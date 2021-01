Leo Piccioli, una de las voces más influyentes en el ecosistema empresarial y emprendedor de habla hispana, reflexiona sobre las enseñanzas que el 2020 dejó para los líderes.

Tengo una hipótesis que no te va a gustar: según estudios, del total de horas que “nos pagan” las empresas, trabajamos menos del 70%. En otras palabras, el 30% del tiempo no producimos. A eso podemos sumarle que la mayoría de las empresas tienen oportunidades de ahorro que no persiguen por “cuidar a la gente” (inversiones en tecnología que generarían desvinculaciones, por ejemplo). Entonces, llegamos a la conclusión de que, aún si el 50% de los que trabajan en empresas dejan de hacerlo, las compañías seguirán funcionando bien, sin registrar ningún sufrimiento. Se acomodarán un poco, redistribuirán las tareas, dolerá a corto plazo, pero la eficiencia será enorme. Sí, ya sé, es horrible lo que escribo.

A veces analizar lo que no queremos analizar es lo que más poder nos da.

Si esto que describo fuera verdad, luego de un período “de transición”, quedarían organizaciones terriblemente eficientes, cercanas al cliente, capaces de adaptarse a cualquier cambio mucho más rápido, sin oficinas, con altos estándares éticos, muy buenos salarios y otras cosas maravillosas. Y, por supuesto, también se sumaría un tendal de desempleados que no leyeron nunca este artículo, por lo que no se prepararon.

Soñar siempre con lo mejor, prepararse siempre para lo peor.

Si esta hipótesis fuera verdad, ¿qué harías? ¿Qué recomendarías a tus amigos? ¿Tenés claro “de qué lado” estarías?

Esa hipótesis que no querés escuchar es la hipótesis que debés escuchar.

Poco antes de comenzada la pandemia había escrito las líneas anteriores como disparador o, tal vez, despertador. Hoy, con algunas vacunas acercando el fin de esta crisis, creo que estamos más despiertos y debemos consolidar todo lo que aprendimos.

Cambiemos como si estuviéramos siempre en pandemia.

Volviendo a la hipótesis inicial, ser víctima o protagonista del cambio está en manos de cada uno. Para eso, comparto estas diez lecciones que resumen lo logrado y, tal vez, se conviertan en mandamientos para el futuro:

Durante todo 2020 nos bombardearon con volver a la normalidad con rezos, breaking news y plegarias… Deseábamos volver a 2019 sabiendo que era imposible.

La normalidad se terminó.

Las cosas nunca volverán a la normalidad, porque el cambio tecnológico, justamente, la modifica. Una y otra vez, y cada vez más rápido. Un buen líder no tiene que olvidarse de eso. El buen líder mira para atrás para aprender y para adelante para imaginar el camino.

El líder del siglo XXI es humilde para saber que no sabe, curioso para aprender y sereno para entender que la nueva estabilidad es estabilidad en movimiento.

