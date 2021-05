Village Capital, la organización que apoya startups en etapas tempranas guiadas por el impacto, anuncia que expande sus programas en Latinoamérica para apoyar emprendimientos que contribuyan al desarrollo sostenible.

Village Capital ha apoyado más de 1.100 emprendedores en diferentes regiones del mundo. En Latinoamérica, su apoyo incluye a más de 100 startups, de las cuales 44% tienen a una mujer como fundadora o cofundadora. En 2021, fortalecerán emprendimientos que impacten los sectores de agricultura, alimentación, educación, vivienda y salud.

“En Village Capital Latinoamérica apoyamos a los emprendedores del futuro”, declaró Daniel Cossío, Líder Regional para Village Capital Latinoamérica. “Los retos crecieron a raíz de la pandemia y por ello, se ha vuelto crucial crear programas que respondan a las crisis que enfrentamos actualmente”.

Village Capital desarrolló el año pasado un programa virtual de aceleración con la Fundación MetLife México para apoyar startups mexicanas que trabajan en la prevención y el tratamiento de enfermedades como obesidad y sobrepeso, diabetes e hipertensión. También se aliaron con el Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad y lanzaron la aceleradora ShelterTech en la región Andina, que apoya y acelera startups que responden a los retos de vivienda asequible.

A inicios de este año, Village Capital unió fuerzas con IREX para capacitar ex participantes del programa del Departamento de Estado de EUA, Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI). Actualmente, trabajan con emprendimientos que crean soluciones de educación y salud, entre otros, en países alrededor de la región incluyendo Argentina, Curaçao, Jamaica y Haití.

Además, acaban de lanzar una nueva convocatoria con Visa Foundation para emprendedores Latinoamericanos que desarrollen soluciones escalables en los sectores de agritech y foodtech, como lo es el apoyo a agricultores, la producción de comida y la disminución de la malnutrición. Las solicitudes se reciben hasta el 14 de mayo aquí.

Village Capital invita a los emprendedores a postularse en su convocatoria actual de agritech y foodtech en este link.