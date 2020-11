Banco Sabadell fortalece su presencia en México certificando como “Great Culture to Innovate” (GTCI), un nuevo modelo que mide la efectividad de la innovación.



Aplicando una encuesta a los colaboradores mediante la herramienta GCTI® Assessment Instrument, la certificación evalúa la diversidad del talento humano y factores que lo respaldan para innovar: compromiso organizacional, liderazgo y dinámica de equipo.



“Nos sentimos muy orgullosos de obtener esta certificación. Gracias a todo nuestro equipo por su adaptabilidad, liderazgo, pensamiento crítico y actitud colaborativa, pues sin esas cualidades, no hubiéramos logrado ser el primer banco certificado en México. Nos anima a seguir por este camino, impulsando la innovación en México y siendo un Banco pionero en muchos aspectos una vez más” destacó Vicente Mendizábal, Director Ejecutivo de Personas y Servicios Corporativos en Banco Sabadell.



“He tenido el enorme placer de trabajar y conocer Banco Sabadell por varios años. Soy testigo una vez más, ahora en temas sobre culturas de innovación, sobre la gran capacidad que tiene su gente y la determinación estratégica de estar continuamente en evolución. Es una empresa que no para y entiende perfectamente bien que la diferencia la hace su gente y por ende su gente hace la diferencia” comentó Michelle Ferrari, CEO de Great Culture To Innovate.



De acuerdo con GTCI, Banco Sabadell se destaca por ser una organización que cuenta con medios que favorecen la interacción con personas que trabajan en otros lugares, lo cual permite a sus colaboradores ampliar su perspectiva dándoles la oportunidad de expresar de forma abierta sus opiniones.



Banco Sabadell sigue firme en su apuesta mexicana con los distintos sectores que conforman la economía del país para fomentar un sector bancario competitivo, centrado en las necesidades de los clientes y con un propósito responsable con la sociedad mexicana, siendo sus colaboradores el engranaje más importante.