por Marie Miguel* – BetterHelp.com

Tal vez te hayas cuestionado una amistad en tu vida. Tal vez comenzó sin problemas, pero con el tiempo la conexión se ha sentido cada vez más insana, o incluso tóxica.

A pesar de sentir que una amistad ya no es una adición positiva a su vida, puede ser difícil decidir si cortar o no los lazos. En este artículo, hablaremos de 4 señales que podrían indicar que ha llegado el momento de dejar la amistad.

4 señales que pueden indicar que ha llegado el momento de terminar una amistad

Según los expertos en relaciones, hay varias señales que pueden indicar que una amistad ya no es sana y que puede ser mejor separarse.

1. La amistad se siente unilateral. ¿Cuelgas el teléfono con un amigo y sientes que has pasado dos horas escuchando sus problemas y que no te ha preguntado ni una sola vez cómo estás? Si sientes que estás constantemente ahí para escuchar y apoyarles, y ellos no están correspondiendo de la misma manera, puede ser el momento de reevaluar la amistad.

2. No respetan tus límites. Establecer límites implica reconocer dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona, y son esenciales para mantener una conexión saludable. La forma en que alguien responde cuando usted hace valer sus límites puede ser muy reveladora. Si continúan presionando o violando tus límites, esto muestra que no son capaces de involucrarse en la amistad de una manera que te permita sentirte seguro- y por lo tanto, es probable que sea el momento de separarse.

3. Te encuentras con que quieres evitar interactuar con ellos. Tal vez hayas reconocido que cada vez que pasas tiempo con esta persona, te sientes increíblemente agotado, ya sea por su constante negatividad o por hablar mal de los demás. Tal vez incluso te sientas mal contigo mismo debido a los comentarios que han hecho. Si la idea de pasar tiempo o hablar con ellos provoca ansiedad, temor o evasión, esto puede ser una señal de que la amistad ya no funciona.

4. Te están añadiendo más estrés y negatividad a tu vida que otra cosa. Cuando piensas en esta persona, ¿crees que está contribuyendo positivamente a tu vida? ¿O no está añadiendo más que estrés y energía negativa? Si sientes que la amistad es una fuente de presión y ansiedad en lugar de un espacio de apoyo y crecimiento mutuo, es algo a lo que debes prestar atención.

Buscar más apoyo

Si sigues teniendo problemas para navegar por una determinada amistad en tu vida, o estás procesando emociones difíciles en torno a la finalización de una amistad, podrías beneficiarte de ponerte en contacto con un profesional de la salud mental. Ellos pueden ofrecerte un espacio seguro para explorar las emociones que estás experimentando y determinar cómo seguir adelante. Sepa que no está solo; las amistades pueden ser difíciles de manejar y hay ayuda y apoyo disponibles

* Marie Miguel lleva casi una década escribiendo e investigando sobre diversos temas relacionados con la salud. Actualmente, contribuye a la expansión y el crecimiento de un recurso gratuito de salud mental en línea con BetterHelp.com. Con su interés y dedicación a abordar los estigmas asociados a la salud mental, sigue centrándose específicamente en temas relacionados con la ansiedad y la depresión