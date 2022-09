por Tom Foster – INC

Si crees que una recesión no es un buen momento para contratar, tienes que despertar. Házle caso a Reid Hoffman, que puso en marcha LinkedIn durante la quiebra de las puntocom y la hizo crecer durante la crisis de 2008.

Hoffman sabe algunas cosas sobre la contratación. Además de haber creado una de las herramientas más potentes de Internet para los creadores y los buscadores de empleo, el cofundador y ex director general de LinkedIn tiene una visión dominante del mercado laboral desde su posición actual como socio de la poderosa empresa de capital riesgo Greylock, así como desde sus numerosas entrevistas con empresarios para su podcast, Masters of Scale.

Mientras se prepara para la cumbre inaugural de Masters of Scale, que se celebrará del 18 al 20 de octubre en San Francisco y en línea, se tomó el tiempo para hablar de la contratación en medio de la volatilidad económica, el cambio tecnológico y la rápida evolución del lugar de trabajo. Ahora, cuando la pandemia reconfigura los mercados y se avecina otra recesión, Hoffman, galardonado con el premio Inc. 5000 de 2011, vuelve a Inc. con consejos para encontrar y retener a los mejores talentos.

¿Cómo cambiará la contratación en el próximo año?

Durante los periodos de volatilidad, muchas empresas se equivocan al jugar a la defensiva en lugar de ir al ataque cuando se trata de contratar. Pero si tiene el capital y los ingresos, ahora es el momento de contratar, porque otros no lo están haciendo. Eso le situará en una posición realmente fuerte dentro de dos a cinco años.

¿La próxima década?

La gente querrá volver a la oficina cuando se dé cuenta de que está perdiendo oportunidades de ser creativo con los demás, de crear capital social y confianza, y de estar mejor posicionado para los ascensos. Pero también hemos estado a distancia durante más de dos años. Eso va a tener un efecto duradero en los patrones de contratación. Si la mejor persona para un proyecto o equipo vive en otra ciudad, los directivos se comprometerán a hacerla venir a la sede durante una semana cada seis semanas, o algo así. Los directivos con éxito aprenderán a identificar qué tipo de personas encajan bien en esta estructura híbrida, y a recibir la formación continua adecuada para dirigirlas y retenerlas.

¿Dónde pueden influir los empresarios?

¿Cómo se fomenta la cultura de oficina en un entorno virtual? ¿Cómo crear mejores espacios de colaboración? Hay toda una pila de cosas de procesos de trabajo híbridos que, o bien no se han creado para el futuro híbrido, o bien acaban de surgir. Herramientas como Coda, por ejemplo, se adaptan a tu proceso en lugar de que tú te adaptes al suyo, pero creo que todavía estamos en la primera entrada de la construcción de todo eso. La tecnología no se construye en uno o dos años. Se construye en cinco o diez.

¿Y las empresas no tecnológicas?

Todas las empresas necesitan una estrategia digital, incluso, por ejemplo, la fabricación de acero. Su fundición puede tener el mismo aspecto que hace 40 años, pero ¿qué pasa con el mercado? ¿Su cadena de suministro? ¿Su canal logístico? Tienes que contratar con el objetivo de avanzar en tu evolución tecnológica.