandes, por lo que conducir el camión de mudanzas hasta su destino es una gran molestia. También es bastante arriesgado hacerlo. Además, no hay que preocuparse por ningún tipo de avería durante el trayecto. Es un gran alivio.

No hay problemas de reabastecimiento de combustible: en el alquiler de camiones, es necesario repostar el camión para llegar a su nuevo hogar o destino, pero en este caso, no hay tales problemas. También se le cobrará el combustible que utilice durante el periodo de alquiler. Para evitar costos adicionales, deberá rellenar el depósito de combustible según el contrato.

Empaque y cargue los artículos a su conveniencia: ya no tiene que preocuparse de que sólo tiene 2 horas para embalar todas las pertenencias porque ahora tendrá tiempo suficiente para hacerlo. Los profesionales de la mudanza dejarán los contenedores en su propiedad durante el tiempo que usted desee y luego podrá embalar y cargar los artículos según su horario. No tiene que hacer nada en un instante, por lo que hay menos posibilidades de que se rompa y pueda completar el trabajo con facilidad.

Trabaja a tu ritmo: si usted está trabajando y quiere hacer las cosas a su ritmo de acuerdo a su horario, entonces de nuevo es una gran opción. Usted puede cargar los artículos en cualquier momento de la tarde o la noche siempre que lo desee.

¿Por qué debería optar por el alquiler de camiones?

Ahora que ha visto muchas ventajas de los contenedores portátiles, es el momento de saber por qué debería elegir la opción del alquiler de camiones. Compruebe en qué casos el alquiler de camiones es una buena opción:

Más barato: la opción del alquiler de camiones suele ser más económica que la de los contenedores portátiles. Aunque cada mudanza es única por lo tanto el costo también será diferente para cada mudanza. En promedio, para un tipo de mudanza, si necesita pagar entre $200 y $300 por PODS, solo tiene que gastar entre $60 y $100 si elige la opción de alquiler de camiones.

Teniendo en cuenta esta diferencia, puede decidir cuál es la mejor opción para usted. Si es flexible con su presupuesto, entonces los PODS son una gran opción, de lo contrario debería considerar el alquiler de un camión.

Puede mover vehículos grandes: Puede transportar bicicletas y motocicletas en PODS mientras que no puede mover vehículos grandes en estos. Por lo tanto, si necesita transportar un vehículo grande como su coche, debe optar por esta opción. Las opciones de remolque de coches suelen estar presentes en el alquiler de camiones.

Facilidad de estacionamiento en comparación con los PODS: los PODS pueden ser muy difíciles de estacionar, mientras que el camión puede hacerlo legalmente en cualquier lugar y cuando se quiera. Los contenedores grandes pueden ser difíciles de estacionar, sobre todo si se vive en una zona urbana.

Múltiples tamaños de camiones: puede elegir cualquier tamaño de camión según sus necesidades y sólo tiene que pagar por él. Mientras que en los contenedores, también hay disponibles diferentes tamaños.

Conclusión:

Ahora puede tener muy claro qué opción es buena para usted conociendo bien ambas opciones. Ambas tienen sus ventajas y desventajas por sí mismas. Ahora depende completamente de sus necesidades y requisitos la opción que elija para usted.

Esperamos que esta guía le ayude a tomar una decisión informada relacionada con su mudanza