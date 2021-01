Por qué el mayor temor de los jóvenes fundadores debería ser su mayor objetivo. Que Google te quiera robar habla muy bien de tu capacidad emprendedora.

Un ex alumno se detuvo en mi horario de oficina para recibir comentarios sobre una nueva empresa que estaba pensando en lanzar. El concepto era para una plataforma SaaS para ayudar a las grandes empresas a realizar un seguimiento de las métricas internas utilizando inteligencia artificial o aprendizaje automático o algo así. En este caso, los detalles no importan.

Lo que importa es que, cuando estábamos terminando nuestra conversación, hizo una de las preguntas más defectuosas en el espíritu empresarial:

“¿Debería preocuparme de que una gran empresa como Google o Salesforce robe mi idea?”

Recibo mucho esta pregunta, y siempre me hace reír por lo ridículo que es una vez que te detienes a considerar lo que realmente se está preguntando.

Para ser justos, en apariencia, la pregunta no parece ridícula. Realmente parece lógico. Si, como emprendedor, realmente cree que está construyendo algo de inmenso valor, ¿no querrían otras empresas robar la idea? Y, si otras empresas quisieran robar la idea, ¿no serían la mayor amenaza las empresas con buenos recursos, equipos enormes y presupuestos enormes?

En una palabra: ¡NO!

Cuando asumes que Google o Salesforce o cualquier otra compañía masiva querría robar tu idea de startup, estás fundamentalmente malinterpretando el ecosistema emprendedor. En pocas palabras, Google no quiere robar tu idea por tres razones importantes:

Razón 1: tu idea de negocio no forma parte de su negocio principal

Aunque las grandes empresas tienen muchas personas trabajando para ellas, no necesariamente tienen personas adicionales. Con eso quiero decir que todas las personas que han contratado, al menos en teoría, han sido contratadas para hacer un trabajo que ayude a satisfacer las necesidades comerciales actuales. De hecho, cuanto más grande es una empresa, más huecos suele tener en su fuerza laboral, lo que significa que la empresa en realidad está perdiendo personas y tratando constantemente de desempeñar funciones clave.

Con esto en mente, desviar a los empleados a un proyecto completamente diferente, en particular a un proyecto tan poco probado como lo que estas construyendo, no tiene sentido logístico, operativo o financiero. La empresa por la que te preocupas tiene otras prioridades comerciales más importantes, y debe invertir sus recursos en ellas.

Razón 2: tu idea de negocio es demasiado arriesgada

Recuerda que la mayoría de las startups fracasan y las que tienen éxito tardan entre siete y diez años en madurar. Claro, con el valor de la marca de una empresa como Google detrás, tal vez el mismo concepto tendría una oportunidad de éxito ligeramente mayor y el plazo para alcanzar el éxito se acortaría en unos pocos años. Pero el éxito, incluso para una empresa masiva, aún no está garantizado. Recuerda, por ejemplo, que Google intentó y no pudo lanzar múltiples redes sociales. En otras palabras, “ser Google” no hizo que sus intentos de crear redes sociales fueran exitosos.

Teniendo en cuenta los desafíos inherentes al lanzamiento de nuevas empresas, robar y luego intentar construir tu idea de startup es una gran inversión para hacer algo con un gran costo y una pequeña posibilidad de éxito. ¿Por qué correr el riesgo? Hay mejores formas para que las empresas establecidas desplieguen capital, y esas otras oportunidades seguramente tienen mayores probabilidades de resultados exitosos.

Razón 3: tu idea de negocio no generará un ROI significativo

Aunque tu idea de inicio podría ser en última instancia una idea de mil millones de dólares, y eso es mucho dinero para ti (¡y para mí!), colócalo en el contexto de una empresa como Google. Recuerda que Google genera más de 160.000 millones de dólares al año. Para ellos, invertir 10 años para lograr su idea de mil millones de dólares no tiene tanto sentido como podría parecer a primera vista.

Y Google ni siquiera está particularmente cerca de la parte superior de la lista cuando se trata de ingresos anuales. AT&T ganó $ 180 mil millones el año pasado. Apple ganó $ 260 mil millones. Amazon ganó $ 280 mil millones. Y Walmart ganó la asombrosa cantidad de 523 mil millones de dólares. Entonces, nuevamente, incluso si tu idea se convierte en un unicornio de mil millones de dólares dentro de 10 años, eso no es tan significativo como podrías pensar para las empresas que te preocupan.

Con estos puntos en mente, quiero proponer una mejor manera de pensar en la relación entre tu startup y todas las empresas masivas del mundo que podrían “robar tu idea”. Si intentan robar tu idea, es un gran problema.

Sí, lo leíste correctamente. Google o Salesforce o cualquier otra empresa que intente robar tu idea es genial. Significa que has demostrado que el potencial de tu empresa es lo suficientemente valioso como para que una empresa masiva quiera invertir recursos para hacer lo mismo. Esa es una de las mejores validaciones que podrías obtener. Y, al llegar a ese punto, significa que ha hecho muchas cosas bien.

Así que no te preocupes por lo que sucede cuando una gran empresa intenta robar tu idea. En todo caso, debes apuntar a ese momento porque significa que ya has tenido un éxito increíble.

Además, por si sirve de algo, si una gran empresa está robando tu idea, probablemente signifique que la empresa ya intentó adquirir tu negocio y tu rechazaste la oferta. Es de suponer que tenías una buena razón para hacerlo. Cualquiera que sea esa razón, significa que estás seguro de que: (A) podrás vencerlos; y (B) tener aún más éxito por tu cuenta. Esa es una gran posición para estar, por eso, cada vez que los emprendedores me preguntan si deberían estar preocupados de que otras empresas les roben sus ideas, siempre digo: “No deberían preocuparse por eso. Deberías estar esperándolo”.

Aaron Dinin – The Startup