Aunque presumiblemente sus días están llenos de Tesla, SpaceX, Neuralink y muchísimos tuits, parece que Elon Musk también encuentra el tiempo para hacer de la lectura parte de su rutina.

El empresario multimillonario es conocido por compartir todas sus recomendaciones y pensamientos en Twitter, por lo que no sorprende que los libros sean parte de eso.

Insaciable sed lectora

La mente prodigiosa que llevó a Musk al éxito tiene muchas raíces, y una de ellas es su insaciable sed de lectura.

Su madre y su hermano contaron muchas veces que desde niño Elon leía hasta dos libros al día e incluso escondía una novela bajo la mesa por si la compañía no le parecía interesante. Hace un tiempo, Musk reconoció que su aprendizaje sobre cohetes para impulsar SpaceX proviene de la lectura.

Most recommended Books compiló una lista de todos los libros que Musk ha comentado en los últimos años, y puedes ver los 61 aquí. En tiempos de pandemia y miles de reuniones por Zoom, Meet, Jitsi, Teams y tantas otras plataformas, no hay tiempo para seis decenas de libros, por eso seleccionamos estos para recomendarte:

1. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, por Peter Thiel y Blake Masters

Este libro es una de las biblias de la innovación para tener una visión optimista acerca del futuro del progreso y la detección de nuevas ideas. Con esta obra vas a hacer las preguntas idóneas para encontrar valor en lugares inesperados.

“Peter Thiel ha creado múltiples empresas innovadoras, y Zero to One muestra cómo”, dijo Musk.

2. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, por Nick Bostrom

Una obra fundamental publicada por Nick Bostrom que ahonda en las capacidades del cerebro humano y la Inteligencia Artificial, abordando toda clase de temas relacionados con el desarrollo tecnológico, la evolución distópica, la mejora cognitiva o la inteligencia colectiva.

“Vale la pena leer Superintelligence de Bostrom. Debemos tener mucho cuidado con la IA. Potencialmente más peligroso que las armas nucleares”, dijo Musk

3. La trilogía El Señor de los anillos, de JR Tolkien

Elon Musk es un gran fan de la obra de fantasía de Tolkien y su complejo mundo cuyo origen se remonta a El Hobbit.

En tweet publicado en 2017, “Sé que es un cliché, pero El Señor de los Anillos es mi libro favorito 🙂 Quiero ver el set y llevar a mis hijos de gira por la gran Nueva Zelanda”.

4. Merchants of Doubt, por Naomi Oreskes

Sobre este libro, Musk dice: “Vale pena leer, ahonda en cómo un puñado de científicos enturbió la verdad sobre temas como el humo del tabaco al calentamiento global“

5. Lying, por Sam Harris

“Recomiendo leer Lying, el nuevo libro de mi amigo Sam Harris. Excelente portada y muchas buenas razones para no mentir“

6. Screw business as usual, por Richard Branson

“Me gustó mucho “Screw Business as Usual”. Este enfoque debe ser tomado en serio por todos, ya que realmente es una decisión inteligente”, dijo Musk sobre el libro de Richard Branson.

7. Structures or why things don’t fall down, por J. E.Gordon

Según Musk esta es “Una obra era genial para comprender el diseño estructural. Si te has preguntado alguna vez por qué los puentes colgantes no se derrumban bajo ocho carriles de tráfico o qué principios guían el diseño de un rascacielos, este libro puede responder a tus preguntas“

8. Howard Hughes. His Life and madness, por Donald L. Barlett & James B. Steele

“Me gustan mucho las biografías en general porque aprendes mucho”, dijo Musk a Richard Quest en una entrevista. El libro es un apasionante recorrido por la vida del multimillonario empresario, magnate, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense.

9. Guía del autoestopista galáctico, por Douglas Adams

Musk afirma que esta novela le enseñó que “la pregunta es más difícil que la respuesta”.

3. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, por Max Tegmark

Dice Elon Musk sobre Life 3.0: “Esta es una guía convincente de los desafíos y las opciones en nuestra búsqueda de un gran futuro de vida, inteligencia y conciencia, en la Tierra y más allá”.