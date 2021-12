Si Bruce Lee estuviera vivo hoy, tendría fácilmente 1.300 millones de seguidores en Facebook.

En sus 32 años de vida, Bruce Lee se convirtió en el mayor artista marcial de la historia de la humanidad, en una leyenda de Hollywood más grande que la vida, y tuvo el honor de derrotar a Chuck Norris en una pelea.

¿Cuál era su secreto?

En pocas palabras, Bruce Lee encarnó el concepto de «la mente sobre la materia». Unió la filosofía oriental y el entretenimiento occidental como nadie más. Esta combinación única le convirtió en un genio del marketing que conquistó el escenario mundial en menos de 10 años.

Las siguientes 6 citas de Bruce Lee harán ingeniería inversa de su estrategia de marketing y éxito atemporal:

El rasgo más fuerte de la personalidad de Bruce Lee era su confianza irreal. Tenía una confianza absoluta en sí mismo. Tomó la acción deliberada, libre de todo temor.

Al principio de su carrera, profetizó: «Sólo tienes que esperar. Voy a ser la mayor estrella china del mundo».

Interpretación moderna: La mayoría de la gente está atrapada en sus aburridas rutinas. Se dedican a hacer cosas secundarias o pasatiempos, pero carecen de una acción decisiva para hacer que las cosas grandes sucedan:

«La forma correcta de trabajar es como un león. Tú y yo no somos como las vacas, no estamos hechos para pastar todo el día. Estamos hechos para cazar como los leones. Las máquinas están hechas para trabajar de 9 a 5, no los humanos».



Naval Ravikant