por Eric Fung* – Globalify

Desglose paso a paso para conseguir financiamiento de tu inversor principal y por qué es más difícil de lo que crees.

Como fundador de una startup, una de las verdades más difíciles que enfrentarás es que las startups no fallan, simplemente se quedan sin dinero. El proceso de recaudar una ronda de inversión rara vez es tan rápido y sencillo como podrías pensar.

Si eres nuevo en la recaudación de fondos, podrías esperar que tome uno o dos meses — ¡NOOOOOO! La realidad es que, incluso bajo condiciones ideales, tomará al menos 3 meses. A menos que ya tengas una lista de amigos inversores que estarían dispuestos a invertir en un abrir y cerrar de ojos.

Más certeramente, estarás mirando entre 6 y 18 meses desde el inicio hasta el final. Y esto ocurre mientras estás construyendo tu empresa, forjando nuevas alianzas con otras personas, asistiendo a ferias comerciales, haciendo networking, y todo eso. Y eso es asumiendo que tu startup esté siquiera lista para recibir inversión — muchas no lo están.

Paso 1: Encontrar un Inversor Líder (Calcula 3 meses)

Cuando comienzas a contactar a posibles inversores, probablemente recibirás respuestas positivas — personas diciendo que están interesadas, escuchando tu presentación y dándote esperanza. Pero una vez que se asiente la emoción, descubrirás que nadie está dispuesto a comprometerse sin un inversor líder. El inversor líder es crucial porque establece los términos del acuerdo, realiza la debida diligencia y esencialmente valida tu startup para otros inversores.

Encontrar este inversor líder puede ser la parte más difícil de tu recaudación. A diferencia de las rondas de amigos y familiares, donde las personas invierten porque creen en ti, los inversores profesionales quieren ver una oportunidad sólida. Están analizando todo: valoración, potencial de mercado y los fundamentos de tu negocio. El inversor líder típicamente aporta el cheque más grande, negocia la hoja de términos y ocupa un asiento en tu junta. Este proceso por sí solo puede tomar un par de meses de contactos, presentaciones y negociaciones.

Paso 2: Diligencia del Inversor Líder (Calcula 4 meses)

¡Has encontrado un inversor líder, genial! ¿Ya casi llegaste? No. Ahora comienza el verdadero trabajo. El inversor líder necesitará realizar la debida diligencia en tu negocio. Esto implica revisar todos tus documentos, entrevistar a clientes, analizar tu mercado y potencialmente traer expertos externos para evaluar tu tecnología, patentes o modelos financieros.

Una vez que se firma la hoja de términos, comienza el proceso legal, que podría ser rápido si utilizas algo simple como un Acuerdo Simplificado sobre Acciones Futuras (SAFE). Pero si estás recaudando en acciones preferentes, espera que el trabajo legal tome un mes o más. Y no olvidemos que inevitablemente surgirán cosas: ya sea un documento faltante, un cliente no disponible o un abogado de vacaciones. Incluso si necesitas la financiación con urgencia, otros no lo tratarán como una prioridad alta. La fase de diligencia casi siempre se extenderá a 3 meses.

Paso 3: Completar la Ronda (Calcula 3-4 meses más)

Con tu inversor líder asegurado, ahora buscas completar el resto de tu ronda. Aquí podrías pensar que las cosas se vuelven más fáciles. Después de todo, tienes partes interesadas que dijeron que invertirían una vez que tuvieras un líder. Pero aquí está el truco: muchas de esas promesas iniciales se desmoronarán. Algunos inversores desaparecerán, otros habrán pasado a otros compromisos o tal vez ya hayan comprometido sus fondos en otro lugar. De los 10 inversores que creías alineados, solo 2 o 3 podrían seguir interesados.

Probablemente, te encontrarás de vuelta en el punto de partida, buscando nuevos inversores para completar el resto de tu recaudación. Pero ahora tienes un inversor líder y más tracción, lo que te coloca en una mejor posición que antes. Querrás considerar presentarte a grupos de ángeles e inversores microVC, mientras mantienes el impulso con tu producto o adquisición de clientes. A partir de ahí, deberías planear otros 3 meses de trabajo para cerrar la ronda.

Acelerando el Proceso

Conseguir financiamiento puede llevar tiempo, pero hay formas de acelerar el proceso. Aquí algunos consejos:

• Siempre estar prospectando: Comienza a construir relaciones con potenciales inversores al menos un año antes de que necesites recaudar. Mantenlos actualizados regularmente con tu progreso.

• Trabaja en los inversores secundarios temprano: No esperes a que el inversor líder termine su diligencia. Mantén las conversaciones en paralelo con otros inversores.

• Prepara tu sala de negociación: Ten todos tus modelos financieros, documentos legales y materiales de diligencia listos de antemano para evitar retrasos.

• Evita agosto y diciembre: Los inversores suelen estar inactivos durante estos meses, así que evita programar tu recaudación en estas épocas.

Consejos Finales para Fundadores

conseguir financiamiento es un maratón, no un sprint. El proceso puede ser frustrante y lento, pero es vital que manejes tus expectativas y flujo de caja para asegurarte de no quedarte sin fondos mientras esperas la financiación. Aquí algunos consejos adicionales:

• Mantente paciente: La diligencia toma tiempo, y apresurarse o mostrar desesperación puede alejar a los inversores.

• Mantén metas realistas: Los inversores necesitan ver progresos sólidos y objetivos alcanzables.

• Equilibra persistencia con paciencia: Haz seguimiento, pero no presiones demasiado, o correrás el riesgo de parecer desesperado.

• No parezcas desesperado: Nadie quiere invertir en una empresa que parece estar quedándose sin dinero.

En última instancia, conseguir financiamiento una ronda se trata de mucho más que enviar presentaciones y esperar transferencias. Es un proceso largo y deliberado que requiere preparación, paciencia y comunicación constante con tus inversores. Planea a largo plazo y siempre ten más tiempo de pista del que crees que necesitarás.

*Eric Fung, entusiasta de la tecnología y cofundador de Globalify con sede en San Francisco y Hong Kong. Su trabajo consiste en crear productos y cree firmemente en ofrecer.