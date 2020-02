15 años de YouTube, 15 consejos para sacarle jugo

Compartir Facebook

Un día como hoy, pero en 2005, los fundadores de YouTube Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, registraron el dominio.

El 14 de febrero es conocido en todo el mundo por ser el día de San Valentín y, mientras las personas con pareja reservan cenas y compran flores, los que no la tienen intentan pasar desapercibidos y no darle importancia a la fecha. Lo que muchos no saben es que, además del día de los enamorados, el 14 de febrero es una fecha clave también para YouTube y todos los amantes de esta plataforma.

Un día como hoy hace quince años, Steve Chen, Chad Hurley y Jawad Karim registraban el dominio de lo que se convertiría en una de las plataformas audiovisuales más famosas de Internet, YouTube.com, a la que hoy se suben 300 horas de vídeo al minuto.

Los tres fundadores se conocían de trabajar juntos en PayPal y, tras frustrarse al intentar compartir varios vídeos propios, decidieron trabajar en un proyecto común que les permitiera subir a la red contenido audiovisual sin demasiadas trabas. Comenzaron a trabajar en el proyecto en enero de 2005 y el 14 de febrero del mismo año registraron el portal, aunque no subieron el primer vídeo a la plataforma hasta abril de 2005.

Los expertos de 2btube explican cuáles son las claves para triunfar en esta plataforma audiovisual. Nos es lo mismo triunfar como youtuber, que tener

éxito como marca o saber rentabilizar los contenidos como propietario de derechos de los vídeos que se comparten.

A continuación, sus expertos dan 15 consejos para que cualquiera pueda enfocar su presencia en YouTube con seguridad y cabeza:

Consejos para tener tu canal de YouTube cuando eres un talento:

1. Esencia propia

En YouTube la persona es el elemento diferenciador de cada canal y es

importante que encuentres tu propia forma de comunicarte con tus seguidores y de hacer, de cada vídeo, un reflejo de tu estilo personal

2. Al día de las tendencias

3. Constancia

4. Haz lo que te apasione

Un canal de YouTube supone dedicar mucho tiempo a pensar en

contenidos, grabar el vídeo, editarlo… Es importante que en el canal hagas cosas que realmente te gusten, porque si no enseguida puedes perder la motivación, ya que el éxito tarda mucho en conseguirse y requiere mucho esfuerzo.

5. Estar bien asesorado y representado

Consejos para tener tu canal de YouTube cuando eres una marca:

1. Estrategia de marketing de contenidos

2. Formatos y lenguaje de la plataforma

3. Posicionamiento

YouTube es un buscador y hay que trabajar el SEO del canal al mismo nivel

que el de una página web. Que tus vídeos sean encontrados es el principal reto al que se enfrenta un canal de marca, debido a la cantidad de vídeos que todos los días se suben a YouTube por parte de creadores muy conocidos.

4. Monitoriza las analíticas

Analiza al detalle de dónde viene el público, los seguidores, qué vídeos han funcionado mejor y cuáles peor… Lo más importante: intenta encontrar el porqué del éxito o el fracaso de un contenido. Siempre hay que pensar en mejoras y nuevas tácticas para seguir creciendo.

5. Trabaja con una agencia experta en gestión de canales de YouTube

Las peculiaridades de la plataforma y su constante actualización hacen muy necesario el contar con profesionales certificados por YouTube que puedan ocuparse de que el canal despegue, diseñen la estrategia y monitoricen los resultados.

Consejos para tener tu canal de YouTube cuando eres un propietario de derechos:

1. Uso correcto del contenido

2. Protección de videos

3. Revisión manual antipiratería

4. Monetización

5. Trabaja con una agencia experta en gestión de derechos en YouTube

Si no estás familiarizado con los derechos de los recursos en YouTube, cómo localizar contenido pirata y cómo sacar rentabilidad a los vídeos, lo mejor es contratar a una empresa especializada en esas cuestiones.