A pesar del crecimiento que ha experimentado la industria de las apuestas online en Colombia, esta ha estado enfrentando varios desafíos en los últimos años, los cuales han ido frenando su impetuoso galope.

¿Cuáles son las causas que están provocando estos retrasos? Son varios los factores que han estado obstaculizando el surgimiento de nuevas casas de apuestas en Colombia: requisitos legales, inversiones en infraestructura y una distorsión en la competitividad del mercado. Analicemos a continuación algunos motivos que han desmotivado a nuevos competidores.





Obstáculos legales y la imperiosa autorización de Coljuegos

Los temas legales, cuando se vician o caen en la abominable burocracia, provocan retrasos en cualquier desarrollo y las casas de apuestas en Colombia no son la excepción. Para operar legalmente en el país, las plataformas deben obtener la autorización de Coljuegos, lo que implica cumplir con varios requisitos de licencia y varios de estos suelen ser procesos largos y engorrosos.

Además, y una vez cumplido estos requisitos por parte del operador, deben esperar por la autorización de Coljuegos los cual puede llevar mucho tiempo y provocar retrasos en la puesta en marcha y por consiguiente, en la expansión de las casas de apuestas.

Requisitos de inversión e infraestructura

Otro factor importante que obstaculiza el crecimiento de las casas de apuestas en Colombia son los requerimientos de inversión. Los operadores deben establecer una presencia física en Colombia, incluida la instalación de oficinas y la adquisición de infraestructura necesaria para ello, tales como tiendas de apuestas minoristas, centros de datos y centros de atención al cliente.

Este requerimiento financiero es una barrera para los nuevos competidores que quieren entran en este mercado, especialmente los operadores más pequeños, los cuales suelen tener dificultades para cumplir con estas obligaciones financieras.

Distorsión competitiva: el duopolio de Betplay y Wplay

El mercado colombiano de apuestas en línea está dominado por dos operadores: BetPlay y Wplay, que en conjunto representan aproximadamente el 70 % del mercado. Esta sólida posición en el mercado ha dificultado que los nuevos operadores compitan de manera efectiva. Además, este duopolio ha sofocado, de diferentes maneras, la innovación y la diversificación de la industria de los juegos online en Colombia. Sin duda, esta distorsión de competencia obstaculiza el crecimiento del sector en su conjunto.

Proveedores de servicios no autorizados

Si bien la mayoría de las casas de apuestas en Colombia operan legalmente bajo la autorización de Coljuegos, algunos proveedores de servicios no autorizados, como 1xBet, han logrado ofrecer sus servicios a clientes colombianos de forma extraterritorial.

Estas plataformas no autorizadas obviamente evaden los requisitos regulatorios impuestos por Coljuegos, por lo que no solo crea condiciones desiguales para las casas de apuestas autorizadas, sino que también plantea riesgos potenciales para los consumidores que tal vez no reciban una protección adecuada o un trato justo.

Algunas medidas que pueden ayudar a afrontar estos desafíos

Agilizar las autorizaciones legales

Una buena manera de agilizar los trámites de las licencias es reduciendo y simplificando los diferentes requisitos que se exigen a los nuevos competidores.

Brindar ayuda en cuanto a la inversión requerida en infraestructura

Como manera de impulsar la proliferación de nuevos competidores y crear un entorno más competitivo es proporcionar diferentes ayudas a los nuevos actores. Brindar incentivos fiscales o subsidios puede resultar muy positivo.

Abordar el problema de la distorsión competitiva

Las autoridades deben tomar medidas para aumentar la competitividad de un mercado dominado por Betplay y Wplay. Una buena manera es ayudar y apoyar a los pequeños competidores.